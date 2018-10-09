20 лет назад раскололись «Песняры»: В день рождения Мулявину сказали, что «Песняры» возглавит Мисевич

Вскоре в книжных магазинах появится книга «Песняры». Я роман с продолженьем пишу…» - мемуары одного из основателей ансамбля, заслуженного артиста Беларуси Владислава Мисевича. Музыкант поделился с «Комсомолкой» выдержками из книги, в которых рассказывается о малоизвестных деталях раскола коллектива 20 лет назад.

РАСКОЛ СПРОВОЦИРОВАЛИ ДЕМЕШКО И БОРТКЕВИЧ

Конфликт в «Песнярах» развивался в течение 1998 года. На то время ансамбль лет пять работал стабильно после встрясок начала 1990-х, когда коллектив по разным причинам покинули почти все музыканты - кто-то уехал за границу, кто-то ушел в свободное плавание. В 1998-м уже более 15 лет с Мулявиным был вокалист Игорь Пеня, по 5 лет в ансамбле играли бас-гитарист Александр Катиков, пианист Олег Аверин (оба еще и певцы, композиторы, аранжировщики), ударник Владимир Марусич. Пару лет играл на гитаре Аркадий Ивановский. Только-только ушел из ансамбля в продюсирование композитор Олег Молчан. Но после триумфального 25-летия в 94-м и программы на казацкую тему в 96-м активность начала сходить на нет. И у артистов накопились невысказанные претензии к своему лидеру Владимиру Мулявину.

«Выступали «Песняры» тогда редко и порой в полупустых залах. И ладно бы Володя рядом: в хорошей форме зрителей он покорял с одной улыбочки. Но пропуски выступлений у него пошли один за одним. И выпить перед концертом для него уже не проблема: за рукав никто не хватал, а женская рука еще и подливала. Да, Володя самоустранился от дел ансамбля и во всем положился на жену Светлану Пенкину (она же помощник худрука). Ее устами «транслировалось» мнение Володи (и за Володю) по всем вопросам. Застать его на работе было нереально, зато каждый, от осветителя в филармонии до министра культуры, знал, как Мулявин устал», - описывает ситуацию в «Песнярах» Мисевич на страницах книги.

"Песняры" в конце 1990-х казались крепким коллективом, но в расколе сыграли свою роль как внутренние противоречия, так ит внешние факторы. Фото: vma-pesnyary.com

С его участием вокруг «Песняров» разворачивались параллельные события. Оказывается, еще в 1996-м независимо друг от друга бывшие «песняры» Александр Демешко и Леонид Борткевич стали продвигать идею - мол, соберем «старичков», сделаем концерт из золотых шлягеров, подзаработаем. В какой-то момент Демешко убедил в этом Мисевича. Правда, был принципиальный момент: «Демешко и Борткевич настаивали на работе с Володей. Но в Минске я знал побольше ребят о масштабах Володиных проблем и отрезал: если делать - то без Мулявина».

Мисевич переговорил с бывшим вокалистом «Песняров» Валерием Дайнеко - он был не против поучаствовать. А Игорь Пеня рассказал, что в ансамбле все на грани: «Сидят без концертов и без денег, ну а Володя... Короче, все по-старому». Пока музыканты просчитывали риски, ближе к концу 1997-го Пеню пригласил на встречу министр культуры Александр Сосновский, узнать, почему ансамбль в упадке, и даже предложить пост директора, от чего Пеня отказался. Не успел он выйти из министерства, как оттуда уже в красках сообщили Пенкиной о встрече. Мулявин сказал молодым артистам Аверину и Катикову: «Ищите нового тенора», имея в виду Пеню. Ситуация накалилась…

В острый момент раскола Мисевича (в центре) сотоварищи поддержали еще два музыканта из самого первого состава "Песняров" Александр Демешко (слева) и Леонид Тышко. Фото: Личный архив Владислава Мисевича

ЗВОНОК ПАВЛА ЯКУБОВИЧА И ГОРДЫЙ МУЖИК

«В эти же дни я зашел к своему другу Паше Якубовичу, редактору «Советской Белоруссии», - пишет Мисевич. - Рассказал ему, что мы думаем о совместной работе, что у Володи - полный развал. Паша набрал номер министра культуры Александра Сосновского и обрисовал ситуацию. Тот говорит: «Отправляйте их ко мне, есть предложение!»

С министра тогда снимали стружку, почему не работает ансамбль. Сосновский предложил бывшим участникам «Песняров» Мисевичу и Дайнеко вернуться в госколлектив и зарабатывать за счет гастролей, пообещав всестороннюю поддержку. «Надеюсь, этой ситуацией, говорил Сосновский, нажмем на какие-то его (Мулявина. - Ред.) точки болевые, чтобы заставить вернуться в строй - он же мужик, и мужик гордый!», - вспоминает слова министра музыкант. - Конечно, идти против Мулявина - огромный риск, будь мы хоть сто раз правы. Но все ребята согласились, коль государство поддерживало».

Март 1998 года: Мулявин пел "Белоруссию", которую обычно ему исполнять не доводилось, и сорвал овацию в Москве.

Сосновский пообещал подыскать управленца на пост директора, а за Мулявиным оставить художественное руководство. «Вот только «при живом Мулявине» со стороны никто не захотел идти. Тогда все вспомнили, что Мисевич-то - уже пять лет как бизнесмен. Для себя я подумал так: если лад в ансамбле, какая разница, кто директор? Зла точно не принесу, а отношения с Мулявиным давно не тянули на дружбу».

За пару дней до нового 1998-го наверху получили все согласования на «встряску» ансамбля. Мисевич договорился с Сосновским, что тот прежде поговорит с Мулявиным, объяснит позицию Минкультуры.

«Но слух о наших встречах с министром дошел до Володи и Пенкиной раньше, и поймать Мулявина на работе оказалось делом непростым. Сосновский вызывает Мулявина, тот обещает быть и не приходит... Когда терпение министра лопнуло, он назначил представление директора назавтра. Это было 12 января 1998-го - день рождения Володи Мулявина».

Мисевич рассказывает, что после ухода министра закрылся с Мулявиным в кабинете один на один: «Я повторил Володе, почему сижу в директорском кресле: он под своим именем привел коллектив к краю пропасти. Мое предложение - серьезно относиться к делу, как раньше. «И никаких пьяных выходов на сцену», - врезались в мою память слова, которыми прессовал Володю. Наверное, так я в свое время пилил «песняров», слабых к стакану. Но никак не мог представить напротив себя Мулявина в роли «пациента». Он же и нагрузил когда-то полномочиями, за которые меня прозвали Змеем!»

Начинали Мулявин и Мисевич как друзья, четверть века работали как коллеги, а после 1998-го оказались по разные стороны баррикад. Фото: Личный архив Марины Мулявиной; Личный архив Владислава Мисевича

Второй вариант, который предложил Мисевич худруку «Песняров», - руководить творческой работой в Минске. Володя на это ничего не ответил, долго курил, а потом сказал: «Не трогай Светку. У нее с сердцем проблемы…» Я скривился, но пообещал: не трону. Когда все острые углы проговорили, я спросил: «Мне ты веришь?» Он сказал: «Верю». Разговор пошел легче». А позже, встретившись всем коллективом, мы вместе оговорили и денежный вопрос: «Кроме зарплаты, Мулявину, как и раньше, предложили треть гонорара ансамбля за каждый концерт, работал он на сцене или нет. Условие одно - его имя должно стоять на афише». Спросили: «Ты согласен?» Он сказал, закуривая очередную сигарету: «Согласен».

На "Славянском базаре-1998" ансамбль "Песняры" без Мулявина исполнил новую песню "Только с тобой".

«ПРОСИЛИСЬ ПОД КРЫЛО К КРУТОМУ И ПРИГОЖИНУ»

С первых же дней «Песняры» с новым директором, который также выступал на сцене, стали искать пути на ТВ, выступать с концертами, работать на возвращение популярности. В старых песнях подновили аранжировки, были и новые: «Только с тобой» и «Бялявая, чарнявая» Олега Аверина.

Пробивать себе место в московском шоу-бизнесе «Песняры» решили через телевидение. Владислав Мисевич (слева) и Валерий Дайнеко (в центре) в программе «Старый телевизор» Дмитрия Диброва. Фото: Личный архив Владислава Мисевича

«Конечно, мы ждали вердикта худрука, но Володя не приходил в репетиционную, - пишет Мисевич. - Через месяц в коридоре филармонии я напомнил Володе, что пора бы решать с его выездами на концерты. Он помолчал, а потом сказал: «Никаких договоренностей не было. Я с вами работать не буду». Тогда же в кулуарах филармонии от Мулявина и особенно от Пенкиной уже слышалось: «Предатели… Предатели…» Жизнь поставила нас друг против друга в острейшей ситуации, где ставкой стали «Песняры» и их будущее. Для меня и для ребят это стало возможностью выжить, и я согласен считаться предателем».

С февраля 1998-го Мулявин начал действовать. Сначала его вывел на сцену минского концерта к юбилею Машерова Иосиф Кобзон. А в середине марта Владимир Георгиевич спел «Белоруссию» на юбилее Александры Пахмутовой в Москве с новым составом и сорвал овации - российская пресса уже вовсю писала о скандале в ансамбле. Мулявин приехал с письмом к руководству Беларуси за подписями известнейших артистов в свою поддержку.

Владимир Мулявин набрал новых музыкантов уже через два месяца после того, как Владислав Мисевич стал директором. Фото: pesnyary.com

Тогда за «Песняров» взялся вице-премьер, отставной полковник Владимир Заметалин, курировавший соцсферу.

«На беседе в первой половине апреля 1998-го настрой Заметалина был доброжелательным, он выслушал претензии. Выражений никто особо не подбирал. Мулявин мне говорит, мол, а кто такой Мисевич для «Песняров»? Пустое место! «Да ты, Влад, сколько лет не держал саксофон в руках?» Я в ответ: «А когда ты, Володя, последний раз брал в руки гитару на трезвую голову?..»

Жена Владимира Мулявина Светлана Пенкина, против влияния которой протестовали музыканты «Песняров», поддерживала супруга в самые сложные времена. Фото: Юрий ИВАНОВ

Чиновники рассчитывали склеить разбитую чашку, а министр даже не исключал существования двух составов. «Песняры» без Мулявина тем временем входили в московский шоу-бизнес. Попытались они попасть под продюсерское крыло сначала к Иосифу Пригожину, а потом - к Игорю Крутому. Но оба, поразмыслив, просто помогли белорусам - к примеру, телеэфирами. Мисевич вспоминает, что «Песнярам» сразу повезло с радио: новинку «Только с тобой» поставил в эфир «Русского радио» Николай Фоменко.

Помню, как мы жаримся у Черного моря в Туапсе, а по «Русскому радио» на весь пляж санатория «Беларусь» по несколько раз в день наша песня крутится. Да еще с комментарием: мол, ансамбль восстал из пепла».

А в следующем номере на сцену вышел Владимир Мулявин и спел "Мал тву".

«ЖИРНЫЙ СКАНДАЛ» И ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА

На «Славянском базаре - 98» в присутствии президента сначала на сцену вышел ансамбль «Песняры», а потом с двумя другими музыкантами - Мулявин. «Стало ясно: «Песняры» выживут без Мулявина на сцене, - пишет Мисевич. - Тогда он сделал единственно возможный в той ситуации шаг - пошел давать обещания президенту. А когда к главе государства приходит всенародно любимый артист, не дать ему второй шанс, наверное, просто невозможно»…

Владимир Мулявин не принял те правила игры, которые ему предлагало Министерство культуры и участники «Песняров». Фото: Юрий ИВАНОВ

Когда в октябре 1998-го разговор президента с Мулявиным состоялся, Мисевичу позвонил министр культуры. Сосновский посоветовал сразу написать заявление: Мулявин вернется на прежнюю должность директора-худрука. А спустя пару дней вице-премьер Заметалин вызвал участников ансамбля на новую встречу. «Но Валера Дайнеко отказался работать с Мулявиным. Обращаясь к остальным, Заметалин поинтересовался: когда, ребята, к станку выходим? Энтузиазма на лицах никакого: «Без Мисевича и Дайнеко работать не будем». Вице-премьер выбросил последний козырь: «Если уйдете, слова «Песняры» у вас в названии не будет ни-ког-да!» Тогда все встали и вышли. С этой встречи я запомнил слова Дайнеко в адрес вице-премьера - точное определение кризиса в ансамбле: «Попрощайтесь с «Песнярами»: сегодня вы их разрушили своими руками»… На эмоциях мы кинулись в прессу - журналисты принимали нас с распростертыми объятиями: такой «жирный» скандал! Тогда выплеснули и нелицеприятные вещи о Мулявине. И сегодня я в тех резких высказываниях ничего бы не изменил. Тогда нас уничтожали, а Володино «личное» привело к кризису и расколу».

"Белорусские песняры" выступают на сцене уже 20 лет.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

КСТАТИ

2018 год: все ипостаси «Песняров»

«Раскольники» в составе Мисевича, Дайнеко, Пени, Катикова и Аверина назвались «Белорусские песняры». Под этим именем коллектив существует и теперь, а в октябре отметит свое 20-летие концертами (12 - в Борисове, 13 - в Минске, 14 - в Гомеле).

Владимир Мулявин работал с набранными им в кризисный год музыкантами, в 1999-м в «Песняры» вернулся Леонид Борткевич, эпизодически появлялись Анатолий Кашепаров и Валентин Бадьяров. В мае 2002 года Мулявин попал в автокатастрофу под Минском, из-за чего был парализован. В январе 2003-го он умер в московской больнице…

После его смерти госансамбль раскололся снова. Леонид Борткевич с большинством музыкантов ушли, выступая под знаменитым именем в России. Затем и этот коллектив разделился на группу «Лявоны» и состав Борткевича. К нему присоединялся Кашепаров, но теперь у каждого из знаменитых солистов свой коллектив.

В госансамбль же в 2004-м набрали молодых артистов. Несколько лет назад оттуда ушла часть музыкантов, став группой «Спадчына». Оставшиеся так и выступают в ансамбле под названием «Песняры» - он и считается правопреемником коллектива Мулявина. Сейчас его худрук Роман Козырев.

В Украине около 15 лет гастролируют «Песняры» Игоря Свечкина, замдиректора ансамбля при Мулявине. В этом ансамбле играют несколько музыкантов, которые выступали с Владимиром Георгиевичем. Свои «Лявоны-Песняры» в нулевых были и у экс-артистов ансамбля Александра Демешко с Владимиром Николаевым.