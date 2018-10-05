В Витебский зоопарк привезли аиста, которого приняли за черного

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-05T16:06:59+03:00

Аист выпачкался с ног до головы и не может летать, но зато стал похож на собрата из Красной Книги. Фото предоставлено Витебским зоопарком.

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Молодого аиста, который не улетел на юг вместе со своими собратьями, заметили жители деревни Двор-Солоневичи. Позвонили в инспекцию природных ресурсов. Оттуда приехали специалисты, птицу осмотрели. Действительно, летать не может. И, как рассказывали по телефону взволнованные сельчане, черный! Краснокнижный, значит, редкий.

Аиста привезли в Витебский зоопарк. И оказалось, он самый обыкновенный белый аист. Только очень-очень грязный. Птица с головы до лап вымазана в каком-то темном веществе.

- Поэтому и не улетел, - объясняет директор зоопарка Ирина Орлова. - Грязь на перьях жирная, липкая, не дает птице возможности летать.

Похожий случай в зоопарке уже был. Несколько лет назад сюда привозили аиста, который искупался в мазуте. К сожалению, у той птицы были еще и травмы, спасти ее не удалось. А этот «черный» аист здоров, бодр и весел, с аппетитом ест и осваивается на новом месте. С другими обитателями зоопарка познакомиться у него пока возможности не было - 30 дней птица должна провести в карантине.

Неспециалистам было легко спутать грязного аиста с черным, объясняет Ирина Орлова. По силуэту эти птицы абсолютно одинаковы. Различаются только по цвету оперения. Да еще клюв и лапы у молодых черных аистов оливкового цвета. Когда птицы взрослеют, лапы и клюв краснеют. У найденыша клюв и лапы красные, так что, когда грязь с него смоют, он, без сомнения, станет белым.

Мытье аиста назначено на следующую неделю. Сейчас слишком холодно, купание в такую погоду может повредить птице. А через несколько дней синоптики пообещали потепление. От мазута предполагается избавляться при помощи обычного моющего средства типа Fairy.