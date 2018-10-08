Саша Захарик прошла в «Голос»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-08T14:10:10+03:00

Саша Захарик с нетерпением ждет, когда ее покажут на "слепых прослушиваниях". Фото: личный архив

Седьмой сезон телепроекта стартует уже в эту пятницу на ОНТ.

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Едва закончился гранд-проект «Голос 60+». «Это был самый душевный голос за все семь лет. Надо в себе всячески пестовать эти замечательные качества, которые мы, следующее поколение, иногда теряем», - считает Пелагея.

Жюри проекта "Голос. Перезагрузка": Константин Меладзе, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Баста. Фото: первый канал

А в дверь уже стучится новый сезон традиционного проекта. Наставниками в «Голосе-7» будут Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Ани Лорак и Баста.

В седьмом сезоне «Голоса» зрители получат возможность выбрать «Лучшего наставника сезона». Судя по анонсам, которые уже крутят на ОНТ, в нем будет участвовать белоруска Саша Захарик. Нам она хорошо известна по «Новой волне - 2016». В песнях она с легкостью соединяет нежность и чувственность soul music, взрыв и харизму ядреного фанка, доступность и легкость поп-музыки.

Группа Gypsy Jack и вокалист Йерди Матос (анфас). Фото: личный архив

Еще из белорусов участвует певица Анна Гокинаева, а также сексапильный кубинец Йерди Матос, вокалист группы Gipsy Jack. В этой команде играет Александр Делянко из Солигорска. Но поскольку формат шоу не предусматривает участие всей группы, музыканты будут просто болеть за Йерди.