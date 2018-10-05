Воровство с карточек: реже подделывают пластик, чаще крадут в интернете

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-05T16:11:45+03:00

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В Беларуси - достаточно низкий уровень мошенничества, который связан с банковскими карточками. Причем с каждым годом снижается не только количество преступлений, но и, соответственно, суммы, которые теряют белорусы со своих карточек. Так, если пару лет назад причиненный ущерб исчислялся в десятках тысяч белорусских рублей, то за 2018 год он составил всего 1000 белорусских рублей. А за первое полугодие было совершено всего три мошенничества.

Какие же виды мошенничеств с использованием банковских карточек самые частые? Статистику по ним в своем отчете подготовил Банковский процессинговый центр. Важно, что учитывались тут только те мошенничества, в которые попадали карточки, обслуживаемые БПЦ.

По данным БПЦ, подделывать карточки стали меньше, а вот воровать в интернете - больше. Связано это с тем, что мы все чаще совершаем виртуальные покупки. И мошенники просто перехватывают данные наших карточек. Так, во втором квартале 2018 года 97,5% мошенничеств с карточками, которые обслуживаются БПЦ, были связаны с реквизитами карточек, 2% - по утерянным или украденным карточкам и всего 0,5% - по поддельному пластику.

По поддельным белорусским карточкам чаще всего снимают деньги в Индии

Один из распространенных видов мошенничества - скимминг. Это кража данных с карточек через специальные насадки в банкомате. Вот почему часто пользователей просят: перед тем как вставлять карточку и вводить пин-код, убедитесь, что на банкомате на картоприемнике и клавиатуре нет никаких посторонних устройств. Так вот, воровство данных с белорусских карточек путем скимминга чаще всего происходит в России (71% случаев). На втором месте в этом виде мошенничеств - Украина (21%). По 4% случаев - в Италии и Индонезии. Такова статистика второго квартала 2018 года.

Еще один вид мошенничества - изготовление поддельных карточек на уже существующие. Чаще всего таким поддельным пластиком расплачиваются в Индии (89% случаев), Индонезии (7%) и ЮАР (4%). А вот покупки по реквизитам белорусских карточек чаще всего всплывали в России и США.

При оплате коммуналки могут украсть данные карточки

- Подавляющее большинство компрометации данных держателей карточек осуществляется посредством фишинга (виртуальная кража данных карт. - Ред.) и различных его видов, социальной инженерии, а также нередки случаи, когда на популярных для держателей сайтах aliexpress.com, joom.com, google.com, vk.com, mail.ru и т. д. случается friendly fraud - «дружественное мошенничество». Это метод мошенничества, при котором владелец карточки либо его родственники или знакомые оплачивают товар (услугу), получают его, пользуются, а затем намеренно инициируют возврат платежа, утверждая, что данные их карточки были скомпрометированы, - объясняют в Банковском процессинговом центре.

К слову, во втором квартале 2018 года чаще всего данные карточек, которые обслуживаются в БПЦ, воровали при покупке программного обеспечения (19%). На втором месте - покупка товаров общего назначения. К примеру, это может быть одежда, обувь, какие-то аксессуары и т. д. Любопытно, что, оплачивая коммунальные услуги по карточке (причем в БПЦ настаивают, что тут фигурирует именно белорусская коммуналка), тоже можно стать жертвой мошенников. По крайней мере, во втором квартале 2018 года каждый десятый случай использования реквизитов карточек банков - именно при оплате ЖКУ.