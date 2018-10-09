«Мы пропагандируем политику сдержанности»: бензин продолжит дорожать по копейке

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-09T15:45:55+03:00

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В воскресенье, 7 октября, в Беларуси в 19-й раз в году подорожало топливо. Снова на одну копейку. Разовое повышение не такое и большое, но все же за год топливо подорожало на 19 копеек за литр. И для тех автомобилистов, которые ездят каждый день на машине, это существенная сумма.

- На рынке ситуация неутешительна. Стоимость нефти марки Brent растет, причем в последнюю неделю довольно жестко – достигла $85 за баррель. Если брать динамику за год – это плюс 40% к началу года, если брать на 1 октября прошлого года – это плюс 60%. Адекватного увеличения цены на нефтепродукты в течение года не происходило. Адекватное, я имею в виду, не с точки зрения белорусского рубля, а исходя из всех факторов, включая курс национальной валюты. 80% в себестоимости нефтепродуктов занимает стоимость нефти. Ситуация на внутреннем рынке страны сейчас является глубоко убыточной для наших нефтеперерабатывающих заводов, - рассказал в эфире телеканала ОНТ глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

Сколько стоит топливо в Беларуси и соседних странах.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По словам руководителя концерна, цены на топливо будут продолжать расти по одной копейке.

- Мы пропагандируем в первую очередь политику сдержанности. Каждую неделю ведем мониторинг, не является ли тренд по нефти неким всплеском. И каждую неделю, на конец недели, подводя итоги, с учетом всех параметров, выносим решение о последующем повышении - опять же на одну копейку. Это минимально возможный уровень повышения. Это нам позволяет, во-первых, адаптировать наших потребителей к росту, во-вторых, контролировать полностью ситуацию по росту, исходя из возможных колебаний и возможного снижения и сглаживания пиков.

С начала года цена на топливо в Беларуси поднялась на 13,61%. Как объясняли «КП» в концерне «Белнефтехим», стоимость бензинов и дизеля будет продолжать расти и дальше, поскольку расходы на покупку нефти пока не покрываются подорожанием топлива в стране. К слову, в «Белнефтехиме» ранее заявляли, что бензин будет дорожать, пока не сравняется по стоимости со странами-соседями – в частности, с Россией. Однако стоимость АИ-95 в Москве уже равна цене на белорусских заправках.