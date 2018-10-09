2018-10-09T20:41:52+03:00
Общество

Доярки и трактористы отстояли председателя, которого хотели уволить

На Гомельщине работники хозяйства в знак протеста не вышли на работу, требуя, чтобы к ним приехали представители власти
Павел МИЦКЕВИЧ
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На Гомельщине доярки и трактористы отстояли председателя, которого хотели уволитьНа Гомельщине доярки и трактористы отстояли председателя, которого хотели уволитьФото: Архив "КП"
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Во вторник работники сельхозпредприятия «Некрашинский» провели забастовку, протестуя против увольнения своего руководителя. В деревне Волосовичи Октябрьского района на Гомельщине местное хозяйство уже почти 20 лет возглавляет Василий Лаханский. Председатель держал колхоз на хорошем уровне, «Некрашинский» - одно из передовых хозяйств района. Довольны директором и работники. Поэтому когда прошел слух, что Лаханского решили уволить, почти весь коллектив вышел на его защиту.

- На вечерней дойке нам негласно рассказали, что директора увольняют. Мы сразу договорились назавтра устроить протест. Рано утром подоили, покормили скот и собрались все - доярки, трактористы. Мы хотели, чтобы к нам приехало начальство из Октябрьского и объяснило: кто решил уволить директора и почему? - говорит доярка Валентина.

На Гомельщине доярки и трактористы отстояли председателя, которого хотели уволить Фото: Архив "КП"

На Гомельщине доярки и трактористы отстояли председателя, которого хотели уволитьФото: Архив "КП"

Реакция последовала быстро: представители власти действительно вскоре приехали:

- Но нам сказали, что мы устроили балаган, и уехали. А потом прибыли представители районных и областных профсоюзов. Говорили, что на уровне губернатора решили не увольнять директора.

Первый зампред райисполкома Григорий Гарбар подтвердил «Комсомолке», что Лаханский остается работать. Однако на вопрос, почему директора собирались уволить, он отвечать не захотел:

- Все хорошо разрешилось, люди вышли на работу, было маленькое недоразумение, но все уладилось.

Доярки объяснили, почему горой стали за своего начальника:

- Он держит хозяйство на плаву, таких крепких колхозов уже почти не осталось. Строит новые сараи, создает рабочие места. Едут люди из других деревень работать. И мы тоже переселенцы, потому что в нашей деревне было слабое хозяйство. А здесь и жилье дали, и зарплата от 500 рублей, а некоторые и 800 получают. И человеческое отношение, и помощь! Поэтому мы все за директора.

На Гомельщине доярки и трактористы отстояли председателя, которого хотели уволить Фото: Архив "КП"

На Гомельщине доярки и трактористы отстояли председателя, которого хотели уволитьФото: Архив "КП"

После того, как Лаханского оставили в должности, доярки и механизаторы вышли на работу. Но они опасаются, что вскоре власти могут все равно уволить директора, тем более скоро у него заканчивается контракт.

Кстати, на днях директор отметит 64-летие:

- После всего произошедшего он сказал, что наша поддержка для него важнее ордена, который вручали в прошлом году за заслуги, - добавили работники.

Василий Лаханский - один из лучших руководителей района. Фото: ch-smi.by

Василий Лаханский - один из лучших руководителей района. Фото: ch-smi.by

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