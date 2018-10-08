Россельхознадзор: через Беларусь в Россию везут куриные окорочка из США

8 Окт. 20:30 2018-10-08T20:30:42+03:00

По данным российского ведомства, товар идет из Америки в Литву, потом - в Беларусь, а из нашей страны якобы в Казахстан

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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил журналистам, что недавно был выявлен целый канал незаконных поставок американской курятины в Россию. Схема такая: из США куриные окорочка идут в Литву, оттуда их везут через Беларусь и Россию в Казахстан.

- Въезжают через белорусскую границу, так легче. Хорошо, что у нас в Смоленске есть возможность досмотреть. Поэтому мы нашим коллегам говорим, давайте соберемся в ЕЭК и будем это обсуждать все вместе, - цитирует Данкверта Interfax. - Для нас очевидно, что сейчас стараются опробовать новый канал незаконного ввоза в Россию.

По словам главы Россельхознадзора, куриные окорочка из США оказались в продаже в Омской, Новосибирской и Оренбургской областях. А в конце сентября в Смоленской области территориальное управление Россельхознадзора вместе с управлением ФСБ по Смоленской области проверили 39 контейнеров с куриными окорочками, которые везли из Литвы в Казахстан.

- Кроме многочисленных нарушений ветеринарно-санитарных норм, выявлен ряд значительных несоответствий в ветеринарных сопроводительных документах, а также факты замены всех ввезенных из США контейнеров в Литве и повторного их пломбирования, - сообщают в Россельхознадзоре.

В российском ведомстве считают, что американская продукция была переоформлена под литовскую и поставлялась в Казахстан. А далее, снова переоформив документы, ее отправляли из Казахстана, страны - члена Евразийского экономического союза, обратно в Россию. По сообщению Россельхознадзора, это говорит о хорошо организованном канале поставок.

Напомним, поставки куриных окорочков из США в Россию были запрещены в 2014 году из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований.