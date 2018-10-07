История одного успеха, эксперта по современным технологиям и решениям Red Hat

7 Окт. 22:11 2018-10-07T22:12:45+03:00

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Я начинал свою карьеру еще в конце 90-х. Родился и вырос в небольшом селе Оренбургской области, окончил Оренбургский государственный университет по специальности «вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Учась в университете, там же начал работать. Тот опыт, думаю, и определил мой выбор - чем заниматься в ИT. Я увлекся Open Source ПО и всем, что с этим связано. В Оренбурге успел поработать в разных компаниях системным администратором, где получил новые знания и практический опыт.

Следующим шагом в карьере был переезд в Казань в 2012 году. Там я начал работать в компании ICL Services. Я работал на проектах крупных европейских заказчиков, это были международные банки, автопроизводители и торговые сети. Выполнял работы по поддержке Linux, Solaris, UnixWare, AIX-серверов и HPC-кластеров, занимался инсталляциями, процессами апгрейда и миграции, проектированием и внедрением новых сервисов и оптимизацией внутренних процессов. В своей деятельности разрабатывал и внедрял инновационные подходы в области автоматизации и управления большими группами серверов, разрабатывал собственные решения на различных языках программирования.

Помимо работы в зарубежных проектах активно участвовал во внутренней жизни компании. Так, уже через полгода работы в ICL Services разработал и начал читать курс «Администрирование ОС Solaris» для Unix-инженеров компании, в дальнейшем вел еще несколько курсов по администрированию, поиску проблем и настройке производительности Linux, кластерным решениям, облачным технологиям и другим актуальным направлениям работы на проектах наших заказчиков.

Примерно в это же время увлекся облачными технологиями, в частности появился интерес к проекту OpenStack, основательно изучил этот продукт и в сотрудничестве со своим коллегой Артемием Кропачевым реализовал вычислительное облако внутри самой компании. Впоследствии эту лабораторную среду начали использовать многие проектные команды и отдельные специалисты компании как площадку для разработки Proof-of-Concept-решений, демонстрации решений заказчикам и чтения учебных курсов. Тенденция оказалась таковой, что по сути open source продукт превзошел по своим возможностям и с течением времени заместил собой коммерческий продукт VMWare vSphere в компании по таким критериям, как удобство работы, простота управления ресурсами, удобный API, автоматизация и низкий порог вхождения. Отдельным аргументом была цена – за коммерческий продукт требовалось платить лицензионные отчисления, за OpenStack – нет. Этот случай показал нам, что уже на данном этапе компания сэкономила много денег с помощью этой платформы - сотрудники читали больше курсов, делали это более результативно, имели больше возможностей для самообразования и эффективную платформу для детальной проработки своих операций.

Не останавливаясь на достигнутом, я начал работу над созданием и развитием Cloud-направления компании. Была собрана Cloud-команда для разработки коммерческой облачной платформы. В результате было разработано два проекта: ICL Storage, получивший номинацию «Техническая инновация года» в ежегодной премии «Время инноваций 2015», и ICL Cloud - одна из первых публичных OpenStack-платформ в России - также удостоилась премии «Техническая инновация года» в ежегодной премии «Время инноваций 2016». Параллельно как Cloud Architect выполнил два крупных проекта на базе Red Hat OpenStack Platform для «Казахтелеком» (оператора в Казахстане) и компании Peter-Service в сотрудничестве с компанией Red Hat.

В связи с моими достижениями меня пригласили занять ключевую позицию в компании Bell Integrator, руководителя отдела инсталляций решений, где в разное время в моем подчинении находилось от 200 и более профессионалов. Работал с крупнейшими заказчиками в телеком- (интернет-операторы и операторы мобильной связи) и финансовом секторах по России и ближнему зарубежью, а также США. При этом активно осуществлял менеджмент, совмещал архитектурные и инженерные задачи в области построения эффективных решений, автоматизации развертывания и развития devops внутри компании и на проектах.

В связи с успехом и высокими показателями мне предложили возглавить команду в США в компании Bell Integrator USA внутренним переводом, где я и продолжил работать в том же направлении. Одним из крупнейших проектов было построение сервисов IP-телевидения для одного из крупнейших операторов США - CenturyLink Stream. Под моим руководством и при техническом участии в компании создали вычислительное облако, запустили услугу IP-телевидение, разработали и введели в эксплуатацию систему распределенной доставки контента, использовали open source продукты и заместили ими коммерческие компоненты во многих системах. Использование инновационных идей и уникальные архитектурные решения дали суммарную экономию в десятки миллионов долларов.

Сейчас являюсь консультантом в компании Li9 Technology Solutions. Выполняю глубокий анализ инфраструктурных проблем заказчиков и разрабатываю проекты по модернизации ИТ-процессов. Работаю на пике технологий. Сейчас наибольший спрос со стороны крупных заказчиков на автоматизацию технических и организационных процессов, минимизацию затрат и уменьшение времени на разработку и внедрение новых технологий, особый фокус - на микросервисные архитектуры. Как сертифицированный архитектор Red Hat работаю с их заказчиками, продвигаю и внедряю Red-Hat-решения.

Помимо прямой профессиональной деятельности продолжаю заниматься обучением и повышением квалификации состоявшихся высококлассных экспертов и молодых специалистов. Являюсь автором книги по автоматизации современных задач в системном администрировании и работаю над рядом других, консультирую специалистов во многих крупных международных компаниях и провожу тренинги.

Продолжаю изучать новые технологии и повышаю свой профессиональный статус как Red Hat Certified Architect. В течение последних шести лет упорно работаю над получением экспертных сертификационных статусов компании Red Hat и в данный момент являюсь обладателем Red Hat Certified Architect Level IX - в пятерке топовых сертифицированных архитекторов в России и первых рядах в мировом рейтинге.

Коротко о себе:

Дмитрий Мостовщиков - крупный эксперт по современным трендам в ИТ-индустрии с опытом работы около 20 лет. Ведущий сертифицированный эксперт отрасли по Red-Hat-технологиям в России и мире, талантливый руководитель, наставник, публицист, инноватор и высочайший профессионал в отрасли. Экспертные знания и опыт работы в крупных национальных и международных проектах помогают мне разрабатывать и реализовать самые амбициозные решения будущих поколений в области оптимизации процессов автоматизации, виртуализации, облачных технологий и виртуальных сетей нового поколения. Один из немногих, кто разрабатывает решения, позволяющие экономить десятки и зарабатывать сотни миллионов долларов и развивать ИТ-индустрию. Своим примером наглядно показываю, каких успехов можно добиться упорным трудом и реализацией самых амбициозных проектов в ИТ-индустрии.

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