Новая система подсчета баллов на ЦТ: Теперь абитуриент сможет спрогнозировать свой результат

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-09T09:50:53+03:00

Теперь ЦТ станет для абитуриента более предсказуемым. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Неизменными же останутся максимальные 100 баллов за тест и разделение заданий по уровням сложности

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Министерство образования уже рассказывало, что с будущего года внедрят новую систему обработки результатов централизованного тестирования. Апробацию провели в 2018 году, подсчитывая баллы сразу по двум методикам. Первый замминистра образования Ирина Старовойтова говорит, что Республиканский институт контроля знаний, отвечающий за ЦТ, с экспериментом справился, сбоев не было, а методика - «достаточно эффективна».

Действующую уже 15 лет систему можно назвать системой ранжирования:

- Результат участника тестирования зависит от того, как выполнили то или иное задание другие абитуриенты, - объяснила Ирина Старовойтова в интервью БелТА. - При использовании нового подхода к каждому тестовому заданию будут определены первичные баллы, о которых абитуриент будет осведомлен заранее. Этим обеспечивается определенная открытость. Абитуриент по мере выполнения задания сможет сразу спрогнозировать свои результаты.

По мнению чиновницы, положительный момент - то, что итог сдачи ЦТ не будет зависеть от трудности задания теста и точно отразит реальные знания. То есть результаты приблизятся к данным итоговой аттестации за курс средней школы.

- Мы можем увидеть их корреляцию, а соответственно, и качество работы педагогов в школах, - заметила чиновница.

Среди прочего Ирина Старовойтова напомнила, что готовятся изменения в методику прогнозирования потребности в кадрах. Раньше это делали сами вузы по данным заказчиков. Но в этом году контрольные цифры приема на следующий учебный год сформирует Минобразования. В госоргане используют данные демографического прогноза на пятилетку по областям и Минску от Министерства экономики и прогноза баланса трудовых ресурсов Минтруда и соцзащиты. Правда, будут ли сокращаться места в вузах, чиновница конкретно не ответила.

Также Старовойтова рассказала о том, что в новой редакции Кодекса об образовании предлагают студентам-платникам, получающим направления на работу, присваивать статус молодых специалистов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

До конца года в половине школ заработает проект «Электронная школа»

А к 2020 году их станет 80%, говорит первый замминистра образования.

- Мы внедрили электронные карты, что позволило освободить учителя от сбора средств на организацию питания учащихся. Теперь это делают родители через электронные карты сами. Другие элементы цифровой школы - электронные дневники, журналы - помогают более эффективно организовать образовательный процесс.