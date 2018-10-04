Мария Василевич показала платья для «Мисс Мира - 2018»

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-04T14:48:21+03:00

Маша Василевич, говорит, что в национальном наряде чувствует себя куколкой. Фото: Константин ДАЛЬ

Уже через месяц победительница конкурса «Мисс Беларусь - 2018» отправится бороться за звание самой красивой девушки мира.

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В этом году «Мисс Мира» пройдет 10 ноября в китайском городе Санья. За корону будут бороться девушки из 117 стран. Это самый престижный конкурс из всех существующих, связанных с индустрией красоты. Защищать честь Беларуси в нем будет Мария Василевич. В Национальной школе красоты наша красавица примерила платья, в которых будет участвовать в «Мисс Мира».

Национальный костюм яркий, и одновременно скромный - как характер белорусов. Фото: Константин ДАЛЬ

Одним из самых зрелищных этапов конкурса «Мисс Мира» является выход участниц в национальных костюмах. Фантазии на тему белорусского наряда создала дизайнер одежды Дарья Мугако. Получился костюм-трансформер, который превращает юбку макси в элегантное мини.

Платье-трансформер - юбка превращается... Фото: Алексей ИВАНЧЕНКО

- При создании платьев учитывали мое мнение, как я буду в нем себя чувствовать. Национальное мне очень понравилось - я в нем себя чувствую куколкой, - призналась нам Маша Василевич. - В нем мне предстоит танцевать, поэтому это платье-трансформер. Красивая пышная юбка будет отлично смотреться на сцене, а вариант мини очень удобен для того, чтобы двигаться под музыку.

Платье для конкурса "Мисс топ-модель". Фото: Алексей ИВАНЧЕНКО

Второе платье - для номинации «Мисс топ-модель» создала команда Дома моды Papilio. В этой номинации жюри выставляет баллы не только девушке, но и ее наряду. Победительница номинации определится по сумме баллов и автоматически попадет в топ-40.

Маша осталась очень довольна своим гардеробом, который возьмет на "Мисс Мира". Фото: Алексей ИВАНЧЕНКО

Платье для финала готовит дизайнер Юлия Латушкина. Оно пока еще в процессе создания, полностью готовый образ можно будет оценить только во время финального шоу «Мисс Мира - 2018» 8 декабря.

- Платье подчеркивает достоинства и красоту Марии Василевич. Идея создания пришла через ряд ассоциаций с «блакітнымi» (небесно-голубыми) реками и озерами Беларуси, - сказала Юрия. - Для платья я использую глиттерную ткань с переходом от бирюзового к синему оттенку. Оно будет блестеть и переливаться россыпью, что создаст очень красивый эффект на сцене и на экране.

Это платье, в котором Маша будет немного похожа на русалку, пока существует только в эскизе. Фото: Константин ДАЛЬ

- Я в нем буду похожа на русалку, - улыбнулась Маша.

На «Мисс Мира - 2018» девушка будет блистать в еще 10 шикарных убранствах из новой коллекции. Дело в том, что конкурсантки, находясь в Китае на протяжение месяца, будут постоянно участвовать в различных вечерних мероприятиях, фото- и видеосъемках.