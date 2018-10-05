Александр Лукашенко: Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-05T21:23:40+03:00

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В беседе с военными, а затем отвечая на вопросы журналистов, президент не только затронул тему развития Вооруженных сил, но и высказался на злободневные темы. В частности, он рассказал о…

…силах специальных операций

«Мы вынуждены были создавать силы специальных операций. Мы поняли, что фронт на фронт нигде воевать не будут, нужно высокоточное оружие, специально подготовленные силы, чтобы защитить страну и нанести противнику неприемлемый ущерб». «Сейчас мы видим, что происходит недалеко от нас, что происходит в Сирии. Изучая ситуацию, мы уже абсолютно понимаем, какая будет, не дай бог, война, как мы должны защищаться, какая численность наших Вооруженных сил должна быть. Все определено от жизни. И мною была поставлена задача, чтобы мы приступили к разработке новых образцов оружия, нужных для обороны Беларуси. И поскольку создание нового очень затратно и дорого, нам надо было из старого сделать самое современное. Для нашей Беларуси не танки главное, не самолеты, а специальные войска. Мы должны в любой точке Беларуси (если что-то вдруг произойдет) быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти».

Александр Лукашенко объяснил, почему важно иметь отечественное вооружение.

«Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100% положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие - стрелковое, для мобильных войск технику - то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется».

…престиже военной службы

«Почти 80% по закону в отсрочке. Кому-то по учебе, кому-то по семейным обстоятельствам... То есть мы сами приняли такие решения, что люди по закону могут не служить. Это ненормально. Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики».

«Мы очень серьезно, и это наша задача, в течение этого года и ближайшего полугодия подумаем над тем, как сделать так, чтобы научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью, не говоря уже о том, что он Родину должен защищать. Мы сами тут нахомутали кучу вопросов и сегодня ахаем, охаем, что у нас где-то не хватает военнослужащих».

…независимости в производстве вооружений

«Независимость в производстве и модернизации для любой страны - вопрос номер один».

«Для президента России более важной проблемы нет, хотя им и так со времен Советского Союза наследство досталось немалое. Но для современного оружия они многое покупали. Сейчас вопрос номер один в России - уйти вообще от покупки импортного. К примеру, даже имея с нами самые тесные и близкие отношения, строя единое Союзного государство, тем не менее они на КамАЗе создают транспорт для перевозки ядерных ракет (по аналогии с продукцией белорусского предприятия МЗКТ. - Ред.)».

«Он (Путин. - Ред.) мне прямо говорит: хорошо, сегодня в Беларуси Лукашенко, власть и прочее, мы видим и покупаем у вас, но в перспективе должны быть абсолютно убеждены, особенно для ядерного оружия, мы должны быть независимы».

«Не дай бог, война, мы раздадим (стрелковое оружие. - Ред.) в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию. Но для этого надо иметь свое».

…дедовщине

Глава государства подчеркнул, что порой престиж армии, воинской службы из-за тех или иных единичных негативных фактов опускают настолько, что люди начинают бояться армии. «Хорошая у нас армия, не без этих разного рода проблем, как в Печах были события. Это армия, это было всегда», - сказал президент. «Противно то, что у нас есть, пусть и единичные, факты дедовщины. У меня внутри все переворачивается. Потому что, когда я служил в погранвойсках, мы вообще не знали, что такое дедовщина». «Для меня это вообще неприемлемо, как для человека, который служил. И даже потом, будучи офицером Советской армии, для меня это вообще было недопустимо. Поэтому я, как президент, очень болезненно это воспринимаю. Дедовщина, когда издеваются над человеком, - это позор армии. Это мы будем выжигать каленым железом. Министру обороны и всем им я сказал об этом».

…отмене запрета на продажу спиртного ночью

«В свое время поднимался этот вопрос, и я категорически запретил без моего ведома касаться этой проблемы. Мы же несколько раз переживали это, начиная от запретов и вырубки виноградной лозы. Я же помню, как проводили комсомольские свадьбы «без спиртного»: ставили чайник, а туда наливали вино, водку. И начальники, и подчиненные, и партийные деятели пили и улыбались во время этих безалкогольных законов».

«Это было на моих глазах: когда было запрещено. У работников органов власти в районе, прокуроров, милиции не было проблем: они закупали и даже перепродавали. Нам это надо? Нам надо, чтобы таксисты продавали это спиртное? И дело здесь не в бюджете, хотя это тоже важно». «Какой эксперимент? Его проводят, если не знаешь, что будет на выходе, чтобы попробовать. Но мы же это сполна попробовали. Это безмозглое решение правительства в виде эксперимента. Наверное, чтобы угодить милиции и так далее. Милицию я предупредил. Она должна работать в тех социально-экономических условиях, которые складываются в государстве».

…законопроекте о противодействии домашнему насилию

«Где-то кто-то брякнул - о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье».

«Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал: он этого не заслуживал». «Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо. Пожелания милиции мы учтем. Может, даже не законом, а обойдемся внесением изменений в существующие законопроекты. У нас есть соответствующая директива президента, которая касается этих проблем. А тому, что люди это обсуждают и их возмущают некоторые глупости в проекте закона, я рад. Обостряя эту проблему, они обращают на нее мое внимание. Поэтому будет так, как нужно и выгодно нам, исходя из наших традиций и опыта».

…собственном опыте воспитания детей

«При воспитании как получится: если не понимает - могу жестко сказать. Я все-таки президент, поэтому, наверное, и дети учитывают, что отца лучше не расстраивать, и если он так говорит - это уже закон. Поэтому я не образец в воспитании детей и не пример для подражания. Да и дети понимают, что отца подвести нельзя. Я очень рад, что они не стали золотой молодежью, как модно сейчас говорить. Я думаю, что вы поверите в мою искренность, потому что вы моих детей нигде распальцованными не видите. А если видите - скажите, даже напишите. Я мгновенно отреагирую. Я их приучаю жить так, как живете вы, как живут простые люди».

Президент рассказал, что каждый из его старших сыновей помогает школам накануне учебного года. Поддержал учащихся своей школы и младший сын. Нескольким десяткам детей помогли в приобретении школьных принадлежностей и одежды.

«Собрали то, что он за лето заработал, старшие ему немного дали, я два месячных оклада в эту кассу положил, мои домашние понемножку собрали - и пятидесяти человекам в школе оказали помощь. Это его воспитание: если у тебя есть - помоги тому, кто нуждается».

По материалам БелТА