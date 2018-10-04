Сколько молочных продуктов должно быть в рационе у школьника и правда ли, что теплое молоко помогает уснуть

СЕГОДНЯ 22:11 2018-10-04T22:11:09+03:00

Могилевские школьники отпраздновали День улыбки и узнали много нового о вкусных и полезных продуктах [фото+видео]

В первую пятницу октября во всем мире отмечают замечательный праздник - День улыбки. Накануне торжества «Комсомолка» организовала в могилевской школе №13 спортивный праздник. А помогала его провести компания «Бабушкина крынка», которая производит вкусные и качественные молочные продукты - они поддерживают здоровье и могут быть вариантом быстрого и вкусного перекуса в любое время.

В спортивном зале могилевской школы 2 октября было ярко и празднично: повсюду - шарики, разноцветные флажки - все готово для начала соревнования! Здесь уже собрались ученики пятых и седьмых классов - они разделились на четыре команды, чтобы выяснить, кто из них самый спортивный и ловкий. Ребята очень подвижные, активные, бойко отвечают на вопросы ведущей праздника.

- Вы знаете, какой сегодня день отмечается?

- Да! День пожилых людей! - выкрикивает кто-то из учеников.

- Нет, сегодня отмечается День улыбки, - поправляет ведущая. - А улыбки нужны для чего? Для того чтобы показать, что вы счастливы. А чтобы быть счастливым, нужно обязательно выполнять два условия: заниматься спортом и правильно питаться. В правильном питании нам помогает наш партнер - «Бабушкина крынка».

Накануне Дня улыбки «Комсомолка» организовала в могилевской школе №13 спортивный праздник.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Молочные продукты должны составлять 15% от общего рациона»

Начальник отдела маркетинга и рекламы холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» Олеся Русаленко объясняет, почему нужно есть молочные продукты. Например, их нужно обязательно включать в свой рацион, чтобы иметь красивую и здоровую улыбку. Ведь молочные продукты не только содержат большое количество кальция, который укрепляет зубы, но и помогают восстановить кислотно-щелочной баланс полости рта, уменьшить образование зубного налета.

- Молочные продукты очень важны для детей, тем более школьного возраста. Ведь у них большие нагрузки: многие из вас занимаются и учебным процессом, и спортивными секциями, и музыкой, танцами. И молочные продукты, как никакие другие, оказывают полезное воздействие. Они должны составлять 15% от общего рациона. Стакана молока в день для ребенка вполне достаточно. В том числе и теплого - оно действительно способствует умиротворению и быстрому приходу сна, - говорит специалист. Но необязательно пить каждый день именно молоко: это может быть и кефир, и ряженка, а еще такие высокобелковые молочные продукты, как пахта и сыворотка.

Мы спросили у школьников, какие молочные продукты они любят. Оказалось, что молоко и творог в чистом виде многие дети не жалуют, зато с удовольствием едят продукты из них - например, с добавлением фруктов.

- Только не молоко! - морщится 5-классник Андрей. - Я люблю творожные сырки и йогурты - мне мама их постоянно покупает. Самый любимый - с бананом, - говорит мальчик. Его поддерживают одноклассники:

- Да, а еще плавленый сырок вкусный.

- А у меня самая любимая вкусняшка из молока - это мороженое! - улыбается ученица седьмого класса.

Веселые игры с йогуртом, соревнования на самого прыгучего и выносливого игрока

Ребятам не терпелось поиграть, поэтому мы приступили к конкурсам. Ученики разделились на четыре команды с забавными названиями: «Молния», «Фейри», «Братва», «Блек Джек».

Веселые игры с йогуртом понравились ребятам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В первом конкурсе команды соревновались на скорость: с муляжом баночки сметаны от «Бабушкиной крынки» они должны были пробежать круг и передать баночку следующему участнику. Проворнее всех оказалась команда «Блек Джек». А поддержать ребят пришла корова - но не настоящая, а сказочная.

Волшебная корова помогала школьникам получать очки в конкурсах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во втором конкурсе мы проверяли, насколько ребята прыгучие. Каждая команда выбрала одного участника, который был самым прыгучим. Лучшей в соревнованиях на прыжки в длину снова оказалась команда «Блек Джек». Нужно было видеть, как ребята радовались и поздравляли друг друга! А вот третий конкурс был чуть более сложным.

Забросить мяч в кольцо удавалось не всем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Участникам нужно было забросить баскетбольный мяч в корзину. Удавалось это не всем. Волшебная корова пыталась помогать ребятам, но и у нее не получалось забросить мяч в корзину. В результате точнее всех оказалась команда «Братва».

Кто самый прыгучий?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы школьники немного передохнули, ведущая загадала им несколько веселых загадок для настоящих спортсменов.

- Тот, кто хочет достигнуть финиша, начинает свой путь со…

- Старта! - хором выкрикивали ребята.

- Как называется действие, когда мяч предается одним игроком другому?

- Пас, - снова отвечали школьники.

Школьники активно участвовали в соревнованиях.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оказалось, что ученики неплохо знают спортивные термины. А в следующих двух конкурсах они просто удивили всех! Сначала представители всех команд соревновались в том, кто больше присядет с муляжом продукции от «Бабушкиной крынки» в руках. Ведущая отсчитывала 10, 20, 30 приседаний, а ребята все не останавливались, и никто не сдавался! Первые несколько участников отстали от остальных только тогда, когда сделали около 60 приседаний! Пока ребята отдыхали, другие участники из их команд уже выстроились в ряд, чтобы участвовать в следующем конкурсе под названием «стройная талия». Победителем становится тот, кто дольше всех прокрутит обруч. И в этом конкурсе школьники тоже показали невероятные результаты! Они крутили обруч до тех пор, пока ведущая не стала задавать им вопросы. Ребята отвлекались, теряли концентрацию и упускали обруч на землю.

Спортивный праздник удался на славу!Фото: Павел МАРТИНЧИК

И, наконец, самый приятный конкурс - школьникам нужно было определить вкус йогуртов «Веселые внучата». Кстати, йогурт - это прекрасный источник белка и кальция.

Самый приятный конкурс - дегустация вкусных йогуртов!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ребята, поднимите ручки, кто любит йогурты? - предлагает ведущая. В ответ вверх взмывает лес рук. - Мы предлагаем вам сейчас веселую игру с этим вкусным и полезным лакомством. Нам нужно 6 добровольцев, которым мы завяжем глаза, а они должны будут определить, с каким вкусом йогурт, который они попробовали.

На столике - несколько йогуртов «Веселые внучата». Ребята безошибочно определяют почти все вкусы, запинаются разве что на тех йогуртах, в которые добавлено несколько видов фруктов.

- Так, это точно банан! - уверенно говорит школьник. - А это киви!

Могилевские школьники отпраздновали день улыбки!Фото: Павел МАРТИНЧИК

В итоге сразу три команды выходят в лидеры. Чтобы усложнить задачу, в следующем этапе конкурса ребятам завязывают глаза. Теперь они угадывают вкус молочных коктейлей «Веселые внучата». Сложнее всего оказалось отгадать ванильный вкус и сочетание банана и карамели. Зато с шоколадным коктейлем проблем не возникло. Итак, время подводить итоги!

- Вы замечательно сегодня соревновались, показали блестящие результаты, - поздравляет школьников Олеся Русаленко. - Чтобы вы росли сильными, ловкими и умелыми, компания «Бабушкина крынка» приготовила для вас подарки - набор из различных образцов продукции.

Мы будем первыми!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждому, кто сегодня участвовал в празднике, достался целый набор йогуртов и другой продукции от компании «Бабушкина крынка».

- Ребята, не забывайте есть молочные продукты и будьте здоровы! - пожелала школьникам ведущая праздника.

Все дети получили подарки от «Бабушкиной крынки».Фото: Павел МАРТИНЧИК