Через неделю появятся результаты проверки о давлении на обвиняемых по делу Коржича

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-09T12:45:16+03:00

Обвиняемые сержанты в ответ на рассказы потерпевших говорили, что им доставалось от офицеров даже больше, чем рядовым. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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9 октября в суде продолжили рассматривать дело о гибели Александра Коржича. В начале заседания прокурор Юрий Шерснев попросил приобщить к материалам дела документы, в которых описаны 6 случаев за 2016 - 2018 годы, когда перед повешением люди надевали на голову пакет и связывали себе руки. Во всех случаях уголовные дела не возбуждали из-за отсутствия состава преступления. Речь идет не о солдатах.

Адвокаты возражали против приобщения этих материалов, потому что они не имеют отношения к делу. Но суд удовлетворил ходатайство прокурора.

На процесс вызовут еще нескольких свидетелей: двоюродную сестру Александра Коржича и ее мужа, а также старшину медроты, который принимал участие в осмотре места происшествия.

17 октября появятся результаты проверки, которую проводил Следственный комитет по поводу заявлений обвиняемых о том, что на них оказывали давление во время следствия. До этого времени в суде будет перерыв.

Напомним, рассмотрение дела о гибели Коржича началось 8 августа. В суде выступили несколько десятков свидетелей и потерпевших.

Большинство потерпевших солдат рассказывали о том, что сержанты требовали покупать им продукты за разрешение сходить в магазин, деньги за право пользоваться телефоном, заставляли отжиматься и выполнять другие упражнения, в том числе после отбоя, могли ударить. При этом некоторые потерпевшие заявляли, что не испытывали морального унижения и воспринимали это нормально. Начальство учебного центра о дедовщине ничего не знало.

Обвиняемые сержанты в ответ на рассказы потерпевших говорили, что им доставалось от офицеров даже больше, чем рядовым. Офицеры били своих подчиненных и заставляли отжиматься. А продукты, которые сержанты получали от рядовых, они передавали офицерам, в частности, командиру роты Суковенко, который проходит обвиняемым по другому делу. Интересно, что уже в суде над бывшим старшим лейтенантом Суковенко и прапорщиком Вирбалом (процесс начался 1 октября) сержанты Барановский, Скуратович и Вяжевич давали несколько другие показания. Например, Евгений Барановский говорил, что все, что происходило с ним в армии, не было унизительным.

- Не мы создали эту систему, не нам ее и ломать, - высказался тогда сержант. Претензий к офицерам у него не было, он попросил не лишать их свободы.

В суде по делу Коржича выступали эксперты, которые высказывали свое мнение о психическом состоянии солдата. Единой версии по этому поводу не сложилось.

Государственный медицинский эксперт - психиатр Алексей Олекс - говорил, что по меркам психиатрии Коржич был практически здоров.

А 8 октября профессор Валерий Чучко, доктор медицинских наук, рассказал о том, что решение лишить себя жизни может возникнуть спонтанно - за несколько часов до этого человек может выглядеть и вести себя вполне нормально, а какие-то изменения может заметить только психиатр. Кроме того, он уверенно говорил о том, что связанные конечности скорее говорят о самоубийстве - «убийца бы так церемониться не стал». Мама Александра Коржича не согласилась с его мнением - она по-прежнему настаивает на том, что ее сына убили.

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