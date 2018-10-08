Лесоруб застрелил мужчину и ранил его 16-летнего пасынка: «Когда оставался метр, он выстрелил в Диму»

СЕГОДНЯ 20:30 2018-10-08T20:30:13+03:00

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Трагедия произошла вечером 6 октября в деревне Застенки Дубровенского района Витебской области.

- В тот день Дима был веселым, пел и танцевал. Кто знал, что такое произойдет… - вздыхает Ольга, сожительница сельчанина Дмитрия, который погиб от рук знакомого. Ее сын во время стрельбы получил ранение в плечо.

Как сообщает Следственный комитет, несколько сельчан распивали спиртное, а когда часть компании разошлась по домам, между мужчинами возник конфликт. Один из них ушел, но спустя время вернулся с ружьем, из которого начал стрелять, серьезно ранив 41-летнего мужчину и 16-летнего парня. Подозреваемый скрылся на машине, но вскоре его задержали.

Трагедия произошла в Дубровенском районе. Фото: sk.gov.by

Увы, раненый мужчина скончался по дороге в больницу. Подросток получил касательное огнестрельное ранение плеча, и сейчас его здоровью ничего не угрожает. Мальчик лежит в общей палате в оршанской больнице.

- Врачи сказали, что мой сын Леша в рубашке родился! Мол, еще чуть-чуть - и было бы два трупа... Я бы с ума сошла, - говорит Ольга. - Стрелял в Диму и сына мой одноклассник Виталий. Он вальщик леса, любит выпить, особенно по выходным. Да и раньше странности за ним замечали, бегал голым по деревне…

По словам Ольги, в тот злосчастный день они ходили в баню большой компанией. Затем разошлись по домам, но услышали крики. Дмитрий с пасынком побежали узнать, в чем дело. Дмитрий увидел драку с участием брата Ольги, а также Виталия, который тут же сбежал.

- Я увидел Виталика на машине, он развернулся на перекрестке и остановился. Мы подошли к нему. Когда оставался метр, он выстрелил в Диму, дробь попала и в меня, - вспоминает Леша. - Я стал убегать и услышал, как дробь пролетала мимо меня. Спрятался возле дома, подождал. Когда он уехал, я побежал к Диме, который кричал: «Помогите, вызовите «скорую»!». Дома вызвал «скорую», рассказал обо всем маме...

- Леша прибежал домой, он не чувствовал боли. Сказал: «Мама, меня ранили, а Дима лежит…» Конечно, никто не ожидал такого, - говорит Ольга. - Откуда у него ружье? Говорят, что его папа был охотником…

Дмитрий работал егерем, его похоронят в этот вторник, 9 октября. У него остались дочки, старшей 18 лет.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РБ (убийство) и ч. 1 ст. 14, п. 1 ч. 2 ст. 139 УК РБ (покушение на убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). По самой строгой статье мужчине грозит от восьми лет до пожизненного заключения или смертной казни.