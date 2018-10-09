Инна Афанасьева: В пятьдесят выглядеть на двадцать - нелепость

СЕГОДНЯ 13:12 2018-10-09T13:12:14+03:00

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Она идет по жизни легко и с удовольствием. Гордится своим возрастом, не скрывая, что 28 октября ей исполнится 50. Заслуженная артистка Беларуси и примадонна белорусской эстрады, как любя называют Инну Афанасьеву поклонники, накануне юбилейного концерта, который запланирован во Дворце Республики на 2 ноября, рассказала «Комсомолке», как сохранить красоту, не растерять настроение и что гарантированно старит человека

ДОСЬЕ «КП»

Инна Афанасьева - певица, заслуженная артистка Беларуси. Обладательница премий «Певица года», «Женщина года», второй премии на Славянском базаре в Витебске (1992 год), третьей премии на всесоюзного конкурса польской песни в Витебске (1988 год), «Лучший исполнитель» по итогам национальной музыкальной премии в области популярной музыки «Лира» (2016). Исполнительница более 200 песен на русском, белорусском, польском, иврите, украинском языках. Среди хитов в том числе песни «Не твоя вина», «Варажба», «Сбудется-не сбудется», «Горыч-ягада», «Белые кружева», «Держи меня», «Топает малыш», «Жемчуга», «Буду с тобой». Вела программу «Завтрак с Инной Афанасьевой» на СТВ. Замужем вторым браком за бизнесменом Александром. Сын Иван, невестка Юлия и внучка Варя.

- Инна, нам часто напоминают, что женский век недолог - у некоторых уже в 30 начинается паника. Вы рушите стереотипы - прекрасно выглядите, всегда с улыбкой, на зависть многим вышли замуж за эффектного, успешного мужчину. Как достичь гармонии?

- Зацикливаться на возрасте - самая глупая вещь, которую может сделать человек. Сейчас такое время, что в любом возрасте, если ты готов к новым ощущениям в жизни, приключениям, новым открытиям, знакомствам, возможно все. Время так молниеносно пролетает, что, как только ты на мгновение где-то задержался, уже что-то пропустил. Неважно, сколько мне лет - тем более 50 красивая цифра и половинка чего-то - важно, как я себя ощущаю и насколько мне интересно жить. А мне жить невероятно интересно! Что касается тридцати лет - это вообще самый красивый возраст. Ты все так же молода, но уже многое знаешь, появляются мозги, чуть-чуть начинаешь понимать, что такое мудрость. На мой взгляд, люди, которые зацикливаются на возрасте, - это люди, которые абсолютно не уверены в себе, не понимают, чего они в жизни хотят, и эта неизвестность во всем порождает желание все списать на возраст. Тут может помочь только работа над собой и самообразование.

Возвращаться в прошлое и переживать - это отрезать кусочек от себя сегодняшней. Фото: личный архив

«В 50 выглядеть на 20 - эта нелепость идет не от большого ума»

- Но, так или иначе, многие проходили эти периоды: ощущаешь себя девочкой, а в паспорте «страшная» цифра - 30, 40 или 50.

- Честно - никогда у меня не было паники из-за возраста, наоборот, я горжусь им. Почему я должна его скрывать? В 50 выглядеть на 20 - нелепость, которая, если честно, тоже происходит от небольшого ума. Мне не хочется в 50 выглядеть на 20, чтобы все подумали: «Наконец-то она сделала пластические операции!» Надо уметь красиво взрослеть. Мне очень нравится, как принимают возраст Катрин Денев и Шэрон Стоун. Они имеют осознанное понимание жизни, знают, ради чего живут. И для них внешняя красота не так важна, как внутренняя гармония. А ведь это самое главное. Если человек просыпается и каждое утро говорит себе: «О, мне 50! Всё - перевалило за 50…» - и долдонит это, как мантру, конечно, он превратится в старика. Он сам себя задавит. Но ведь можно абсолютно спокойно заниматься делами, планировать поездки, путешествия - сейчас столько интересного вокруг! Да просто поехать на природу, погулять, подышать.

Каждая женщина мечтает, чтобы рядом был тот мужчина, который будет ее любить. Фото: личный архив

- Катрина Денев, которую вы упомянули, говорила, что в молодости мы много страдаем и волнуемся - все кажется важным и серьезным, а с возрастом все становится проще и лучше.

- Да, с возрастом я действительно на многие вещи стала смотреть проще. Помню мою первую фотосессию в 1994 году, ее делала фотограф Ирена Гудиевская. Я готовилась к событию как к самому главному в жизни. Утро в фотостудии началось с маникюра и педикюра - я вызвала туда мастера (смеется). Ирена долго на меня смотрела, наверное, думала, что я ненормальная клиентка. А мне казалось, что это так важно! Раньше меня мог повергнуть в ужас сломанный после маникюра ноготь. Сегодня улыбаюсь, вспоминая все те отчаянные переживания и страдания. Было неважно, на какой площадке выступаю и что делаю - все должно было быть идеально. Долгое время ездила по городам и весям с большим коллективом, со звуком, светом, с костюмами и сценическим реквизитом. Все это наслоение деталей и потуг по большому счету никто не видел и не ценил. Но я уже тогда понимала, что делаю это не для кого-то - в первую очередь я уважаю своего зрителя. И сейчас, по сути, живу так же. Правда, переживаю гораздо реже. Понимаю, что сломанный ноготь - абсолютная мелочь, которая к нормальной жизни не имеет никакого отношения (улыбается).

Инна поделилась женским секретом с невесткой Юлей - крепкий брак будет у той женщины, которая понимает: мудрость - это терпение. (фото справа - с мужем Александром, на фото слева - с невесткой, сыном и внучкой). Фото: личный архив / Анна Герт

- Та же Катрин Денев советует женщинам вести с возрастом не войну, но борьбу. Некоторые задумываются о морщинах в 50, другие уже в 20 бегут колоть ботокс. Как боретесь вы?

- Начинать бороться за свою уходящую красоту в 50 лет уже поздно. Нужно подумать об этом раньше. Косметологи, массаж, занятия фитнесом - для меня всегда это было важно. Чтобы заниматься собой, не нужны сумасшедшие средства. Очень надеюсь, что наша медицина к тому времени, когда мне это понадобится, создаст способы сохранять красоту без операций. Не знаю, наверное, в 20 лет колоть ботокс глупо, но опять же - у каждого своя генетика. У меня хорошая генетика. Моя бабушка прожила 101 год, и для своего возраста, учитывая, что у нее была тяжелая жизнь, она хорошо выглядела и, главное, была в ясном уме и здравой памяти.

Внучке Варе в августе исполнилось три годика. Фото: личный архив

- Слышала, как в метро обсуждали ваше фото на афише к предстоящему концерту во Дворце Республики: «Как, Афанасьева опять помолодела? Ни одной морщинки!»

- Ну почему ни одной? Там есть морщинки, пусть они внимательно посмотрят (смеется). Честно: я ничего не делала и пока не собираюсь. Я боюсь этого всего и даже не могу представить, как на это решиться. Как сохранить красоту? Надо себя любить и ухаживать за собой. А еще каждая женщина мечтает, чтобы рядом был тот мужчина, который будет ее любить, который станет защитой и каменной стеной. У нас женщины часто остаются одни, в том числе потому, что мужчины рано умирают. Но, что бы ни происходило в жизни, надо принимать ее и учиться быть благодарным. А обсуждение известных персон - это нормально. Всем нравиться не будешь. Когда мне было 40, известная косметолог сказала мне примерно следующее: «Ты такая молодец, так хорошо выглядишь! 40 лет - и все прекрасно. Но глаза все-таки выдают возраст и накопленный опыт». Мы посмеялись, и я еще пошутила: «Придется теперь в очках ходить!» Так что можно сколько угодно молодиться - глаза все равно все расскажут.

Инна в 1995 году и сейчас. Фото: личный архив / Анна Герт

«Гимнастику можно начинать прямо в постели»

- А секреты в питании у вас есть?

- Кому-то подходит с утра ложка льняных семечек, залитых кефиром или йогуртом. Кто-то, как и я, выпивает натощак стакан холодной воды. Другие - теплой. Но мы живем в век быстрых перемен, только успевай встраиваться! Вначале врачи рассказывали, что надо пить два с половиной литра воды в сутки, потом - что надо пить по потребности, слушая свой организм. Сейчас время больших корпораций, которые на всем этом делают хорошие деньги. А мы становимся жертвами рекламы. Я пью понемногу и лишь тогда, когда хочется.

- С возрастом обмен веществ замедляется, нередко слышишь: «Я ничего не ем, а поправляюсь от воздуха!»

- Вот эти люди абсолютно точно едят - причем много и часто. Меня спасает моя многолетняя привычка, связанная с мигренями. Я ем часто, но по чуть-чуть. Не люблю свинину, предпочитаю курицу, индейку, свежие устрицы. Мы с мужем часто бываем в Одессе, где у нас есть любимый рыбный ресторанчик. Мучное - булки, печенье - не люблю. Но не могу устоять перед вкусно приготовленной свежей домашней выпечкой. Поэтому каждый визит в Питер - испытание кондитерскими. Кстати, в нашем доме есть пекарня - приходится бороться с соблазном. А вот к шоколаду и другому сладкому я равнодушна.

Зацикливаться на возрасте - самая глупая вещь, которую может сделать человек. Фото: Анна Герт

- Еще Софи Лорен считала, что «трудно стать неотразимой, если ты ленива». Вот очень хочется записаться на танцы, бокс или йогу, но…

- …начну завтра (смеется). Я пробовала все: и танцы, и фитнес-залы, и абонементы Наташа Новожилова мне давала - только приходи. Остановилась на том, что могу заниматься сама и дома. Я не люблю таскать железо в тренажерном зале. Нашла для себя 15-минутную программу для поддержания тонуса. Это бодифлекс - йога, совмещенная с дыхательной гимнастикой. А заставлять себя надо всегда. Как? Начните с самого утра. Проснулись и, лежа в постели, покачайте пресс: поднимайте ноги, покрутите велосипед. Это уже начало. Мы же почему ленимся? Потому что надо встать, одеться, собраться, поехать в спортзал - это такая морока! Вот и начните с постели. А потом можно сделать комплекс упражнений на растяжку. Через какое-то время привыкнете, и, я вас уверяю, это время будет только увеличиваться, и вы дойдете до спортзала.

Инна и ее сын Иван. Фото: личный архив

«Переживать из-за прошлого - это отрезать кусочек от себя сегодняшней»

- Мне повезло с профессией - она не дает мне возможности заскучать или почувствовать себя ненужной. Всегда есть чем заняться, есть что реализовывать. И ни в коем случае не нужно кого-то дублировать. Все должно быть в балансе именно с твоим организмом. Не так, «как Инна», а так, как ты. У меня своя группа крови, свои особенности организма, другому мое может и не подойти. Нужно слушать только свой организм - как и на что он реагирует. И когда ты научишься его слушать, ты обязательно найдешь свой уникальный баланс и гармонию - в еде, в отношениях с миром и в самой жизни.

- Психологи считают, что беда многих женщин (и то, что точно старит!) - зацикливаться на негативном прошлом. Как с этим справляетесь?

- Как-то я наткнулась на одну умную книжку по психологии, уже не помню автора. Прочла в ней мудрый посыл: «Никогда не позволяйте себе копаться в прошлом. Возвращаться в прошлое и переживать - это отрезать кусочек от себя сегодняшней». Тратить на прошлое энергию и силы - это заново подвергать себя тем же эмоциям, которые убивали вас в прошлом. У вас не останется достаточно сил и энергии, чтобы полноценно жить и получать удовольствие от настоящего. В итоге мы имеем депрессии, плохое настроение и проблемы со здоровьем. Поэтому, прежде чем вы решите вспомнить, что вас кто-то обидел, подумайте лучше, как вы живете сейчас и что поможет сделать вашу жизнь лучше.

Инна Афанасьева идет по жизни легко и с удовольствием. Фото: Анна Герт

- Инна, недавно в Инстаграме ваша невестка поделилась эмоциями, рассказав, что женщина в декрете хочет быть не просто мамой и женой. Ей тоже нужна любовь, ласка и забота. «Мама не человек, что ли? Не положено ей хотеть быть любимой? Протестую!» И следом написала, что именно вы научили ее житейской мудрости, подсказав, что в браке все зависит от женщины. Почему?

- В декретном непросто, все мы это когда-то проходили… Но в мое время не было Инстаграма, не принято было делиться личным со всем миром. Времена изменились, для нынешнего поколения это своеобразная психотерапия. Пусть так. Но одно осталось неизменным. Как бы мужчины ни говорили, что они такие сильные - и это правда! - но они все равно все произошли от женщины. Поэтому женщина, если она мудрая, - это счастье для мужчины. Женская мудрость в первую очередь заключается в умении придержать эмоции, в нежности, в терпении. Терпение - это ведь одна из заповедей Христа. Кстати, если в жизни наступил тупик - я открываю Библию. Уверена: на той странице, которую ты открыл, и будет подсказка. Но в отношениях между мужчиной и женщиной именно женщине нужно быть мудрее. Потому что, если ее мудрость заканчивается, может наступить катастрофа.