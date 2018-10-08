2018-10-08T14:11:35+03:00
Дом. Семья

Фотоконкурс kp.by «Весна красна цветами, а осень - семейными пирогами!»

Присылайте фото и рецепты домашней выпечки - и выигрывайте призы!
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Осень - это время неспешных прогулок, дождя за окном, теплого дома, маминых пирогов… «Комсомольская правда» в Белоруссии» объявляет фотоконкурс «Весна красна цветами, а осень - семейными пирогами!». Партнером фотоконкурса выступает ОАО «Дрожжевой комбинат». Мы ждем фотографий и рецептов домашней выпечки с использованием сухих быстродействующих дрожжей. Пирожки для завтрака, праздничный пирог, пышные булочки, аппетитная пицца - готовьте, фотографируете, присылайте фотографию и рецепт.

Загружать фотографии можно с 8 октября по 28 октября 2018 года (до 20.00), голосование будет идти с 8 октября по 4 ноября 2018 года.

Победители будут объявлены 6 ноября 2018 года.

Участником конкурса может быть любое совершеннолетнее физическое лицо, проживающее на территории Республики Беларусь.

Для участия в конкурсе вы должны ЗАГРУЗИТЬ ФОТО БЛЮДА и РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ с использованием СУХИХ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ДРОЖЖЕЙ.

По итогам интернет-голосования будут определены два победителя.

Участник конкурса, занявший первое место по итогам голосования, получит приз - функциональный и удобный миксер. Готовить станет еще удобнее!

Участник конкурса, занявший второе место по итогам голосования, будет награжден набором форм для выпечки.

Участника конкурса, занявшего третье место, определит редакция «Комсомольской правды» в Белоруссии», выбрав самый оригинальный рецепт. Приз - кухонные весы.

Принимая участие в фотоконкурсе, участник гарантирует, что им получено согласие от лица, изображенного на присланной для участия в конкурсе фотографии, на размещение данной фотографии на сайте kp.by в рамках конкурса.

При загрузке фотографий участник конкурса должен указать подлинные фамилию, имя и отчество, контактный телефон.

ВАЖНО!

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ!

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 291111111 или 441111111.

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Загрузить фото

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