2018-10-07T22:11:25+03:00
Происшествия

Брестчанин продал машину, с ним рассчитались долларами: в результате – ни машины, ни денег

А в добавок – 1225 рублей штрафа
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Брестчанин продал машину, с ним рассчитались долларами: в результате – ни машины, ни денег.Брестчанин продал машину, с ним рассчитались долларами: в результате – ни машины, ни денег.
Изменить размер текста:

Белорусы, в отличие от, например россиян, цены на крупные покупки меряют в долларах. Хранят сбережения обычно тоже в валюте. И рассчитываются часто в валюте, хотя по закону это и запрещено. Как часто белорусы попадаются при осуществлении таких сделок – не известно. Но такие случаи есть. Например, в Бресте мужчина продавал свой Volkswagen Jetta. Цена вопроса – $10.000. Покупатель рассчитался долларами – продавец валюту принял. Сделка попала в поле зрения правоохранителей. В результате продавец лишился и машины, и валюты. А в довесок получил 1225 рублей штрафа. Почему именно на эту сделку обратили внимание сотрудники милиции? Была ли это так называемая контрольная закупка? Об этом не известно.

БУДЬ В КУРСЕ

Рассчитался со строителями или грузчиками в валюте? Получи штраф!

Ответственность за незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства предусматривает указ президента «О порядке при осуществлении валютных операций». Лица, принявшие иностранную валюту в качестве платежного средства, подлежат привлечению к ответственности в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин – а это от 1225 до 2450 рублей. Этим же указом предусмотрена конфискация предмета сделки, а также конфискация иностранной валюты и иных денежных средств, находившихся у виновного лица при себе на момент совершения правонарушения.

- На сегодняшний день не все понимают, что ответственность за вышеуказанные деяния наступает не только когда обмен иностранной валюты либо принятие иностранной валюты в качестве платежного средства происходит на рынке, либо в ином специализированном месте, но и когда такие действия осуществляются в быту, - говорят в Ленинском РОВД Бреста. - Так, зачастую имеют место случаи выполнения строительных и иных ремонтных работ, услуг по перевозке товаров, ремонту одежды, и иных работ и услуг, а расчет происходит в иностранной валюте. Лица, принявшие иностранную валюту в качестве платежного средства, подлежат привлечению к ответственности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Минском районе лобовое столкновение машин, оба водителя погибли
В 2019 году в Беларуси результаты ЦТ будут обрабатывать по-новому
Милиция: «Птица, которую подросток в Гродно швырял о стену, уже была мертва»
За килограмм отборных боровиков сборщикам дадут 5-6 рублей
Двое жителей Бреста продавали в Россию неликвидное молоко за наличку
В Дубровенском районе пьяный застрелил односельчанина и ранил подростка
Житель Гродно собирался перекидать через границу в Польшу сто мешков белорусских товаров
«Динамо» уступило в овертайме «Сочи», ведя по ходу игры 3:1
Беспечность привела к гибели любителя рыбной ловли
В Минске в ТРЦ «Галерея» на движущейся дорожке застрял ребенок
Погода в Беларуси 7 октября: свыше 22 градусов тепла
Три автомобиля сразу столкнулись на МКАД
Лукашенко поздравил учителей с профессиональным праздником
В память о Капском БАТЭ будет играть в майках в надписью «КАА всегда с нами»
Мальчику из Бреста провели операцию на позвоночнике по новой технологии
В Оршанском районе перевернулось легковое авто с женщиной и ребенком
Митрополит Павел высказался о законопроекте о насилии в семье
В Гродно на двух улицах объявили карантин из-за бешеных хорька и кошки
Казакевича пытают в тюрьме? Следственный комитет проводит проверку
В Могилеве рабочего убило током
В Минске задержали организаторов нарколаборатории
Белорусская православная церковь выступает за мораторий на смертную казнь
Лукашенко прокомментировал отмену запрета на продажу алкоголя по ночам
Президент: «Мы будем выжигать дедовщину каленым железом»
Лукашенко о методах воспитания своих детей: «Виктор, как старший, часто получал от меня»
Лукашенко о большом проценте отсрочек от службы в армии: «Мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики»
Вора-рецидивиста поймали на краже через шесть дней после освобождения из колонии
В Барановичском районе спасатели вытащили из колодца жеребенка
В 2022 году в Минске пройдет Всемирная шахматная олимпиада