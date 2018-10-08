На Брестчине нашли съедобный гриб, который растет в Канаде и на Тайване

СЕГОДНЯ 20:32 2018-10-08T20:32:54+03:00

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- Я очень давно грибы собираю, разбираюсь в них. Этот необычный гриб сразу мне бросился в глаза - такого я еще не видела. Он очень красивый! Желтая ножка и красная шляпка. Решили с мужем взять его и показать ученым, - рассказывает брестчанка Светлана Чеберкус. - Получилось, что открытие сделала. Друзья подшучивают: звезда!

Удивительный гриб любительница тихой охоты нашла в Малоритском районе. В том лесу, говорит женщина, полно грибников. Только люди часто сбивают, топчут незнакомые грибы. А Светлана с мужем подошли к вопросу ответственно - отнесли находку на кафедру ботаники и экологии Брестского государственного университета имени Пушкина. Специалисты изучили каталоги и высказали предположение, что это золотистый боровик. Он распространен в лесах Северной Америки и Тайваня. Догадку подтвердили и в Полесском аграрно-экологическом институте Национальной академии наук. Пару грибов-пришельцев отправили даже на исследование в Минск, в лабораторию микологии Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук.

Светлана Чеберкус помогла ученым зарегистрировать новый для Беларуси вид грибов! Фото: Николай ЧЕБЕРКУС.

- Это первая документально подтвержденная регистрация нового гриба на Брестчине и, по всей видимости, первая в республике, - комментирует Виктор Демянчик, замдиректора по научной работе Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси. - Этот гриб еще 30 лет назад зарегистрировали в Литве, и ученые предполагали, что он может расти и у нас. Но до сих пор его официально не регистрировали. А он обосновался в наших лесах. И даже более того: недавно его нашли в лесопарковой зоне в Бресте!

Съедобные грибы любят естественный лес, но золотистый боровик не такой капризный - он встречается в лесопосадках, в молодом сосняке. Местным грибам он не конкурент, уверяют ученые.

Гриб-пришелец выглядит очень привлекательно! Фото: Николай ЧЕБЕРКУС.

- Когда ученые подтвердили, что это хорошие, съедобные грибы, мы на то же место вернулись. Какие же они привлекательные! На длинных ножках, а маленькие похожи на наши белорусские боровички. Я их сварила, замариновала, мы с мужем попробовали - и с нами ничего не стало! - смеется Светлана Чеберкус. - Очень вкусно! Мы их жарили с морковкой и луком, ели целую неделю. Они такие сладковатые на вкус. Я их еще заморозила.

Спутать золотистый боровик с несъедобным грибом сложно. Это трубчатый гриб - у него под шляпкой не пластинки, а губка. И в нашей стране ядовитые грибы среди трубчатых не встречаются, говорит Виктор Демянчик. Яркое отличие золотистого боровика от остальных грибов - ножка: она шероховатая, неровная. Готовить экзотический гриб можно точно так же, как и белорусские боровики: он годится и для засушивания, и для жарки, и для маринования.