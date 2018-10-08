Арину Соболенко признали лучшей теннисисткой мира в сентябре

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-08T17:23:38+03:00

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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко названа лучшей теннисисткой мира в сентябре. В первый месяц осени белоруска выиграла турнир категории «Премьер 5» в китайском Ухане (это ей принесло около полумиллиона долларов призовых). За звание лучшей теннисистки сентября с Ариной конкурировали победительница турнира в Токио чешка Каролина Плишкова (7-е место в рейтинге WTA), а также победительница US Open 2018 и финалистка турнира в Токио японка Наоми Осака (6 WTA). К слову, по итогам августа Соболенко была удостоена премии «Прорыв месяца» (тогда в Нью-Хейвене она выиграла свой первый турнир WTA).

Наверняка Соболенко порадовалась такой награде. Но будь возможность ее обменять на выход хотя бы в полуфинал Открытого чемпионата Китая, она бы так и сделала. Ведь в таком случае Арина набрала бы больше очков и претендовала на то, чтобы в чемпионской гонке года попасть в топ-8 теннисисток, которые сыграют на итоговом турнире. Сейчас у Соболенко 3145 очков, у идущей восьмой Плишковой - 3720. За две недели ликвидировать такое отставание крайне сложно.

Тренер Арины Дмитрий Турсунов рассказал, в чем одна из сильных сторон ее подопечной.

- Она очень восприимчива. Мне очень нравится, что она стремится совершенствоваться. У нее бывают плохие дни, но в целом она гораздо более восприимчива, чем даже более опытные игроки, и это помогает мне помогать ей, как говорил Том Круз. Для меня честь работать с человеком, в котором совмещается такая страсть к игре с таким талантом. Это не так часто встречается, - цитирует Турсунова WTA Insider.