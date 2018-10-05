Евгений Ливянт: «У директора нет юридических оснований запретить использование смартфонов»

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-05T13:36:00+03:00

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На электронную почту редакции пришло письмо от мамы гимназиста из Минска, которая возмущалась тем, что вместо того чтобы отдыхать на переменах, второклассники смотрят порно и издевательства над животными. «Почему администрация идет на поводу безответственных родителей? Ведь смартфон (в частности, интернет) – это такая же «зараза», как и алкоголь, наркотики, табак!», - эмоционально написала Виктория.

Известного репетитора Евгения Ливянта ее позиция удивила.

- Удивительно, когда взрослый человек включает дурака, делая вид, что не понимает причин, по которым директор школы и учителя не в состоянии помешать ученикам пользоваться смартфонами в школе. Сделаю вид, что я поверил в искренность автора письма.

1. У директора нет юридических оснований запретить использование смартфонов, это будет самоуправством (такая статья даже есть в УК).

2. Также надо законодательно снять ответственность с учителя за сохранность и техническое состояние изъятого смартфона, иначе у учителей никакой зарплаты не хватит рассчитываться по претензиям родителей.

3. Ещё для решения проблемы надо законодательно разрешить учителям обыскивать ребёнка: ученик при виде учителя прячет смартфон в карман, и доставать его оттуда учитель не имеет права.

4. Ещё надо юридически закрепить презумпцию правоты учителя. Если учитель утверждает, что смартфон был, то это утверждение не должно обсуждаться и подвергаться сомнению.

Вывод: ни один из этих пунктов не реализуем в школе ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Поэтому утверждения этой мамы, что «для руководства удобно, что дети не бегают по коридорам, тем самым, минуя случайный травматизм», и «Почему мы, родители, должны облегчать жизнь педагогам за счет воздействия на психику (зомбирование) наших детей?» считаю абсурдными и глупыми.

Хотя вариант есть. Мама может написать расписку по аналогии с той, что Ришелье дал миледи: «Всё, что сделали учителя в стенах школы с моим ребёнком и его вещами, сделано по моему разрешению и для блага моего ребёнка».

Да, и стоит заверить эту расписку у нотариуса.

ЧТО ДУМАЮТ ЧИТАТЕЛИ KP.BY

Павел:

- Это даже не смешно. Взрослый человек с диким апломбом перекладывает ответственность родителей на школу. Не хочешь, чтобы ребенок смотрел нехорошие сайты? Так не подключай ему интернет! Не хочешь, чтобы играл в игры - запрети установку приложений на смартфон. А ещё лучше просто играй и разговаривай с ребенком дома.

Матвей:

- Еще в 90-е подростки нюхали клей и курили в подвалах. Зато сматрфонов не было, да!

Злючка:

- Автора поддерживаю на все сто. Родителям подскажу, что можно скачать на смартфон или планшет программу, в которой указан возраст ребенка. Там стоят фильтры и многие тексты, игры и видео просто не покажет. Более того, по возрасту есть ограничение по времени: через 2 часа, например, смартфон перестанет выходить в интернет.

Марина:

- Что уже только этим деткам не придумали, чтобы они играли и двигались, даже динамические перемены. А они в телефонах! Не давайте их в школу и все.

Andes:

- Ко-ко-ко, запретить жэстачайшэ, кудах, кто позаботится о психике наших детей? Сами и позаботьтесь. Родительский контроль уже давно встроен в операционные системы смартфонов. Только разрешенные приложения, в браузере настроить родительский контроль можно хоть безопасным поиском, хоть через использование специальных DNS родительского контроля. У меня даже в роутере есть такая настройка. Но нет, разбираться мы не будем, будем ко-ко-ко разводить на тему «все мне должны». Что касается девайсов не своего ребёнка, а его одноклассников - тему можно поднять на совете родителей. Но и тут всё упрётся в то, что «Это же надо что-то сделать, а не просто возбухать!».

Юия:

- В чем проблема отключить ребенку интернет через оператора? Все равно сим-карта оформлена на кого-то из взрослых. У моего ребенка не разрешены телефоны в классе (он сейчас в третьем), но смартфон у него есть. Дома лежит. Интернет в нем отключен по умолчанию, только через вай-фай можно войти. Иногда подключается, чтобы игру закачать, но пароля у него нет.

Рита:

- Согласна с автором полностью. Детей обязательно нужно контролировать, в школах и детских лагерях смартфонам не место. Пусть лучше бегают, общаются друг с другом.

Тася:

- Что маме мешает заменить смартфон ребёнка на кнопочный телефон? Не письмо, а сплошные перлы. С какого перепугу администрация вдруг мешает контролировать своего ребёнка? Выдай дома смартфон и контролируй! Вы разберитесь сначала, мамочка, кому, кто и что должен, наезды на школу-лагеря-садики очень характерны для родителей, которые сами ничего не могут сделать.

Марина:

- Опять школа! Почему она всегда и всем должна? Ребенка должны воспитывать родители. Хорошо, запретит администрация смартфоны. И что? А айпады? Вы же сами первые будете орать о правах человека. Когда ребенок воспитан, ему вся эта грязь из интернета ни к чему. Есть у нас в классе одно такое, дети с ним дружить не хотят. Он ругается и подставляет всех, лезет ко всем со своим телефоном, а если его игнорируют, звонит маме и наговаривает разного.