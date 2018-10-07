Нули в дневники чаще ставят по белорусскому языку, а с поведением у школьников проблемы на уроках английского

Благодаря их анализу решили понять, как сегодня выстраивают отношения учителя и учащиеся.

«На перемене организовала игры в туалете»

Например, у младших школьников почти нет записей о домашних заданиях. А вот «поведение неуд.» и «бегал на перемене» педагоги пишут часто. Одна из самых уникальных записей: «на перемене организовала игры в туалете».

У малышей в дневниках часто встречаются похвалы.

Но все-таки в 1 и 2 классах в «Дневничках» чаще появляются наклейки-смайлики вместо отметок, плюсики, разноцветные звездочки – все с подписью учителя. А еще похвальные характеристики: «молодец», «малайчынка», «умница» и «умничка».

«На перемене организует игры в туалете». Это запись в дневнике второклассницы одной из минских гимназий.

«Играл в телефон, до столовой так и не дошел»

В дневниках учеников с 3-го по 6-й классы полно не только оценок, но и всевозможных благодарностей за «за активное участие» - в жизни класса, сборе макулатуры, в очередном концерте. Хотя замечаний все равно больше. Самое популярное - «поведение на уроке неуд.». Особенно много их почему-то на уроках английского языка, физкультуры и математики. О мате – всего два замечания на полтысячи дневников, а о курении - ни одного.

Замечание, которое еще надо постараться заслужить.

С третьего класса в дневниках массово начинают появляться записи «нет ДЗ!» и «забыл тетрадь». Правда, после пятого класса идут на убыль. А вот ожидаемого экспертами «на уроке играл в телефон» - практически нет: всего три подобных замечания на пятьсот дневников. Правда, одна из этих записей действительно впечатляет: «играл в телефон, до столовой так и не дошел». А может, учителя уже не обращают внимания на такие нюансы?

Бить Диму – просто! А вот Лешу – тяжело… Нет, лучше Диму.

Кстати, как правила замечания учителей пишут не на специальной странице в дневнике, а в графах напротив своего урока. Но учителям минского третьеклассника Андрея не то, что этой спецстраницы не хватило – в дневник вклеили дополнительный лист в клеточку.

Когда места для замечаний не хватает, ищите лист в клеточку!

«Кол» - не самая страшная оценка в школе

Как ни странно, десяток современные учителя ставят много, независимо от предмета. У отличников их бывает по 7-8 в неделю. А лидером стал третьеклассник Алексей – 269 «десяток» за год! А еще - 106 девяток и 44 восьмерки. Кстати, ниже оценок у него нет.

Говорят, что на десятки белорусские учителя не скупятся.

Реже всего встречаются «нули» - их всего 47 в 511 дневниках, и чаще других такую оценку ставят учителя белорусского языка и литературы. Зато по математике не нашлось одного, зато более трети единиц – как раз по этому предмету. А «двоек» не жалуют преподаватели английского языка. Отличился пятиклассник Влад: в его дневнике – 2 «нуля» (оба – по истории), 9 единиц и 12 двоек. А еще в комплекте – 10 неудов за поведение и 21 запись о том, что «нет дз.» А еще у него три десятки.

В этом дневнике зафиксировали претензии сразу от нескольких учителей.

Для статистики проверили и самый неблагоприятный день для учебы. Оказалось, это среда. Вот когда отличники получают баллы пониже, и половина нулей – тоже датирована этим днем.

Противостояние длиною в год. И, похоже, ученик побеждает систему. Если судить по почерку, как минимум трех физруков он выжил из школы…

Для анализа 511 дневников учеников 2-11 классов 51 минской школы и 14 гимназий получены после акции «Обмен дневников». Ее провел магазином канцтоваров «Офистон».