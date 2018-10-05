Премьер-министр Сергей Румас: Транспортный налог отвяжут от техосмотра

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-05T12:03:10+03:00

Изменить размер текста: A A

5 октября в Палате представителей выступал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Депутаты давали согласие президенту на назначение нового премьера. Румас ответил на несколько вопросов, а также поддержал депутатов в том, что транспортный сбор надо платить иначе. Напомним, последние четыре года нужно уплачивать госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Параллельно с этим возросло число тех, кто игнорирует техосмотр. Сумма сбора за допуск намного выше штрафа за отсутствие техосмотра.

- Основное решение этого вопроса правительство видит в отвязывании уплаты пошлины от прохождения техосмотра, - рассказал Сергей Румас. - Право на доступ к дорожному движению водители будут оплачивать в ЕРИП - на срок от одного месяца. То есть будет восстановлена справедливость в отношении тех лиц, кто использует автомобиль не круглый год. Самое сложное тут - система контроля, которая позволит выявлять тех, кто сбор не уплатил.

Неплательщиков планируют вычислять, сравнивая базы ЕРИП с базами фотофиксации и прохождения техосмотра. Кто не заплатил за допуск к движению, будет платить в двойном размере. Правда, заработает новая схема еще не скоро - не раньше 1 июля 2019 года.