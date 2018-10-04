Мария Василевич показала платья для «Мисс Мира - 2018»
В этом году «Мисс Мира» пройдет 10 ноября в китайском городе Санья. За корону будут бороться девушки из 117 стран. Это самый престижный конкурс из всех существующих, связанных с индустрией красоты. Защищать честь Беларуси в нем будет Мария Василевич. В Национальной школе красоты наша красавица примерила платья, в которых будет участвовать в «Мисс Мира».
Национальный костюм яркий, и одновременно скромный - как характер белорусов. Фото: Константин ДАЛЬ
Одним из самых зрелищных этапов конкурса «Мисс Мира» является выход участниц в национальных костюмах. Фантазии на тему белорусского наряда создала дизайнер одежды Дарья Мугако. Получился костюм-трансформер, который превращает юбку макси в элегантное мини.
Платье-трансформер - юбка превращается... Фото: Алексей ИВАНЧЕНКО
- При создании платьев учитывали мое мнение, как я буду в нем себя чувствовать. Национальное мне очень понравилось - я в нем себя чувствую куколкой, - призналась нам Маша Василевич. - В нем мне предстоит танцевать, поэтому это платье-трансформер. Красивая пышная юбка будет отлично смотреться на сцене, а вариант мини очень удобен для того, чтобы двигаться под музыку.
Платье для конкурса "Мисс топ-модель". Фото: Алексей ИВАНЧЕНКО
Второе платье - для номинации «Мисс топ-модель» создала команда Дома моды Papilio. В этой номинации жюри выставляет баллы не только девушке, но и ее наряду. Победительница номинации определится по сумме баллов и автоматически попадет в топ-40.
Маша осталась очень довольна своим гардеробом, который возьмет на "Мисс Мира". Фото: Алексей ИВАНЧЕНКО
Платье для финала готовит дизайнер Юлия Латушкина. Оно пока еще в процессе создания, полностью готовый образ можно будет оценить только во время финального шоу «Мисс Мира - 2018» 8 декабря.
- Платье подчеркивает достоинства и красоту Марии Василевич. Идея создания пришла через ряд ассоциаций с «блакітнымi» (небесно-голубыми) реками и озерами Беларуси, - сказала Юрия. - Для платья я использую глиттерную ткань с переходом от бирюзового к синему оттенку. Оно будет блестеть и переливаться россыпью, что создаст очень красивый эффект на сцене и на экране.
Это платье, в котором Маша будет немного похожа на русалку, пока существует только в эскизе. Фото: Константин ДАЛЬ
- Я в нем буду похожа на русалку, - улыбнулась Маша.
На «Мисс Мира - 2018» девушка будет блистать в еще 10 шикарных убранствах из новой коллекции. Дело в том, что конкурсантки, находясь в Китае на протяжение месяца, будут постоянно участвовать в различных вечерних мероприятиях, фото- и видеосъемках.
Вохновением для этого платья послужил цветок василек. Фото: Константин ДАЛЬ