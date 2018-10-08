2018-10-08T14:10:10+03:00
Телевизор

Саша Захарик прошла в «Голос»

Седьмой сезон телепроекта стартует уже в эту пятницу на ОНТ.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Саша Захарик с нетерпением ждет, когда ее покажут на "слепых прослушиваниях". Фото: личный архивСаша Захарик с нетерпением ждет, когда ее покажут на "слепых прослушиваниях". Фото: личный архив
Изменить размер текста:

Едва закончился гранд-проект «Голос 60+». «Это был самый душевный голос за все семь лет. Надо в себе всячески пестовать эти замечательные качества, которые мы, следующее поколение, иногда теряем», - считает Пелагея.

Жюри проекта "Голос. Перезагрузка": Константин Меладзе, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Баста. Фото: первый канал

Жюри проекта "Голос. Перезагрузка": Константин Меладзе, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Баста. Фото: первый канал

А в дверь уже стучится новый сезон традиционного проекта. Наставниками в «Голосе-7» будут Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Ани Лорак и Баста.

В седьмом сезоне «Голоса» зрители получат возможность выбрать «Лучшего наставника сезона». Судя по анонсам, которые уже крутят на ОНТ, в нем будет участвовать белоруска Саша Захарик. Нам она хорошо известна по «Новой волне - 2016». В песнях она с легкостью соединяет нежность и чувственность soul music, взрыв и харизму ядреного фанка, доступность и легкость поп-музыки.

Группа Gypsy Jack и вокалист Йерди Матос (анфас). Фото: личный архив

Группа Gypsy Jack и вокалист Йерди Матос (анфас). Фото: личный архив

Еще из белорусов участвует певица Анна Гокинаева, а также сексапильный кубинец Йерди Матос, вокалист группы Gipsy Jack. В этой команде играет Александр Делянко из Солигорска. Но поскольку формат шоу не предусматривает участие всей группы, музыканты будут просто болеть за Йерди.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Драка возле минского кафе: один бил битой, другой пугал бензопилой
В Могилеве трое отравились неизвестным веществом, выпив его вместо спирта
В Браславском районе в октябре цветет сирень
В столичном парке Горького на деревьях развешана окровавленная женская одежда и белье
Белорусы стали больше доверять милиции, но реже к ней обращаться
На Гомельщине поймали две группы сутенеров, которые вербовали белорусок в российские бордели
В Брестском районе женщина погибла, попав под поезд
Арина Соболенко стала лучшей теннисисткой мира в сентябре
Лукашенко поздравил Хабиба с победой над Конором
В Минском районе лобовое столкновение машин, оба водителя погибли
В 2019 году в Беларуси результаты ЦТ будут обрабатывать по-новому
Милиция: «Птица, которую подросток в Гродно швырял о стену, уже была мертва»
За килограмм отборных боровиков сборщикам дадут 5 - 6 рублей
Двое жителей Бреста продавали в Россию неликвидное молоко за наличку
В Дубровенском районе пьяный застрелил односельчанина и ранил подростка
Житель Гродно собирался перекидать через границу в Польшу сто мешков белорусских товаров
«Динамо» уступило в овертайме «Сочи», ведя по ходу игры 3:1
Беспечность привела к гибели любителя рыбной ловли