Профессор о связанных руках и ногах Коржича: «Убийца бы так не церемонился»

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-08T14:50:40+03:00

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8 октября в суде возобновились слушания по делу о гибели Александра Коржича. Напомним, перерыв объявили 18 сентября для того, чтобы Следственный комитет провел проверку по заявлениям обвиняемых. Они говорили, что во время следствия на них оказывали давление. Так, обвиняемый Барановский рассказывал, что все явки с повинной писал под диктовку, утверждал, что его били, угрожали. Во время перерыва обвиняемые Барановский, Скуратович и Вяжевич выступили в качестве потерпевших в другом суде по делу бывшего старшего лейтенанта Суковенко и прапорщика Вирбала - их обвиняют в злоупотреблении властью.

В суд вызвали несколько свидетелей. Среди них - профессор Валерий Чучко, доктор медицинских наук, завкафедрой судебной медицины БГМУ с 55-летним стажем. Он рассказывает, что встречал в литературе случаи, когда самоубийцы связывали себе руки-ноги.

- Еще в учебниках аж позапрошлого века подобные случаи описаны. Самоубийцы связывали себе руки, чтобы не иметь возможности снять петлю.

Профессор приводит в пример эксперимент, когда человек со связанными руками залезает в петлю. Уже через несколько минут он начинает чувствовать тоску и отчаяние, желание прекратить эксперимент, но самостоятельно развязать руки и освободиться из петли не получается.

По его словам, если человек сам связывает себе руки, между кистями остается расстояние (как в случае с Коржичем). Если же это делает убийца - кисти чаще всего плотно прилегают друг к другу.

- Иногда руки связаны настолько вычурным образом, что вопрос об убийстве сразу отпадает. Например, был случай, когда самоубийца сцепил себе руки амбарным замком. Что касается ног, в литературе отмечено, что они тоже могут быть связаны. Связывание ног никоим образом не исключает возможность самоубийства. Вычурность обстоятельств повешения лишний раз говорит о том, что это самоубийство - убийца бы так не церемонился.

- В соседнем помещении стояла лестница. Не проще ли было подставить лестницу и произвести акт самоповешения? - спрашивает у специалиста Светлана Коржич.

- Да, проще было бы поступить так, как вы говорите. Но оценивать любые поступки человека, который находится в сильнейшем стрессе, с точки зрения нормального человека, недопустимо, потому что они не соответствуют друг другу. Человек в таком состоянии перестает адекватно оценивать происходящую обстановку.

«Решение о лишении себя жизни может прийти спонтанно»

Перед выпиской из медроты, 26 сентября, Александра Коржича осматривала Екатерина Чумак, врач-терапевт госпитального отделения медроты. Женщина уехала за пределы Беларуси, и допросить ее нет возможности, но в ее предыдущих показаниях указано, что ничего подозрительного в состоянии солдата она не заметила, в том числе и сильного стресса.

- Решение о лишении себя жизни может прийти спонтанно, без каких-либо толчков со стороны. За несколько часов до этого человек может быть вполне спокоен. Психология такова, что человек не может длительно думать о том, что покончит жизнь самоубийством. В большинстве случаев решение принимается в очень короткий период времени по поводу, которого обычный человек просто не заметит, - поясняет Валерий Чучко. - Кроме того, заметить какие-то особенности может только врач-психиатр.

Он обратил внимание, что часть майки Коржича находилась под петлей. По словам доктора медицинских наук, иногда люди, которые совершают самоубийство, подкладывают под петлю вату или шарф, боясь сильной боли, в надежде, что это ослабит давление.

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