Глафира Тарханова: На работе, честно говоря, отдыхаю - ведь дома «петушиные бои» каждый день!

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-04T11:26:22+03:00

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В преддверии гастролей нам удалось побеседовать с театральной и киноактрисой, а по совместительству мамой четверых мальчишек, Глафирой Тархановой и расспросить ее об имени, ролях, семье и помощниках

- Глафира, спектакль «Однажды дважды» создан по мотивам известной пьесы Александра Гельмана «Скамейка». Видели ли вы в «Скамейке» другие пары актеров, например Куценко с Апексимовой? И сложно ли играть те пьесы, которые играют много и успешно?

- Я не видела других спектаклей по пьесе «Скамейка». Вся мировая драматургия, самые лучшие пьесы, постоянно ставятся в Москве и других городах. С хорошим материалом, классикой (и не только) работать - большое удовольствие. Такие авторы, как Шекспир, Чехов, Островский, недаром ставятся уже много десятилетий, и каждый раз режиссеры и актеры находят в них для себя что-то интересное, близкое, новое.

- «Скамейка» была написана 35 лет назад. За это время изменилось все: страна, жизнь, приоритеты, быт… Остались неизменными только эмоции. Спектакль, где вы играете, режиссер приспосабливал к современным реалиям?

- Чувства и, как вы правильно заметили, эмоции, которые они вызывают, во все времена одни и те же: любовь, одиночество, страх… У нас не было задачи осовременить пьесу, текст мы изменили совсем незначительно.

- У вас сложились отношения с кино, театром, с ТВ, где вы заняты во многих проектах. А не хочется ли порой круто поменять что-то и уйти в другие ипостаси творчества? Наверняка хватило бы умений, ведь у вас в багаже - пение, танцы, игра на фортепиано и скрипке и даже оконченный курс факультета психологии МГУ…

- Профессия актера тем и хороша, что дает возможность попробовать много нового. Танцы, пение, музыкальное образование - это только в плюс. Невозможно для меня сейчас стать балериной или скрипачкой. Люди этих профессий трудятся в своей области по многу часов в день. А так за время своей работы в кино и на телевидении я и троллейбус водила - «усы» на место поставить смогу, и на ткацкой фабрике за станком работала, и корову доить научилась…

- Расскажите немного о своей семье. Откуда в советской действительности, в начале 80-х, когда моды на старинные русские имена еще не было, взялась Глафира?

- Мои родители - актеры. Родилась я в небольшом заводском городе Электросталь, где тогда было принято, чтобы все было, как у всех. Мои же родители всегда выделялись из толпы, поскольку были людьми творческими. Папа, например, носил волосы длиной по плечи. Поэтому и дочь у них Глафира (улыбается).

- В вашем доме пятеро мужчин: муж и четверо сыновей. Какие вы видите плюсы и минусы такого гендерного «перекоса» в семье?

- Я не знаю, как жить по-другому (смеется). У нас мужская команда. И «петушиные бои» случаются каждый день.

- Начало осени - это еще и начало нового школьного года. Как вы переживаете это время? Стрессов не прибавляется?

- В этом году мне, как никогда, хотелось продлить лето и отложить осень. Но все идет своим чередом: режим, школа, дополнительные занятия. Я люблю свободу, но режим необходим для детей, а так как их в нашей семье большинство, то взрослые подстраиваются.

- Глупо спрашивать о том, сложно ли совмещать роль жены, мамы четверых детей и успешной актрисы. Сложно, это понятно. А как вы все успеваете, кто помогает? И как вы выкраиваете время для себя, есть ли собственное пространство?

- Без помощников работать мне было бы невозможно - сейчас помогают моя мама, няня и муж. Над собственным пространством мы работаем. Надеюсь, что скоро переедем в более просторную квартиру. А отдыхаю я, честно говоря, на работе, в творчестве - во взрослом обществе все более предсказуемо.

- Дачная жизнь вашей семье близка или вы люди сугубо городские?

- Мы снимаем иногда дачу на лето, чтобы вывезти детей на свежий воздух из мегаполиса. Грядки я полола в детстве, если что, но сейчас на это нет времени.

- Ваш муж Алексей Фаддеев - тоже актер. Наверное, идеальный вариант, когда муж и жена в плане успешности стоят на одном уровне. Но не всегда и не в любой период жизни так бывает. Как правильно с точки зрения психологии и вашего личного опыта сгладить какие-то углы? И за что вы цените своего мужа больше всего?

- Дома мы не профессионалы, а муж и жена, мама и папа. У нас разное отношение к работе, хотя мы и в одной профессии. Мы работаем в диаметрально противоположных театрах: я в «Сатириконе», муж в Государственном академическом Малом театре России. Что касается ценных качеств мужа, то мне сложно выделить что-то отдельно - это совокупность прекрасных черт моего любимого мужчины.

- Глафира, вы не раз снимались в Минске. Какие места в нашем городе вам приятно вспоминать? Есть ли люди, с которыми вы хотели бы встретиться, оказавшись в Минске?

- Я очень люблю Минск и Беларусь. Я у вас отдыхаю, например, от обилия наружной рекламы. Глаз радуется порядку - на полях, в городе, во дворах... Каждый раз, когда приезжаю, стараюсь встретиться с моей подругой, актрисой Евгенией Кульбачной (Евгения служит в Купаловском театре. - Ред.). Мы познакомились на съемках сериала «Сердце не камень» в Минске и дружим уже много лет. Так что в Минск на гастроли еду с теплым чувством.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Лирическую комедию «Однажды дважды» можно будет увидеть 17 октября в 19.00 в КЗ «Минск». Билеты: 30 - 60 руб. Т.(017) 328-66-38.