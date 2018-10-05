«Дома так действовать непозволительно». БАТЭ поплатился за робость разгромом от ПАОКа

СЕГОДНЯ 17:42 2018-10-05T17:47:11+03:00

Гости забили очередной мяч. У игрока ПАОКа под №6 на спине можно прочитать то, что испытывали болельщики БАТЭ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер БАТЭ верит, что шансы на выход в плей-офф такие же, как у ПАОКа. Но все стало сложнее

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Победа БАТЭ в первом туре Лиге Европы над «Види» стала хорошей предпосылкой, чтобы всерьез побороться за выход в плей-офф. Сейчас очевидно, что «Челси» будет первым. Главным конкурентом за второе место виделся греческий ПАОК, но на «Борисов-Арене» он на голову был сильнее БАТЭ.

БАТЭ начал робко, а ПАОК был зол.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шла 17-я минута, а гости вели 3:0. В первом туре они, напомним, проиграли 0:1 «Челси», хотя по игре могли получить не меньше пяти мячей. Как так получилось? Сложилось впечатление, что БАТЭ отдал столько эмоций и агрессии в игре с минским «Динамо» в воскресенье, что не успел перезарядиться. Вроде бы шли в атаку, но все не так. А стоило несколько раз потерять концентрацию внимания - соперник тут же наказывал.

Лео Жаба забил дважды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Может быть, - согласился с такой версией тренер Алексей Бага. - Но все же, мне кажется, больше сказалось отсутствие, например, Сигневича (перед игрой поднялась температура. - Ред.). У нас есть ребята, которые вообще в еврокубках не выступали, и их рискованно было отправлять на поле. Впрочем, если физическое состояние футболистов можно, например, медикаментозно достаточно быстро вернуть в исходное, то эмоции так быстро не восполняются. И все наши главные беды берут начало от наших ошибок. К тому же, вероятно, я не в той форме довел до ребят информацию о ПАОКе.

Игроки БАТЭ, сами того не зная, показывают сколько мячей пропустили от ПАОКа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Удивительно, что ошибались даже опытные игроки. Футболисты сказали, что в перерыве была серьезная беседа, но исправить положение не получилось (максимум - гол престижа). В итоге - 1:4.

- Мы очень робко начали. Дома так действовать непозволительно, невзирая на силу и статус соперника, - сказал Бага. - Плюс еще были и индивидуальные ошибки как тактического, так и технического плана… Как только начинаешь ошибаться и становиться уязвимым, сразу же получаешь гол. Играя в чемпионате Беларуси, с этим практически не сталкиваемся. А если и допускаем какие-то погрешности, то все происходит на более низких скоростях, что не так критично. А здесь нас моментально наказывают.

«Челси» в параллельном матче обыграл «Види» - 1:0. Теперь в группе L такое положение команд: 1. «Челси» - 6 очков. 2 - 3. ПАОК, БАТЭ - по 3 очка. 4. «Види» - 0 очков.

Главный тренер БАТЭ верит, что шансы на выход в плей-офф такие же, как у ПАОКа. Но все стало сложнее. Все-таки обыграть или даже сыграть вничью в Греции, учитывая сумасшедшую поддержку фанатов, намного сложнее, чем дома.

Следующий матч БАТЭ проведет 25 октября в гостях против «Челси».

На матчи Лиги Европы Алексей Бага выбирает цивильный костюм.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики ПАОКа в Борисове.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К Мирко Иваничу, пожалуй, меньше всего претензий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ начал робкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

К 17-й минуте ПАОК громил БАТЭ. Три удара - три гола.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Стасевич разгоняет атаку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Полярность эмоций.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На этот раз Драгун забить не мог.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Скавыш забил мяч престижа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Теперь у БАТЭ и ПАОКа поровну очков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ начал робко, а ПАОК был зол.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скавыш орудует в атаке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минута молчания в память об Анатолии Капском.Фото: Святослав ЗОРКИЙ