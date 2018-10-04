«Яблоки покупаю только белорусские. Они натуральные!»

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-04T17:27:07+03:00

После встречи в МАРте мы проверили ассортимент и цены в минских магазинах

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В «Соседях» - равноправие: два вида белорусских яблок, два вида польских, цены на них тоже одинаковые - 1 руб. 19 коп. Выглядят и те и другие на середнячок. Белорусские просто подписаны «яблоко зеленое» и «яблоко красное», у польских указаны сорта - «Джанагоред» и «Голден».

- Многие покупают только белорусские. Но берут и польские, они получше выглядят и сейчас на акции, поэтому одинаковая цена, - рассказала продавец.

В «Евроопте» видов белорусских яблок всего два - «Яблоко красное» по 69 коп. и «Яблоко зеленое» по 79, сочные и крупные. Вид у польских яблок за 99 коп. поскромнее.

- Чаще всего покупают красные белорусские, - рассказал продавец. - Белорусских яблок бывает максимум два сорта, польских больше, а к зиме еще подвезут.

В гипермаркете «Корона» цены повыше, зато огромный выбор. Иностранных сортов мы насчитали аж 7 штук, от польских «Пауларед» за 1 руб. 45 коп. до греческих «Грэнни смит» за 4 руб. 30 коп. Белорусских - четыре, от никак не названных краснобоких яблок за 1 руб. до «Белорусского малинового» за 1 руб. 75 коп. Отечественные яблоки в среднем и дешевле, и выглядят свежее - такое ощущение, что некоторые иностранные остались с прошлого урожая.

Отдел в ЦУМе поражает разнообразием белорусских сортов: «Антоновка», «Имрус», «Брянское», «Медовый Хруст»… Цены - от 92 коп. до 1 руб. 14 коп. Польские «Мутсу» и «Гала» почти в два раза дороже.

- Ну посмотрите, не яблоки, а настоящие арбузы! - говорит восхищенно покупательница, беря в руки «Брянское». - Покупаю только наши, белорусские. Они натуральные, а иностранные - противные. Пусть наши быстро портятся, но зато вкусные! Стараюсь отъедаться, пока они есть.