Пять вещей, которые умеет делать мобильный банк

8 Окт. 22:07 2018-10-08T22:11:25+03:00

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В наше время большинство людей практически не расстаются со своими смартфонами. Ведь это не только телефон, но и одновременно компьютер, фотоаппарат, плеер, навигатор - и банк. Рассказываем, что умеют делать банковские приложения в вашем смартфоне.

1. Контролировать расходы

Многие объясняют свою любовь к наличным тем, что, когда деньги лежат в кошельке, за расходами следить проще. А с карты они разлетаются как-то незаметно. Но на самом деле банковские мобильные приложения изрядно облегчили жизнь тем, кто стремится контролировать свои траты.

Во-первых, в приложении сразу видно, сколько денег у вас на карте. А если карточек несколько, то баланс будет показан по каждой из них. Например, если у вас есть «Халва Плюс» и PayOkay от МТБанка, то остаток на обеих картах будет виден на одном экране (а по «Халве Плюс» заодно покажет и накопленные бонусные баллы). А во-вторых, в приложении сохраняется максимально подробная история всех операций по карте: где вы потратили деньги, когда, сколько… Если вы никак не можете сообразить, почему на счету на 10 рублей меньше, чем должно быть, приложение поможет восстановить список последних расходов. Удобно это и для тех, кто пользуется приложениями для учета личных финансов. Вместо того чтобы весь день собирать чеки, можно просто зайти в приложение и получить все данные до копейки.

2. Оплачивать услуги

Времена, когда ради оплаты коммуналки приходилось стоять в очереди в банке или на почте, канули в Лету. Теперь все можно сделать онлайн, в том числе и через мобильное приложение. Это, пожалуй, самый удобный вариант. Ведь так рассчитаться за все услуги можно где угодно и в любой подходящий момент, хоть в общественном транспорте или в столовой на работе. Причем оплатить можно практически что угодно - от коммуналки, пошлин и штрафов до детских кружков, билетов в кино и покупок в интернет-магазине.

Еще один плюс к удобству - это возможность сохранить данные платежей, чтобы не вводить каждый раз, к примеру, номер лицевого счета при оплате коммуналки. А в приложении МТБанка можно сохранить еще и шаблон платежа. Помимо всех реквизитов в нем можно указать и конкретную сумму - например, если вы каждый месяц оплачиваете курсы, стоимость которых не меняется. Тогда достаточно будет просто выбрать нужный шаблон, нажать кнопку «оплатить» - и деньги уйдут на нужный счет. Кстати, если вам нужен чек, то его тоже можно получить, но в электронном виде.

3. Переводить деньги себе и другим

У среднестатистического белоруса, как правило, есть несколько банковских карточек. Одна - зарплатная, вторая - валютная, для сбережений на отпуск, третья - для покупок в интернет-магазине… Благодаря банковскому приложению распределять деньги между своими картами можно быстро и просто.

Не проблема перевести деньги и другому человеку. Такая необходимость случается достаточно часто: вернуть долг родственнику, скинуться на подарок другу и так далее. Такой перевод можно сделать за считаные секунды, в приложении МТБанка для этого достаточно указать лишь номер карты получателя. И при этом можно выбрать, с какой из своих карточек вы хотите сделать перевод.

4. Пользоваться услугами банка

В некоторых ситуациях мобильное приложение способно заменить полноценный поход в банк, а это снова экономия времени. Так, в приложении можно оплатить кредит - скажем, тот же ежемесячный платеж по «Халве». Нередко банки предлагают пользователям приложений дистанционно оформить какие-нибудь свои продукты. Например, в МТБанке через приложение можно заказать новую карточку и указать прямо там все необходимые личные данные. Тогда в банк придется заглянуть только для того, чтобы ее забрать.

И еще одна полезная функция приложений - это возможность заблокировать свою карточку, если вы ее потеряли. Особенно актуально это за границей, где найти вай-фай бывает проще, чем сделать звонок в другую страну.

5. Получить полезную информацию

Какой сегодня курс валют? Где ближайшее отделение банка и во сколько оно закрывается? Как позвонить в контакт-центр? Какие продукты предлагает банк? Если у вас на телефоне установлено мобильное приложение, в нем можно получить ответы на все эти вопросы.

ЕСТЬ ВОПРОС

Мобильное приложение банка - это безопасно?

Некоторые побаиваются пользоваться такими приложениями как раз из-за того, что установлены они на телефоне. А если он потеряется или его украдут? Означает ли это, что вся ваша денежная информация окажется в руках злоумышленника?

На самом деле добраться до ваших карточек не так-то просто. При регистрации приложение банка попросит вас придумать пароль, который каждый раз надо будет вводить при входе. Пароль не должен быть простым, лучше всего использовать в нем заглавные и строчные буквы, а также хотя бы одну цифру и знак препинания. Вместо пароля для входа в мобильное приложение можно использовать и отпечаток пальца, если ваш телефон поддерживает такую функцию. Так что, даже если ваш телефон окажется в чужих руках, данные карточек все равно будут в безопасности.

ЗАО «МТБанк». УНП 100394906.