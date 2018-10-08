В поселке под Минском семья подружилась с аистом: «Мы назвали его Кузя, и все в округе знали, что он наш»

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-08T16:25:59+03:00

Татьяна и Степан Кондраль приютили у себя во дворе выпавшего из гнезда птенца Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна и Степан Кондраль приютили у себя во дворе выпавшего из гнезда птенца, помогали ему взлететь и даже учили вить гнездо

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«Аистенок был совсем маленький, размером с кулачок»

Трогательная история спасения аистенка произошла в поселке Марьино, что в 65 км от Минска. Волей судьбы птенец, выпавший из гнезда, оказался на участке дома семьи Кондраль, три месяца жил у них во дворе, стал звездой поселка и подружился с псом Жуликом. Местные же не видят в этом ничего удивительного, ведь к соседству с птицами уже давно привыкли.

Степан Кондраль даже помогал аисту взлететьФото: Святослав ЗОРКИЙ

- На столбе около дома есть аистиное гнездо, мы знали, что в конце мая пара вывела четырех птенцов. В начале июня я была на огороде, услышала лай нашего Жулика, - говорит Татьяна. - Вышла на двор и вижу, что на земле лежит аистенок. Маленький совсем, размером с кулачок. Наверное, птицы выкинули его из гнезда, потому что не могли прокормить. Обратно в гнездо его не посадишь: птицы учуют запах человека, всех остальных детенышей перестанут кормить. Аистенка ждала верная смерть, если бы Жулик его не спас!

Степан и Татьяна Кондраль говорят, что жизнь аисту Кузе, которого они приютили, спас их собака ЖуликФото: Святослав ЗОРКИЙ

Так маленький аист стал жить во дворе дома Степана и Татьяны. Нового питомца назвали Кузей.

- Первое время не мог есть сам, поэтому аккуратно засовывали вареные яйца в рот, даже воду вводили шприцем. Как подрос, стали кормить килькой и куриными грудками. Жил сначала в садовой тачке, а как подрос, переселили в парник. Он быстро у нас освоился: как захочет поесть, подойдет к крыльцу и начинает цокать, - вспоминает Татьяна. - Степан поставил во дворе колесо, туда веточки положил. И аист стал подбирать палочки, чтобы сделать гнездо!

Особенно подружился Кузя со своим главным спасителем - собачкой Жуликом.

- Это было очень трогательно! Они даже спали вместе: аист ляжет, а Жулик рядом голову положит. Когда Кузя был маленький, Жулик все время сидел около его тачки, - говорит Татьяна. - А когда мы его перенесли в парник, там же ночевал и пес. Он даже косточки приносил аисту, вот такая была дружба!

Аист Кузя и пес Жулик очень подружились Фото: личный архив

«У аиста не получалось взлететь, я его начал тренировать»

Спустя два месяца аист впервые взлетел. И чуть ли не сразу замахнулся на внушительные расстояния.

- У него не сразу получилось взлететь, я его, можно сказать, тренировал. Брал на руки, подбрасывал немного, чтобы он взлетел, - говорит Степан. - Поначалу не очень получалось у него, но потом все лучше и лучше. Некоторые птенцы из гнезда даже позже нашего полетели.

- А уж когда полетел, мы не могли его словить! - смеется Татьяна. - Где только его не видели: на жнивье в 15 км от нас, на Михайловском озере в 10 км, в Марьиной Горке. И все знали, что это наш аист!

Так Кузя быстро стал звездой округи: соседи приходили в гости проведать домашнего аиста, фотографировали, снимали видео. Однако вскоре во дворе дома появился еще один аист.

- Степан вышел на улицу, а у калитки стоит аист, слабенький, ножки тоненькие. Он был постарше нашего, тоже молодняк. Мы и его забрали к себе, стали откармливать. А Кузя начал ревновать. Как приду второму аисту давать, наш складывает крылья, опускает голову и идет в конец огорода - значит, обиделся. Но второй аист у нас недолго пробыл, через две недели улетел.

Позже семья Кондраль приютила еще одного аиста Фото: личный архив

«Что он в сарае делать будет? Он должен быть в своей среде, гнездо вить, выводить аистят»

В конце августа Татьяна и Степан были уверены, что Кузя вместе с другими аистами улетит на зиму в теплые края. Но этого не произошло.

- Мы заволновались, думали, он улетит со всеми, ему место не во дворе, а в стае - говорит Татьяна. - Тут он пропал, несколько суток его не было. Подумали, что улетел наш Кузя один на юг. Но соседи позвонили и сказали, что он на предприятии «Морозпродукт» в городе. Мы мигом туда, он нас узнал, зацокал. Забрали его домой, посадили в сарае. Ведь летать ему здесь опасно: может замерзнуть или травмироваться. Но и в сарае его на зиму не оставишь, что же он один делать будет? Он должен вернуться в свою среду, гнездо вить, выводить аистят.

Сейчас аист находится в частном учреждении "Охрана природы". А хозяева очень по нему скучаютФото: Святослав ЗОРКИЙ

Стали думать, что же делать дальше. Тут Татьяна наткнулась на статью о страусе, сбежавшем из частного природоохранного учреждения «Охрана природы». Семья решила, что там птице будет лучше всего.

- Я позвонила туда, рассказала о нашем аисте. Нам сказали, что мы можем его привезти. Они специализируются на лечении, реабилитации диких птиц. Ехали и плакали, потому что очень привыкли к нашему Кузе, - говорит женщина и не может сдержать слез. - Но когда приехали, я успокоилась, нам все там понравилось, поняли, что в хорошие руки отдаем. Он будет жить вместе с другими аистами, сможет адаптироваться к этой среде. Мы будем его навещать, а весной его окольцуют и отпустят на волю.