Выходные в Минске 6 и 7 октября: японский журавлик, Анна Нетребко и школа лепки

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-05T11:05:04+03:00

Восемь мест в Минске, где не соскучишься

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- В Национальном художественном музее много интересных предложений. В рамках фестиваля японской культуры «Японская осень в Беларуси» и выставки японской графики 6 октября в 14.00 и 15.00 - интерактивный проект «К мечте - на крыльях журавля» (участники смогут узнать больше об искусстве оригами и сделать журавлика из бумаги).

6 октября в 14.00, 15.00, Национальный художественный музей. По предварительной записи т.(017) 327-71-63. Билеты: 4 – 8 руб.

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- И это еще не вся Япония в Минске! В выходные в кинотеатре «Пионер» можно бесплатно посмотреть фильмы современных японских кинематографистов. В субботу - драму «Мамесиба», в воскресенье - драму «100 раз твоей любви». Ленты демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

6 и 7 октября, 16.00, кинотеатр «Пионер». Бесплатно. Входные билеты забирайте в день показа в фойе кинотеатра с 14.00.

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- С 7 октября по воскресеньям в Художественном музее на протяжении месяца будут культивировать творчество белорусского художника, писателя, этнографа, хироманта, археолога, астронома-любителя Язепа Дроздовича. Убедиться в феноменальности наследия Дроздовича помогут научные сотрудники музея и увлеченные исследователи его творчества. Во время первого занятия речь пойдет о футуризме Дроздовича, земных и небесных путях художника.

7 октября, нач. в 16.00, Национальный художественный музей. Билеты: 4 – 8 руб.

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- Непревзойденную оперную диву Анну Нетребко можно увидеть и услышать на большом экране кинотеатра «Центральный» в прямой трансляции оперы «Аида» со сцены американского театра Метрополитен-опера. Как и полагается большой опере, в спектакле есть балет, танцы для которого поставил еще один россиянин - хореограф Алексей Ратманский. Билеты:

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

6 октября, 19.55, кинотеатр «Центральный». Билеты: 19 - 21 руб.

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- В Исторический музей можно отправиться на выставку живописи и графики «Мастера Монпарнаса из белорусских местечек», на которой представлены 100 произведений всемирно известных белорусских художников Парижской школы: Марка Шагала, Шраги Царфина, Осипа Любича, Осипа Цадкина, Роберта Генина, Евгения Зака, Михаила Кикоина и Пинхуса Кременя. В субботу в 12.00 – здесь будет экскурсия для детей, а в 14.00 - презентация книги «Сутин. Энциклопедия фотографий». В воскресенье в 14.00 - интересный рассказ о Шраге Царфине.

6 и 7 октября, Национальный исторический музей. Билеты: 5 - 10 руб.

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- Azgur school предлагает субботние мастер-классы по лепке. Инструменты и материалы предоставляет музей. Возрастных и прочих ограничений для желающих научиться лепке нет. Работы можно забирать с собой.

6 октября, 12.00 и 14.30, Музей-мастерская З. Азгура (ул. Азгура, 8). Билеты: 10 руб. Обязательна предварительная запись по т.:(017) 380-06-32, (025) 518-88-28.

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- Одновременно со всем миром в кинотеатре «Центральный» в воскресенье и в понедельник будут транслировать самый ожидаемый сезон эпохального сериала «Доктор Кто». Первую серию 11 сезона «Доктор Кто: Женщина, которая упала на Землю» с новым доктором. Кстати, культовый британский телесериал «Доктор Кто» впервые вышел на экраны 55 лет назад, и его смотрят до сих пор.

7 октября и 8 октября, 21.00, кинотеатр «Центральный». Билеты: 13 руб.