Премьер-министр Сергей Румас: Я действительно рыночник

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-05T16:39:33+03:00

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5 октября депутаты утвердили в должности премьер-министра Сергея Румаса, которого президент поставил во главе правительства в середине августа. По результатам тайного голосования кандидатуру Румаса поддержали 105 из 106 принявших участие в голосовании парламентариев.

- Правительство намерено сосредоточиться на формировании благоприятной бизнес-среды для малого и среднего предпринимательства, развития услуг, перехода к цифровизации всех отраслей экономики, поддержке и создании новых высокотехнологичных производств, диверсификации экспорта.

Одна из важных задач - повышение эффективности предприятий с доминирующей долей государства, - заявил Сергей Румас с трибуны.

Свои подходы к работе должны изменить и многие руководители.

- Пока есть ощутимые перекосы в правильной мотивации руководителей, которые заточены на что угодно, только не на экономический результат. Отсюда ошибочные инициативы и непросчитанные инвестиционные проекты. Это результат многих лет господдержки, - сказал Сергей Румас.

- Когда вас только назначили на эту должность в августе, многие заговорили о том, что пришло правительство реформаторов. Вы себя таким считаете? - уточнили у премьер-министра журналисты.

- Я действительно считаю, что мои взгляды соответствуют общепринятым рыночным взглядам. Вместе с тем важно понимать, что правительство сегодня реализует программу социально-экономического развития, которая утверждена указом президента до 2020 года. В этой программе заложены довольно прогрессивные положения, которые позволят Беларуси развиваться темпами выше среднемировых. Анализ показал, что наиболее прогрессивные положения программы пробуксовывают. Основная задача для правительства - разобраться в причинах, в том, почему мероприятия не реализуются, и принять все меры для того, чтобы они были приняты.

- А ответить на житейские вопросы о том, каким будет курс доллара к концу года, можете?

- Основной вывод, который я сделал во время первой работы в правительстве в 2011 - 2012 годах: никогда не стоит отвечать на вопросы журналистов, какой будет курс доллара, - пошутил Сергей Николаевич. - Я откажусь от прогнозов курса белорусского рубля. В рамках той правильной гибкой политики курсообразования, которой придерживается Нацбанк, Каллаур (Петр Каллаур возглавляет Нацбанк. - Ред.) утром не сможет вам ответить на вопрос, какой курс будет к концу дня. И это правильно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Транспортный налог отвяжут от техосмотра

- Некоторые категории граждан, например пенсионеры, сезонно используют транспорт, хотя уплачивают пошлину в полном объеме. Не раз обсуждался вопрос, что транспортный сбор надо платить иначе. Будут изменения? - поинтересовались депутаты у Сергея Румаса.

- Основное решение этого вопроса правительство видит в отвязывании уплаты пошлины от прохождения техосмотра, - рассказал Сергей Румас. - Право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать в ЕРИП - на срок от одного месяца. То есть будет восстановлена справедливость в отношении тех лиц, кто использует автомобиль не круглый год. Самое сложное тут - система контроля, которая позволит выявлять тех, кто сбор не уплатил.

Неплательщиков планируют вычислять, сравнивая базы ЕРИП с базами фотофиксации и прохождения техосмотра. Кто не заплатил за допуск к движению, будет платить в двойном размере. Правда, заработает новая схема еще не скоро - не раньше 1 июля 2019 года.

Напомним, последние четыре года нужно уплачивать госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Параллельно с этим возросло число тех, кто игнорирует техосмотр. Сумма сбора за допуск намного выше штрафа за отсутствие техосмотра.

КСТАТИ

В этом году еще раз могут повысить пенсии

- Одна из задач программы социально-экономического развития - обеспечение соотношения средней пенсии по возрасту и среднемесячной зарплаты на уровне не меньше 40%. Когда будет выполняться этот параметр? - уточнила депутат Татьяна Старинская.

- Решение о повышении пенсии в этом году принималось уже дважды. Было повышение в мае на 5,5% и на 10% в августе. Но пока соотношение между средней пенсией по возрасту и зарплатой составляет 36,2%. Почему это произошло? Это связано с резким ростом заработной платы в республике, и возможности пенсионного фонда и бюджета просто не успели за этим ростом. Правительство готовит предложение об еще одном повышении размера пенсии приблизительно на 5%. Если это предложение будет поддержано, то пенсия в 2018 году будет увеличена на 20%. И если сравнить это с ожидаемой инфляцией - она оценивается на уровне 6% - то это соотношение, которого не было за всю историю суверенной Беларуси. На следующий год правительство однозначно ставит задачу: достижение 40% соотношения пенсии к средней зарплате.