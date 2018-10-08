2018-10-08T17:26:55+03:00
Спорт

БАТЭ впервые проиграл в чемпионате Беларуси при Алексее Баге

Борьба за золото обострилась?
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
"Ислочь" впервые обыграла БАТЭ. Фото: fcisloch.by"Ислочь" впервые обыграла БАТЭ. Фото: fcisloch.by
Изменить размер текста:

Прошедшая неделя не задалась для БАТЭ. В четверг проиграли ПАОКу в Лиге Европы (1:4). А в воскресенье в чемпионате Беларуси случилась мини-сенсация: «Ислочь», которая была в четырех очках от зоны вылета, взяла и повалила чемпиона - 2:1. Для главного тренера БАТЭ Алексея Баги, 4 июня принявшего команду, это первое поражение в чемпионате Беларуси (была 11-матчевая серия без поражений: 9 побед и 2 ничьи). «Ислочь» же впервые обыграла БАТЭ: до этого было 7 поражений и ничья.

- Естественно, с другим настроением планировали уйти на паузу, вызванную играми сборных. Но что случилось, то случилось. Прошедший матч стал историей. Осталось работать дальше, а заодно ждать возвращения ребят из сборных и готовиться к следующим поединкам, - философствовал Алексей Бага.

Конкуренты БАТЭ не спали и одержали синхронные победы. Теперь положение лидеров таково: 1. БАТЭ - 57 очков. 2. «Динамо Минск» - 48. 2. «Шахтер» - 48. 4. «Витебск» - 47. Лидерам осталось провести по 7 матчей. Реально ли догнать БАТЭ? Считают ли конкуренты, что борьба за золото еще не окончена?

- Я ничего не считаю. Надо играть, готовиться к каждому матчу и набирать свои очки, - из тренера минского «Динамо» Сергея Гуренко тоже хороший философ.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Смертельное ЧП на железной дороге под Минском: погибли двое парней
Ипэшникам и юрлицам запретят торговать секонд-хендом в интернете
В ДТП под Питером разбились белорусы, которые ехали в Россию на заработки
Пенсионерка собирала кукурузу на поле, и ее насмерть травмировало комбайном
В Минске маршрутка на пешеходном переходе налетела на беременную
В Витебске водитель такси едва не сбил ребенка на пешеходном переходе
В Витебске мужчина растил коноплю в смотровой яме в гараже
В Верхнедвинске вырастили мегакапусту
Прокуратура выяснила, что действия бобруйской милиции стали одним из условий, которые способствовали двойному убийству
Драка возле минского кафе: один бил битой, другой пугал бензопилой
В Могилеве трое отравились неизвестным веществом, выпив его вместо спирта
В Браславском районе в октябре цветет сирень
В столичном парке Горького на деревьях развешана окровавленная женская одежда и белье
Белорусы стали больше доверять милиции, но реже к ней обращаться
На Гомельщине поймали две группы сутенеров, которые вербовали белорусок в российские бордели
В Брестском районе женщина погибла, попав под поезд
Арина Соболенко стала лучшей теннисисткой мира в сентябре
Лукашенко поздравил Хабиба с победой над Конором
В Минском районе лобовое столкновение машин, оба водителя погибли
В 2019 году в Беларуси результаты ЦТ будут обрабатывать по-новому
Милиция: «Птица, которую подросток в Гродно швырял о стену, уже была мертва»
За килограмм отборных боровиков сборщикам дадут 5 - 6 рублей
Двое жителей Бреста продавали в Россию неликвидное молоко за наличку
В Дубровенском районе пьяный застрелил односельчанина и ранил подростка
Житель Гродно собирался перекидать через границу в Польшу сто мешков белорусских товаров
«Динамо» уступило в овертайме «Сочи», ведя по ходу игры 3:1
Беспечность привела к гибели любителя рыбной ловли