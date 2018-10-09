Футболисты сборной России избили чиновника и белоруса

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-09T15:09:48+03:00

Кокорин и Мамаев. Это фото Кокорин выложил в свой инстаграм всего день назад. Фото: nstagram.com/kokorin9

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Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обвиняют в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания», которое находится на Никитском бульваре в Москве.

Как сообщает телеграм-канал Mash, футболисты в кафе заказали только кофе, но вели себя шумно. Сотрудники предполагали, что они пьяны или находятся в состоянии наркотического опьянения. Персонал пытался успокоить друзей, но сделать это не удалось. Потом им сделал замечание клиент кофейни. Кокорину и Мамаеву это не понравилось, и они прямо в здании избили мужчину, в том числе кидались в него стульями. Этот человек оказался Денисом Паком (руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга).

Пресс-служба ГУ МВД России по г.Москве сообщила, что «по результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов. В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается».

116-я статья предусматривает наказание от обязательных работ на срок до 360 часов до лишения свободы на срок до двух лет.

- Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку, – цитирует адвоката чиновника Геннадия Удуняна телеграм-канал Mash.. – Оскорбили его честь и достоинство. А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные – их было человек десять. Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки. Мы будем добиваться переквалификации статьи на «Хулиганство».

Статья 213-я предусматривает наказание от штрафа в размере 300-500 тысяч российских рублей (5-8 тысяч долларов) до лишения свободы сроком до пяти лет.

Минпромторг прокомментировал информацию о пострадавших чиновниках (!) ведомства в конфликте с футболистами. Кроме главы департамента автомобильной промышленности Дениса Пака, травмы получил гендиректор «НАМИ» (ведущая научная организация Российской Федерации в области развития автомобилестроения) Сергей Гайсин.

Также телеграм-канал Mash сообщил, что за 2 часа до инцидента с избиением чиновников в кафе футболисты и компания побили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева (он 33-летний гражданин Беларуси). Сообщается, что у него сотрясение мозга и черепно-мозговая травма, он находится в реанимации. По сообщаемой информации, он ожидал был за рулем «Мерседеса», когда на парковке появились футболисты, которые вели себя неадекватно и ударили машину. После того, как Соловьев сделал компании замечание, его избили.

МВД РФ сообщило, что возбуждено угловное дело:

- В дежурную часть отдела МВД России по Пресненскому району поступило заявление от 36-летней женщины, проживающей в Подмосковье. Она пояснила, что на пересечении улиц 2-я Брестская и Большая Садовая несколько неизвестных разбили стекло и повредили заднюю дверь принадлежащего ей автомобиля «Мерседес», а также нанесли телесные повреждения водителю автомобиля. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что несколько молодых людей после дорожного конфликта причинили телесные повреждения 33-мужчине, который нарядом скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту столичной полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается.

UPD.

Клубы, которые представляют футболисты, выступили с официальными заявлениями.

«Зенит» Кокорина острожен в высказываниях:

- То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно, - говорится в заявлении.

«Краснодар» Мамаева намерен разорвать с ним контракт.

- То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий. Первое, что мы можем сделать – это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться, - говорится в тексте на сайте «Краснодара».

Появилось заявление и на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ):

- После уточнения всех имеющихся на данный момент обстоятельств инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, Российская Премьер-Лига выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!

Также сообщалось, что Мамаев и Кокорин вызваны на допрос в полицию.

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