Евгений Ливянт: «У директора нет юридических оснований запретить использование смартфонов»
На электронную почту редакции пришло письмо от мамы гимназиста из Минска, которая возмущалась тем, что вместо того чтобы отдыхать на переменах, второклассники смотрят порно и издевательства над животными. «Почему администрация идет на поводу безответственных родителей? Ведь смартфон (в частности, интернет) – это такая же «зараза», как и алкоголь, наркотики, табак!», - эмоционально написала Виктория.
Известного репетитора Евгения Ливянта ее позиция удивила.
- Удивительно, когда взрослый человек включает дурака, делая вид, что не понимает причин, по которым директор школы и учителя не в состоянии помешать ученикам пользоваться смартфонами в школе. Сделаю вид, что я поверил в искренность автора письма.
1. У директора нет юридических оснований запретить использование смартфонов, это будет самоуправством (такая статья даже есть в УК).
2. Также надо законодательно снять ответственность с учителя за сохранность и техническое состояние изъятого смартфона, иначе у учителей никакой зарплаты не хватит рассчитываться по претензиям родителей.
3. Ещё для решения проблемы надо законодательно разрешить учителям обыскивать ребёнка: ученик при виде учителя прячет смартфон в карман, и доставать его оттуда учитель не имеет права.
4. Ещё надо юридически закрепить презумпцию правоты учителя. Если учитель утверждает, что смартфон был, то это утверждение не должно обсуждаться и подвергаться сомнению.
Вывод: ни один из этих пунктов не реализуем в школе ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Поэтому утверждения этой мамы, что «для руководства удобно, что дети не бегают по коридорам, тем самым, минуя случайный травматизм», и «Почему мы, родители, должны облегчать жизнь педагогам за счет воздействия на психику (зомбирование) наших детей?» считаю абсурдными и глупыми.
Хотя вариант есть. Мама может написать расписку по аналогии с той, что Ришелье дал миледи: «Всё, что сделали учителя в стенах школы с моим ребёнком и его вещами, сделано по моему разрешению и для блага моего ребёнка».
Да, и стоит заверить эту расписку у нотариуса.
ЧТО ДУМАЮТ ЧИТАТЕЛИ KP.BY
Павел:
- Это даже не смешно. Взрослый человек с диким апломбом перекладывает ответственность родителей на школу. Не хочешь, чтобы ребенок смотрел нехорошие сайты? Так не подключай ему интернет! Не хочешь, чтобы играл в игры - запрети установку приложений на смартфон. А ещё лучше просто играй и разговаривай с ребенком дома.
Матвей:
- Еще в 90-е подростки нюхали клей и курили в подвалах. Зато сматрфонов не было, да!
Злючка:
- Автора поддерживаю на все сто. Родителям подскажу, что можно скачать на смартфон или планшет программу, в которой указан возраст ребенка. Там стоят фильтры и многие тексты, игры и видео просто не покажет. Более того, по возрасту есть ограничение по времени: через 2 часа, например, смартфон перестанет выходить в интернет.
Марина:
- Что уже только этим деткам не придумали, чтобы они играли и двигались, даже динамические перемены. А они в телефонах! Не давайте их в школу и все.
Andes:
- Ко-ко-ко, запретить жэстачайшэ, кудах, кто позаботится о психике наших детей? Сами и позаботьтесь. Родительский контроль уже давно встроен в операционные системы смартфонов. Только разрешенные приложения, в браузере настроить родительский контроль можно хоть безопасным поиском, хоть через использование специальных DNS родительского контроля. У меня даже в роутере есть такая настройка. Но нет, разбираться мы не будем, будем ко-ко-ко разводить на тему «все мне должны». Что касается девайсов не своего ребёнка, а его одноклассников - тему можно поднять на совете родителей. Но и тут всё упрётся в то, что «Это же надо что-то сделать, а не просто возбухать!».
Юия:
- В чем проблема отключить ребенку интернет через оператора? Все равно сим-карта оформлена на кого-то из взрослых. У моего ребенка не разрешены телефоны в классе (он сейчас в третьем), но смартфон у него есть. Дома лежит. Интернет в нем отключен по умолчанию, только через вай-фай можно войти. Иногда подключается, чтобы игру закачать, но пароля у него нет.
Рита:
- Согласна с автором полностью. Детей обязательно нужно контролировать, в школах и детских лагерях смартфонам не место. Пусть лучше бегают, общаются друг с другом.
Тася:
- Что маме мешает заменить смартфон ребёнка на кнопочный телефон? Не письмо, а сплошные перлы. С какого перепугу администрация вдруг мешает контролировать своего ребёнка? Выдай дома смартфон и контролируй! Вы разберитесь сначала, мамочка, кому, кто и что должен, наезды на школу-лагеря-садики очень характерны для родителей, которые сами ничего не могут сделать.
Марина:
- Опять школа! Почему она всегда и всем должна? Ребенка должны воспитывать родители. Хорошо, запретит администрация смартфоны. И что? А айпады? Вы же сами первые будете орать о правах человека. Когда ребенок воспитан, ему вся эта грязь из интернета ни к чему. Есть у нас в классе одно такое, дети с ним дружить не хотят. Он ругается и подставляет всех, лезет ко всем со своим телефоном, а если его игнорируют, звонит маме и наговаривает разного.
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