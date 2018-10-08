БАТЭ впервые проиграл в чемпионате Беларуси при Алексее Баге

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-08T17:26:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Прошедшая неделя не задалась для БАТЭ. В четверг проиграли ПАОКу в Лиге Европы (1:4). А в воскресенье в чемпионате Беларуси случилась мини-сенсация: «Ислочь», которая была в четырех очках от зоны вылета, взяла и повалила чемпиона - 2:1. Для главного тренера БАТЭ Алексея Баги, 4 июня принявшего команду, это первое поражение в чемпионате Беларуси (была 11-матчевая серия без поражений: 9 побед и 2 ничьи). «Ислочь» же впервые обыграла БАТЭ: до этого было 7 поражений и ничья.

- Естественно, с другим настроением планировали уйти на паузу, вызванную играми сборных. Но что случилось, то случилось. Прошедший матч стал историей. Осталось работать дальше, а заодно ждать возвращения ребят из сборных и готовиться к следующим поединкам, - философствовал Алексей Бага.

Конкуренты БАТЭ не спали и одержали синхронные победы. Теперь положение лидеров таково: 1. БАТЭ - 57 очков. 2. «Динамо Минск» - 48. 2. «Шахтер» - 48. 4. «Витебск» - 47. Лидерам осталось провести по 7 матчей. Реально ли догнать БАТЭ? Считают ли конкуренты, что борьба за золото еще не окончена?

- Я ничего не считаю. Надо играть, готовиться к каждому матчу и набирать свои очки, - из тренера минского «Динамо» Сергея Гуренко тоже хороший философ.