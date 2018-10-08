2018-10-08T15:51:34+03:00
Экономика

Белорусы по-прежнему чистые продавцы валюты, но сдавать «зеленых» стали меньше

В сентябре разница между покупкой и продажей оказалось самой низкой в этом году
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Белорусы по-прежнему чистые продавцы валюты, но сдавать «зеленых» стали меньше.Белорусы по-прежнему чистые продавцы валюты, но сдавать «зеленых» стали меньше.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В сентябре белорусы купили в банках и обменниках 514,9 млн. долларов, продали - 603,6 млн. Так что до сих пор (уже 32 месяца подряд!) выступают чистыми продавцами валюты. Разница получилась всего 88,7 млн. долларов, в нынешнем году это пока рекорд. Для сравнения: в августе белорусы чистыми сдали аж 199,6 млн. долларов (подробнее см. инфографику).

Всего за этот год белорусы купили наличными 4 млрд. 270 млн. долларов, сдали - 5 млрд. 764 млн. долларов. Чистая продажа, таким образом, составила 1 млрд. 493 млн. долларов. А за все время с февраля 2016-го, когда белорусы окончательно переквалифицировались в продавцов «зеленых», они продали уже 6 млрд. 253 млн. долларов.

Эксперты объясняли эту тенденцию тем, что населению приходилось сдавать свои заначки и валютные депозиты для поддержания привычного уровня жизни, который начал падать из-за снижающихся доходов. Однако теперь и зарплаты, и реальные доходы постепенно растут, а значит, можно начать сдавать меньше валюты и даже в какой-то момент перестать быть чистыми продавцами и начать немного откладывать. Но произойдет ли это и если да, то когда, эксперты сказать затрудняются.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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