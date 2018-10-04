Фокусник из Витебска, который победил в шоу «Я могу!», готов подарить свое волшебное кольцо

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-04T16:59:46+03:00

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- Якубовича за усы не дергал, закатки ему не дарил, - улыбается Евгений. - Это же не «Поле чудес», формат шоу совершенно другой!

Белорусский иллюзионист Евгений Стадольник показал 15 фокусов с обыкновенным кольцом и выиграл $760 в шоу «Я могу!» (у нас оно шло на ОНТ). Подать заявку его уговорила подруга. Евгения пригласили в Москву - и вот уже перед камерами он предлагает ведущему программы Леониду Якубовичу проверить его реквизит. 19-летний обаятельный парень демонстрировал микромагию. Крупное, но простое темное кольцо в его руках то исчезало, то волшебным образом перемещалось с пальца на палец, с руки на руку, а то вообще «прорезало» палец фокусника, разумеется, ничуть его не поранив. Большинство из этих фокусов - авторские, то есть Стадольник придумал их сам.

- Кольцо самое обыкновенное. Сделано оно из стали. Нет, не на заказ. Купил его в обыкновенном магазине, - рассказывает Евгений. - Конечно, оно мне очень дорого, но я его решил разыграть на своем YouTube-канале. Тот, кому достанется кольцо, сможет удостовериться, что ничего магического в нем нет. И, может быть, оно принесет удачу человеку, как мне - на шоу.

Евгений увлекся фокусами еще в 15 лет. Был в летнем лагере, увидел выступление иллюзиониста, захотелось разгадать трюки. Помогли парню математика и логическое мышление. Сначала он щелкал как орешки чужие фокусы, а затем начал воплощать в жизнь собственные идеи. Победа в проекте «Я могу!» - не первый, хоть и самый заметный успех. Евгений не раз побеждал на международных фестивалях фокусников, участвовал в телепроекте «Все, кроме обычного» на ТВ-3, удивлял своими фокусами Сергея Безрукова, Анну Матисон, Юлиану Караулову, Тимура Родригеза.

- На шоу было все по-честному?

- Да, снимали одним дублем. Если конкурсант выступал неудачно, второй шанс ему не давали, никого за уши не тянули. Конечно, некоторые моменты вырезали, например, в эфире не прозвучало, что я из Витебска, хотя об этом говорил.

- Вы всегда подчеркиваете, что выступаете в телепроектах на одном дыхании, без волнения. Как это удается? Талисман какой-нибудь помогает или ритуал?

- Нет ни талисманов, ни ритуалов. Просто тренируюсь, работаю, много выступаю. Это придает уверенность.

- Как тренируете руки? Есть какая-то специальная гимнастика для фокусников?

- Да, есть специальные техники, похожие на те, что используют профессиональные музыканты. Я много работаю с кольцом, картами, комбинирую различные движения, развивающие мелкую моторику. До того, как увлекся фокусами, учился играть на гитаре, это тоже помогло.

- У фокусников бывает профессиональная деформация личности?

- Да, бывает. По-другому начинаешь смотреть на мир, перестаешь верить в паранормальные явления, видишь подоплеку многих мифов и суеверий.