Беларусь будет платить за нефть по мировой цене. Справимся ли с этим?

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-08T17:34:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время Беларусь и Россия подпишут пакет документов о поставках нефти и нефтепродуктов в нашу страну. Как сообщил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, все предприятия будут обеспечены нефтепродуктами в полном объеме и даже больше, чем планировалось в этом и следующем годах.

Руководитель концерна «Белнефтехим» сообщил, как мы собираемся пережить налоговый маневр в России. Напомним, страна-соседка отказывается от таможенных пошлин, которые Беларусь не платила, и вводит взамен налог на добычу полезных ископаемых. Соответственно, российская нефть для нас дорожает.

- На сегодня это самый важный вопрос, который требует решения до конца текущего года. Это второй этап маневра. Первый налоговый маневр мы уже пережили с 2015 года. Цена на нефть выросла, пошлина таможенная была снижена и, соответственно, перешла в цену на нефть. Но чем примечателен второй этап маневра, что РФ в течение шести лет практически отказывается от таможенных пошлин, и все это будет переложено в цену на нефть. Фактически мы перейдем к мировой цене на нефть. Но своим субъектам хозяйствования это будет компенсировано через механизмы демпфирующих акцизов. Фактически переработчики в РФ ничего не потеряют, - сообщил в эфире телеканала ОНТ Андрей Рыбаков.

Также глава «Белнефтехима» сказал, что белорусский бюджет не в состоянии нивелировать российский налоговый маневр, поддерживая нефтеперерабатывающие предприятия рублем. Поэтому предстоят серьезные переговоры, чтобы белорусские НПЗ работали в таких же условиях, как и российские.

По мнению экономиста, создателя проекта «Кошт Урада» Владимира Ковалкина, Беларусь никак не сможет выкрутиться с налоговым маневром в России, и получать нефть мы будем по внутрироссийской цене.

- Единственное, мы можем попытаться добиться каких-то компенсационных мер - например, в форме дисконта на газ или какой-то другой продукт, или нам дадут очередной кредит, - считает эксперт. - Все стратегические решения в России уже приняты, и вряд ли нас как-то будут учитывать в рамках процесса налогового маневра. Скорее всего, нам пойдут навстречу в выдаче кредитов или дополнительных дисконтов на другие важные для нас товары. Может, позволят более активно экспортировать продукцию на российский рынок. Возможно, закончатся все эти молочные войны. Что-то придумают, но вряд ли это будет касаться нефти.

- Судя по тому, что говорят в руководстве страны после переговоров президентов, договорились мы выгодно.

- Мы не знаем, что значит выгодно для белорусского руководства и для России. Детали переговоров пока неизвестны. Но я очень сомневаюсь, что россияне будут продавать нефть в Смоленской области дороже, чем в Беларуси.