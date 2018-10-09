Более 500 000 клиентов «Беларусбанка» сделали свой выбор в пользу Клуба «Бархат»

9 Окт. 22:30 2018-10-09T22:31:03+03:00

Два года назад в «Беларусбанке» был запущен первый Клубный продукт - Клуб «Бархат». Его основная аудитория - самая преданная банку категория клиентов. Это люди «бархатного» возраста, которые ведут динамичный образ жизни, любят свой дом и путешествовать

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«Активных клиентов Беларусбанк всегда старается поддержать. Это проявляется не только в проведении рекламных игр и акций, но также в разработке новых продуктов. Клуб «Бархат» - яркий тому пример. При его разработке мы понимали, что участники Клуба «Бархат» как никто ценят заботу и внимание к себе, поэтому наполнение продукта строилось именно по этому принципу, - поясняет Инна Русакович, директор департамента розничного бизнеса Беларусбанка. - В первую очередь это возврат денежных средств (кэшбэк) от совершенных покупок в предприятиях торговли и сервиса, куда чаще всего обращаются наши клиенты (крупные сетевые магазины и аптеки). Самым активным клиентам, кто сам совершает платежи в дистанционных каналах, банк возвращает 1% от суммы платежа.

Инна Русакович.

Нам приятно, что многие организации торговли и сервиса поддержали нашу инициативу и стали партнерами банка, предоставляя также со своей стороны кэшбэк до 12%. Сегодня их уже более 8700 по всей стране.

Вступая в Клуб, его участники автоматически получают право воспользоваться перечнем банковских продуктов и услуг на специальных выгодных условиях: повышенная процентная ставка (+1%) по вкладу «Классик Безотзывный до года» (сроком хранения 9 месяцев), более лояльная процентная ставка (-1,5%) по кредиту «Время жить», скидка 15% на добровольное страхование (БРУСП «Белгосстрах»).

Создавая банковский продукт, «Беларусбанк» старается учитывать интересы и потребности своего клиента. Ведь так важно не просто пользоваться продуктом, а получать от этого еще и удовольствие».

Клуб «Бархат» - предложение ОАО «АСБ Беларусбанк» для самой преданной категории банка - людей «бархатного» возраста, ведущих динамичный образ жизни и ценящих свое время.

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (КЭШБЭК)

2,5% - в аптеках на территории Республики Беларусь;

3% - в крупных сетевых магазинах;

1% - за платежи, совершенные посредством сервисов дистанционного банковского обслуживания в системе «Расчет» (АИС ЕРИП);

до 12% - в сети партнерах банка.

Более 8700 партнеров!

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ

+1% - по вкладу «Классик Безотзывный до года» (сроком хранения 9 месяцев);

-1,5% - по кредиту «Время жить»;

-15% - на добровольное страхование (БРУСП «Белгосстрах»)

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Основные статьи ежемесячных расходов:

Коммунальные услуги = 30 бел.руб., кэшбэк = 0,3 бел.руб.

Лекарства = 50 бел.руб., кэшбэк = 1,25 бел.руб.

Продукты = 250 бел.руб., кэшбэк = 7,5 бел.руб.

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Экономия за 1 месяц = 9,05 бел.руб.

Экономия за 1 год = 108,6 бел.руб.

Подробная информация на barhat.belarusbank.by