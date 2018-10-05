2018-10-05T13:20:17+03:00
Звезды

Ирина Яблонская родила дочь Софию

Девочка появилась на свет в РНПЦ «Мать и Дитя»
Эвика ОТТО
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Ирина Яблонская родила дочь Софию. Фото: Александр КОНОТОПИрина Яблонская родила дочь Софию. Фото: Александр КОНОТОП
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Радостную новость о рождении малышки сообщил супруг Ирины Дмитрий Яблонский на своей странице в Фейсбуке. Малышка родилась 5 октября, вес - 3405 г, рост - 52 см.

Экс-редактор глянцевого журнала Pingouin, ныне популярный врач-диетолог и блогер Ирина Яблонская вышла замуж за Дмитрия в конце апреля. Для Ирины и Дмитрия это не первый брак, но обвенчалась оба впервые.

У Ирины есть взрослая дочь - 19-летняя Мелисса.

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- Дима сразу дал возможность почувствовать себя слабой и беззащитной. Он все взял в свои руки и сказал, что со мной только так и надо (смеется). Можно сказать, я с ним права голоса не имею. Хотя до него в отношениях было все наоборот: как я сказала, так и было. Всегда хотела заниматься домом и огородом. (читать далее)

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