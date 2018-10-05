2018-10-05T16:06:59+03:00
Дом. Семья

В Витебский зоопарк привезли аиста, которого приняли за черного

Оказалось, он просто грязный, в мазуте
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Аист выпачкался с ног до головы и не может летать, но зато стал похож на собрата из Красной Книги. Фото предоставлено Витебским зоопарком.Аист выпачкался с ног до головы и не может летать, но зато стал похож на собрата из Красной Книги. Фото предоставлено Витебским зоопарком.
Изменить размер текста:

Молодого аиста, который не улетел на юг вместе со своими собратьями, заметили жители деревни Двор-Солоневичи. Позвонили в инспекцию природных ресурсов. Оттуда приехали специалисты, птицу осмотрели. Действительно, летать не может. И, как рассказывали по телефону взволнованные сельчане, черный! Краснокнижный, значит, редкий.

Аиста привезли в Витебский зоопарк. И оказалось, он самый обыкновенный белый аист. Только очень-очень грязный. Птица с головы до лап вымазана в каком-то темном веществе.

- Поэтому и не улетел, - объясняет директор зоопарка Ирина Орлова. - Грязь на перьях жирная, липкая, не дает птице возможности летать.

Похожий случай в зоопарке уже был. Несколько лет назад сюда привозили аиста, который искупался в мазуте. К сожалению, у той птицы были еще и травмы, спасти ее не удалось. А этот «черный» аист здоров, бодр и весел, с аппетитом ест и осваивается на новом месте. С другими обитателями зоопарка познакомиться у него пока возможности не было - 30 дней птица должна провести в карантине.

Неспециалистам было легко спутать грязного аиста с черным, объясняет Ирина Орлова. По силуэту эти птицы абсолютно одинаковы. Различаются только по цвету оперения. Да еще клюв и лапы у молодых черных аистов оливкового цвета. Когда птицы взрослеют, лапы и клюв краснеют. У найденыша клюв и лапы красные, так что, когда грязь с него смоют, он, без сомнения, станет белым.

Мытье аиста назначено на следующую неделю. Сейчас слишком холодно, купание в такую погоду может повредить птице. А через несколько дней синоптики пообещали потепление. От мазута предполагается избавляться при помощи обычного моющего средства типа Fairy.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Митрополит Павел высказался о законопроекте о насилии в семье
В Гродно на двух улицах объявили карантин из-за бешеных хорька и кошки
Казакевича пытают в тюрьме? Следственный комитет проводит проверку
В Могилеве рабочего убило током
В Минске задержали организаторов нарколаборатории
Белорусская православная церковь выступает за мораторий на смертную казнь
Лукашенко прокомментировал отмену запрета на продажу алкоголя по ночам
Президент: «Мы будем выжигать дедовщину каленым железом»
Лукашенко о методах воспитания своих детей: «Виктор, как старший, часто получал от меня»
Лукашенко о большом проценте отсрочек от службы в армии: «Мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики»
Вора-рецидивиста поймали на краже через шесть дней после освобождения из колонии
В Барановичском районе спасатели вытащили из колодца жеребенка
В 2022 году в Минске пройдет Всемирная шахматная олимпиада