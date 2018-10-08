Александр Лукашенко: Влияние событий в Украине на нас очень велико

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-08T17:41:22+03:00

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В Минск приехал третий президент Украины (в 2005 - 2010 годах) Виктор Ющенко. Правда, в последние годы экс-глава государства уже не принимает активного участия в событиях, но по-прежнему пользуется большим влиянием, имеет вес и авторитет на политической арене.

- Есть много проблем, которые я готов с вами обсудить, в том числе и по позиции Украины в СНГ, - сказал Александр Лукашенко на встрече с украинским гостем, передает БелТА. - Как известно, Украина фактически заявила о выходе, но официально это событие еще не наступило. И на последнем саммите в Душанбе (28 сентября этого года. - Ред.) украинский флаг присутствовал, как всегда. Я так понимаю, что это процесс не одного дня. Наверное, и Украине рвать всякие связи с нашими государствами в отдельности и в целом с СНГ невыгодно. Поэтому будет какой-то процесс. Мою точку зрения вы знаете. Я всегда говорил о том, что выйти проще, чем потом войти, если надо будет. Но это суверенное дело Украины, мы вынуждены с этим считаться (…) Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине. Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу - мы об этом поговорим, - влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, - приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия.

По словам президента, иногда оружие идет в Беларусь из Украины через Россию.

- Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит, - заявил Александр Лукашенко. - Но могло бы быть намного хуже. И если уж откровенно говорить, нет такой озлобленности в отношении белорусов со стороны украинцев. Нет этого столкновения народного мнения и народов. Вот это самое главное. Это обнадеживает. Это основа наших добрых отношений. Проблем много, и я готов обсудить эти проблемы.

Виктор Ющенко отметил, что двусторонние отношения с Беларусью всегда были идеальными и на политическом уровне, и на народном.

- Сейчас то, что происходит не только в Украине, я согласен, - это большое испытание, это большая проблема для обустройства и нашей жизни как нации, страны, и соседей, и Европы, - отметил экс-президент Украины.

По его словам, с одной стороны, в Украине люди более консолидированы, чем, например, 5 - 10 лет назад. С другой стороны, Ющенко отметил сложность территориального вопроса, подчеркнув, что простого и быстрого решения тут не может быть.

Экс-президент констатировал, что внутриполитическая жизнь в Украине сложна, что много сторон хотят что-то взять из контекста и на этом делать политику. По его мнению, на президентских выборах в 2019 году в Украине может быть самое большое количество кандидатов в истории страны. И хотя острая внутриполитическая дискуссия часто не работает на стабилизацию, но украинский народ проходит очень важную национальную школу.