Первые в мире мобильники делали в… Молодечно!

СЕГОДНЯ 20:31 2018-10-08T20:31:27+03:00

В этих цехах в Молодечно делали мобильные телефоны систем "Алтай" и "Волемот". Фото: Министерства промышленности Беларуси и сайта drive2.ru@justunion.

А система мобильной связи появилась в Минске еще в 1974 году - аппараты были размером с чемодан [фото]

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Все привыкли к современным телефонам: прямоугольные пластиковые плиточки с ярким экраном, по которому можно водить пальцем. А люди постарше наверняка помнят «новых русских» пост-перестроечного времени: в малиновых пиджаках и с огромными мобилами. Принято считать, что сотовая связь появилась в Беларуси в 1993 году, когда в Минске заработала сеть «БелСел». Но мало кто знает, что в СССР, включая белорусскую республику, мобильная телефонная связь на самом деле появилась почти полвека назад. И в этом мы даже обогнали американцев!

Звонить из машины - верх совершенства! Фото из журнала "Радио" за июль 1968.

Мобильная связь в СССР появилась на шесть лет раньше, чем в США

Для начала разберемся в терминологии. Что такое мобильная связь? По сути это любая радиосвязь между подвижными абонентами. Сотовая связь - это лишь разновидность мобильной связи.

Первым системы мобильной связи появились в США еще в 1921 году - это были обычные радиостанции, которые связывали патрульные полицейские автомобили с «базой». Но выхода на телефонные сети общего пользования такие рации не имели и автоматическими не были. Так что мы будем считать системой мобильной связи более привычный нам вариант: телефонная связь, только без проводов. Набрал номер - поговорил.

Так вот, первая в мире система полностью автоматической мобильной связи была создана и запущена в эксплуатацию в СССР. Система называлась «Алтай», и работа над ней началась в 1958 году в Воронежском НИИ связи. Именно там разработали «телефоны» и «базовые станции». Антенны делали в московском Государственном специализированном проектном институте. Над другими компонентами «Алтая» работали ленинградцы, а позднее присоединились предприятия из БССР - в частности, завод «Спутник» в Молодечно.

Систему "Алтай" рекламировали на обложке журнала "Радио" за июль 1968 года.

«Алтай» должен был стать полноценным телефоном, устанавливаемым в автомобиле. По нему можно было говорить, как по обычному телефону - достаточно было набрать номер. Реализовать эту возможность при тогдашнем техническом уровне было непросто. Цифровой связи, разумеется, еще не было; голос передавался в эфире обычным образом. Но кроме голоса нужно было передавать специальные сигналы, с помощью которых система могла сама найти свободный радиоканал, установить связь, передать набираемый телефонный номер и т. д. Оборудование ставили в автомобиль. А именно - в багажник, а в салон автомобиля просто выводилась трубка с диском - который позже заменили на кнопки.

В 1963 году «Алтай» запустили в Москве. Партийные и хозяйственные руководители пришли в восторг от новой системы. Автомобильные телефоны вскоре появились в «ЗИЛах» и «Чайках» верхних эшелонов советского руководства. За ними последовали и «Волги» директоров крупнейших предприятий.

Реклама системы "Алтай" в журнале "Радио" в 1968 году.

Первоначально «Алтай» не был полноценной сотовой системой: один город вместе с пригородами обслуживался всего лишь одной базовой станцией, а говорить одновременно могли только 16 абонентов. Но для небольшого количества высших начальников, которым была доступна мобильная связь, этого первое время хватало.

В США подобную систему запустили лишь в 1969 году. Именно поэтому целых шесть лет СССР был мировым лидером в сфере мобильной связи.

Так выглядело оборудование, установленное в багажнике "Волги". Фото сайта it-history.ru.

В 1970-е годы система «Алтай» активно развивалась. Были выделены новые радиоканалы, изменен диапазон, благодаря чему удалось увеличить «зону покрытия» и «емкость сети». Электронные лампы заменили сначала на транзисторы, а потом на микросхемы. Оборудование стало более компактным - уже можно было переносить телефон вместе с аккумуляторами в увесистом чемоданчике.

Телефонная связь была в генеральских Волгах. Фото drive2.ru.

К середине 70-х годов «Алтай» уже работал в 114 городах Советского Союза, а в 1974 году этот список пополнил Минск. Передающую антенну решили разместить на телевизионной башне за телецентром на Коммунистической. Для этого верхушку вышки пришлось заменить - с этой целью провели уникальную операцию. Верхушку сняли «летающим краном» - вертолетом «МИ-10К», заменили на другую - площадку с восьмью лепестками. На них были установлены антенны, необходимые для работы нового вида связи. В результате высота минской телебашни снизилась на 40 метров.

Установка антенн телефонной системы Алтай на минской телебашне. Фото БГАКФФД.

На Олимпиаде-80 в Москве связь модернизированной системы «Алтай-3М» использовалась весьма широко. Практически все журналистские репортажи с соревнований проходили именно через «Алтай». По сути, советские связисты стали победителями Олимпиады вместе с советскими спортсменами. Олимпийских медалей им, конечно, не досталось, но Государственную премию СССР получили многие ведущие разработчики.

Так выглядел первый телефон "Алтай". Фото сайта drive2.ru.

Сотовые телефоны «Волемот» белорусского производства собирались ставить на дачах и сдавать напрокат туристам

Всего же к началу 80-х годов число абонентов системы «Алтай» составляло около 25 тысяч. И чтобы телефон без проводов стал действительно массовым, требовалось развитие системы - в частности, переход к ныне привычному использованию множества базовых станций, накрывающих соседние участки территории. Ученые взялись за разработку новой системы, которая получила название «Волемот». Это сокращение от названий городов, где находились разработчики: Воронеж, Ленинград, Молодечно и Тернополь. Особенностью «Волемота» была возможность полноценно использовать множество базовых станций - во время разговора можно было переключиться с одной из них на другую без потери связи (сейчас такая функция называется «хэндовер» - она позволяет разговаривать в движении). Поэтому система «Волемот» стала полноценной сотовой связью. А еще поддерживался автоматический роуминг: аппарат «Волемот», зарегистрированный в сети одного города, можно было использовать в другом.

Надежды на новую систему были огромными. Из «чемодана» телефон должен был превратиться в «кирпич», телефоны собирались устанавливать в селах и дачных поселках для коллективного использования, их хотели выдавать напрокат туристам, услуга звонка с «Волемота» могла появиться в поездах или автобусах. А в перспективе - полноценная система сотовой связи, накрывающая весь СССР. Однако для проекта не удавалось получить необходимое финансирование, внедрение системы шло очень медленно. Но к концу 90-х годов система была запущена в 18 городах СССР.

На каждом проданном телефоне «перекупы» зарабатывали 1200 долларов

- Я тогда работал в совминовском гараже в Москве, - вспоминает Николай Амусов, ныне бизнесмен. - Все это хозяйство сначала использовали партийные боссы, сколько мы черных «Волг» дырявили под антенны - не перечесть. Ну а как Союз рухнул, аппараты пошли в бизнесменские и бандитские массы. Тут уж мы стали дырявить крыши в 600-х «Мерседесах». Это продолжалось, пока не пришла настоящая сотовая связь.

Последняя модификация телефонного аппарата "Волемот". Фото: drive2.ru@justunion.

На продаже и установке телефонных аппаратов очень хорошо наживались спекулянты. «Комсомолке» удалось найти прайс-лист молодечненского завода «Спутник» за 1999 год. Телефоны «Волемот» завод был готов отгружать в любом количестве по цене в 96 миллионов белорусских рублей за штуку. При тогдашнем курсе в 240 тысяч за доллар получалось по $400 за один аппарат.

- А мы продавали такие аппараты по $1600, - вспоминает московский предприниматель Виктор Раньков, который в 90-е организовал фирму по продаже и установке мобильных телефонов. - Правда, в стоимость входила установка. Большинство аппаратов были производства молодечненского завода - их очень хвалили за качество, в отличие, например, от воронежских.

В конце 90-х годов система «Волемот» не выдержала прихода конкурентов - сперва аналоговой сотовой связи от «БелСел», а позже - цифровой от Velcom и МТС. Не справился с приходом нового времени и сам молодечненский завод «Спутник». В середине 2000-х он стал лидером Минской области по объему долгов в налоговый бюджет. Например, в 2009 году он задолжал бюджету 630 тысяч долларов. В 2011 году завод попытались спасти и присоединили его к заводу «Электромодуль», который производит электрические блоки для грузовиков и тракторов. Но это не помогло.

В этих цехах когда собирали супер-современные мобильные телефоны «Волемот». Фото : Министерства промышленности Беларуси.

- Завода «Спутник» давно нет, - рассказали «Комсомолке» в приемной «Элетромодуля». - Цеха передали другим собственникам, теперь там другие предприятия.