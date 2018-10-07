2018-10-07T19:33:43+03:00
Общество

Георгий Колдун писал от руки конспекты уроков, а Светлана Алексиевич много разговаривала с учениками

Учителя, которых дети привыкли видеть не только у доски, но и по телевизору, рассказали о своих уроках
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: pixaby.comФото: pixaby.com
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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич: «Мама преподавала немецкий. Решили, что и я смогу»

Светлана Александровна до поступления на журфак успела поработать учительницей в школе и журналисткой в районной газете.

Светлана Алексиевич Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Светлана АлексиевичФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

—Я в четвертом поколении школьный учитель. В семье все время учителя-учителя. У меня всегда было желание говорить с кем-то, —рассказывает Светлана Алексиевич. — У меня по гуманитаристике были пятерки и меня взяли в восьмилетнюю Балажевичскую школу в Мозырском районе.

Юная Алексиевич учила школьников 5-8-х классов истории и немецкому языку.

— По этим предметам не было учителей. А моя мать вела немецкий, и почему-то решили, что я это могу делать. Но не могу сказать, что я знала немецкий на отлично.

Строгой учительницей Светлана Александровна никогда не была&

— Мы дружили с учениками, много разговаривали. Дети в деревне очень хотят, чтобы с ними говорили. Родители всегда заняты хлебом насущным. У учителей тоже хозяйство. Школьники были предоставлены сами себе - такие мечтательные и идеалистичные, — рассказывает Светлана Александровна. — Мы с учениками хотели даже сделать музей в деревне. Он не появился: в школе я проработала всего год, а потом уехала работать в районную газету.

Шоумен Дядя Ваня: «Студенты стебались, что автографы я раздаю в зачетках»

Певец и шумен Иван Вабищевич преподает в БНТУ. «Сантехник, который поет, — это все обо мне», — шутит Дядя Ваня. На кафедре «Водоснабжение и водоотведение» работает и брат Ивана Данила.

Дядя Ваня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дядя ВаняФото: Святослав ЗОРКИЙ

— У нас семейная династия. На этой же кафедре преподавала моя бабушка и мама. Я здесь уже 15 лет, — рассказывает Иван. — Преподавание, кстати, мое единственное официальное место работы.

Но, несмотря на немаленький преподавательский опыт, Иван к обращению по имени-отчеству так и не привык.

— Некоторые называют меня Дядя Ваня, другие — Иван Григорьевич, — рассказывает музыкант-преподаватель. — Но по отчеству не очень привычно. Лучше просто по имени, можно на вы.

Сейчас Иван работает на четверть ставки. Больше общается со старшекурсниками, которые о преподавателе наслышаны.

— Когда приходил к первокурсникам, делились приблизительно пополам: те, кто знал меня, и те, кто не знал, — рассказывает Иван. — Периодически студенты спрашивали как дела в шоу-бизнесе, и стекались, что автографы я раздаю в зачетках.

Иногда студентов Дядя Ваня встречает в клубах.

— Подходят после выступления: «Здрасте, вы у нас преподавали!» Начинаем вспоминать, какой год. Или обратная ситуация. В университете рассказывают, что, когда они были детьми и ездили в «Зубренок», мы приезжали в лагерь с концертами. По-моему, это вполне душевно.

Певец Георгий Колдун: «Строгим учителем не был. Я же недавно был учеником»

Певец и телеведущий Георгий Колдун учился на географическом факультете БГУ и несколько лет успел поработать учителем географии, экологии и предмета «Вселенная». Певец вырос в учительской семье: и мама, и папа работали учителями.

Георгий Колдун Фото: Павел МАРТИНЧИК

Георгий КолдунФото: Павел МАРТИНЧИК

— Я, когда шел на первый урок, волновался, но виду не подавал, — вспоминает Георгий. - Помню, папа мне сказал: «Жора, запомни, есть две категории: учитель и урокодатель. Понятие «учитель» гораздо более широкое». Родители для меня были (и есть) большими авторитетами, у них был большой опыт. У папы на тот момент была высшая категория - тогда таких учителей было не так много. У меня перед глазами были хорошие примеры.

Один из первых уроков Георгий провел по «Вселенной» у пятиклашек.

— Надо было написать план-конспект. Много текста на листиках от руки. И там была триединая цель урока - определяли воспитательную, образовательную, развивающую функции. Урок разделяли на логические части, разбивали по времени. Я всегда шел подготовленным, понимал степень ответственности.

Вспоминая учеников Георгия, неожиданно выяснили, что один из них - фотограф «Комсомолки» Павел Мартинчик.

— У Паши я вел экологию классе в 10-м или 11-м. Это была 181-я школа за универсамом «Брест».

Строгим учителем Колдун не был. Экологию, например, преподавал в профильных классах, многие школьники готовились к поступлению на геофак.

—Эти уроки обычно ставили седьмым-восьмым. Школьники были такие замотанные, я относился с пониманием. Тем более разница в возрасте была у нас не такая большая: я только окончил университет, а они оканчивали школу. Я понимал, что не все знания понадобятся им в жизни. Самое главное, как у людей мозг работает. Если они будут помнить, какой диаметр Земли или что такое биогеоценоз, это им меньше понадобится, чем умение логически мыслить, рассуждать и делать какие-то выводы. Строгим назвать я себя не могу, я же вроде психически здоровый человек.

Победитель «Своей игры» Сергей Дубелевич: «Школьники приходят после передач по ТВ»

Сергей Дубелевич — лучший игрок весенних игр 2017 года белорусского «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы», восьмикратный победитель «Своей игры». А еще учитель русского языка и классный руководитель в 75-й минской гимназии.

Сергей Дубелевич Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей ДубелевичФото: Святослав ЗОРКИЙ

— Дети регулярно рассказывают, что видели меня по телевизору, — говорит Сергей. — Иногда я слышу это даже от тех учеников, про которых даже не мог и подумать, что они смотрят такие передачи.

Сергей готовит школьников и к интеллектуальным играм.

— Некоторые ребята приходят заниматься после того, как увидели передачи по телевизору.

Такому учителю проще донести школьникам, для чего им надо учиться.

— Я детям доношу, что бесполезных знаний не существует. Но запоминать что-то только по той причине, что тебе это пригодится, не очень перспективно, — говорит Сергей. Ты запоминаешь то, что тебе интересно. Насильно что-то нельзя запомнить. Выучил — забыл —это частая ситуация.

Часто школьники, поздравляя учителя, желают выиграть «Хрустальную сову» или «Свою игру».

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