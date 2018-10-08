«Турфирма предложила передать им все данные моей карточки. А что, так можно?»

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-08T13:52:56+03:00

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Читательница «КП» Алина собралась в отпуск, выбрала в турфирме подходящую путевку. Бронь нужно было оплатить в течение суток, однако у Алины никак не получалось приехать в офис фирмы до закрытия.

- Мне предложили такой вариант: я продиктую данные своей карточки, в том числе трехзначный код на обороте, а сотрудники турфирмы все оплатят без меня, - рассказывает Алина. - Меня это насторожило, и я отказалась. Решила, что лучше приеду в свободный день, выберу путевку на месте и оплачу. Но все равно думаю: а может, ничего страшного?

- В этой ситуации читательница однозначно поступила правильно, - комментирует Юлия Богатко, главный специалист Ассоциации белорусских банков. - Трехзначный код на оборотной стороне карточки (он называется CVC2 или CVV2) в принципе нельзя никому говорить. Это дополнительное подтверждение того, что операцию проводит именно владелец карты. Зная его, номер карты и срок действия, посторонний человек сможет и дальше пользоваться вашей карточкой для платежей в интернете. Сейчас в качестве дополнительной меры безопасности банки предлагают подключить пароль 3D-Secure. Это код, который приходит на ваш мобильный телефон (иногда его можно придумать самому или получить в банке) и который нужно ввести для подтверждения платежа. Но сами сайты, в свою очередь, не всегда поддерживают функцию 3D-Secure. Например, на том же AliExpress этот пароль вводить не нужно. Поэтому, если данные вашей карты оказались у другого человека, эта функция не сможет со стопроцентной гарантией защитить ваши деньги.

Уже несколько лет в белорусских банках существует принцип нулевой ответственности. Он означает, что банк обязан вернуть деньги, которые мошенники украли с вашей карты. Если бы Алина все-таки сказала работникам турфирмы данные своей карты, а потом с нее украли деньги, банк компенсировал бы эту сумму?

- Если вы сообщили данные своей карты третьим лицам, а потом обращаетесь в банк, утверждаете, что данные вашей карты не скомпрометированы, и хотите получить компенсацию, то это уже мошенничество с вашей стороны, - предупреждает Юлия Богатко. - Но можно обратиться в милицию с заявлением о том, что эти данные у нее выманили обманным путем. Тогда ответственность ляжет уже на турфирму.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«На ресепшене отеля была распечатанная бумажка с данными моей карты»

Многие, отправляясь в отпуск, сами бронируют отели на популярном сайте booking.com. Иногда оплатить жилье можно уже по приезде, но при этом данные карты все равно нужно ввести во время бронирования. Оказывается, booking.com пересылает их отелям, и иногда прямо по почте!

- На ресепшене отеля у администратора оказалась распечатанная бумажка с данными моей карты, включая имя и фамилию, срок действия карты и CVV-код! Данные совпадают, их я вводил только на сайте booking.com, - пишет пользователь на одном из сайтов. - Используя эти данные, администратор отеля списал деньги с карты для оплаты бронирования. Я даже не вводил пин-код.

Чтобы избежать возможных проблем, эксперты советуют максимально обезопасить себя.

- Для таких целей лучше всего завести отдельную карточку и не держать на ней денег. А если вы собираетесь оплатить что-то в интернете - перевести ровно ту сумму, которую собираетесь потратить. Еще одна рекомендация - это подключить функцию смс-оповещения, чтобы мгновенно получать информацию обо всех операциях с картой, - советуют в Ассоциации белорусских банков.