11 метров под землей. Корреспондент «Комсомолки» спустился к застрявшей в тоннеле «Алесе»

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-09T15:26:46+03:00

Корреспонденты «Комсомолки» навестили заболевшую «Алесю» - она лежит в тоннеле на 11-метровой глубине. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Метростроевцы рассказали, почему сломался механизированный 100-метровый щит и как это повлияет на открытие третьей линии метро [фото]

Корреспондентам «Комсомолки» 9 октября удалось спуститься в тоннель, где на глубине 11 метров стоит сломавшийся механизированный щит по имени «Алеся». Сверху над ним - двор частного дома, позади - 200 метров нового тоннеля от станции «Вокзальной» до «Ковальской слободы»… Впереди пока тупик.

Напомним, «Комсомолка» первой написала, что французский щит уже четвертый месяц не копает метро. 10 мая «Алеся» начала пробивать новый тоннель, а потом что-то пошло не так. Щит на что-то наткнулся, сломались валы.

Так выглядит механизированный щит со стороны. Фото сайта tunneltalk.com.

- Поставили новые - тоже сломались, - писали пользователи профильных форумов. - Нужно делать раскоп и смотреть, на что наткнулся метрощит. Но сверху - жилой дом!

Некоторые отметили, что «Алеся» остановилась в 100 метрах от центрального хранилища Нацбанка Беларуси, в его подземельях - деньги и драгоценные металлы…

Вход в тоннель, где сейчас находится «Алеся».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В «Минскметрострое» тогда прокомментировали кратко: работа остановлена, ведутся определенные мероприятия, будет продолжена в ближайшее время.

Сегодня нам удалось узнать подробности.

Впереди – хвост «Алеси».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Жильцы не пускают нас на территорию, это осложняет работу»

Как мы и писали ранее, «Алеся» за пять месяцев прошла только 200 метров тоннеля. Хотя ее крейсерская скорость составляет около 250 метров в месяц.

- Механизированный щит остановился 26 июня, - рассказал главный инженер «Минскметростроя» Аркадий Арутюнян. – Проходка тоннеля была приостановлена.

Итак, пора навестить «Алесю»! Спускаемся в котлован, идем по тоннелю, буквально через 100 метров видим ее хвост. Совсем сломанным щит не выглядит - горит свет, работают агрегаты.

- По сути, «Алеся» работает, но проходческие работы сейчас не ведутся, - поясняет инженер. Проходим к самой голове - там, в специальной призабойной камере, рабочие меняют режущий инструмент «Алеси».

- Сломались предохранительные валы, которые обеспечивают передачу крутящего момента, - говорит инженер. - Сейчас проходка приостановлена, идет наладка, регулировка, вносятся корректирующие правки.

Главный инженер «Минскметростроя» Аркадий Арутюнян рассказал о том, что случилось с «Алесей».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что над нами, на поверхности? Сейчас «Алеся» находится не под домом, а под участком частного домовладения. Глубина действительно составляет 11 метров.

- Первоначально у нас был контакт с этими жильцами, и мы работали на участке. Дело в том, что при вращении шайбы ротора происходит деформация грунта, то есть его просадка, - рассказал главный инженер. - Поэтому периодически нужно подсыпать грунт. Но в последнее время жильцы на территорию домовладения нас не пускают, и это осложняет нашу работу.

За пультом управления «Алесей» сегодня никого нет - механизированный щит пока стоит.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Три поломки версии от «Метростроя»: от сложного грунта до подземного бункера

Главный инженер «Минскметростроя» Аркадий Арутюнян и рассказал о трех вероятных причинах остановки. Первая - наличие на пути сооружений техногенного характера, то есть созданных человеком (старые подвалы, бункеры, подземные склады).

- Но обследование не выявило таких сооружений, эту версию отбросили сразу, - рассказал Арутюнян.

«Голова» механизированного щита – двигаться назад «Алеся» не может, так как выкладывает вокруг себя железобетонные тюбинги – они мешают заднему ходу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вторая возможная причина - некорректная работа оборудования щита. Но проверки с привлечением французских специалистов нарушений не выявили. Наконец, третья причина - сложные гидрогеологические условия.

- Есть породы, которые проходить гораздо сложнее. Например, валунно-галечные отложения или крупнодисперсный песок, - объясняет главный инженер. - Мы рассматриваем эту версию в качестве основной.

Внутри «Алеси» - по этим рельсам вагонетки вывозят из тоннеля грунт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Когда «Алеся» полностью «выздоровеет»? - спрашиваем мы.

Но никаких прогнозов специалист делать не берется: мол, как только - так сразу. И уверяет, что метро все равно построят вовремя.

- О переносе итоговых сроков строительства первой очереди третьей линии речи пока не идет, - рассказал Арутюнян. - Чтобы не выбиться из графика, мы в дальнейшем планируем увеличить скорость проходки.

Инженеры «Минскметростроя» пока не дают прогнозов относительно сроков «выздоровления» «Алеси».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Любят «Алесю» и ее работники – такой рисунок мы нашли на шкафчике в раздевалке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Закупку второй «Алеси» отложили до выяснения причин неполадок с первой

Первый механизированный щит, который получил имя «Алеся», купили во Франции за 11 миллионов евро. Уже собирались купить и второй, для ускорения процесса строительства. Но покупка пока откладывается.

- Проведено несколько конкурсов по приобретению второго тоннелепроходческого комплекса, - рассказал Аркадий Арутюнян. - Но учитывая, что сейчас мы имеем определенные трудности с проходкой, временно взяли тайм-аут, чтобы разобраться с причинами, так как техническое задание формировалось на основании опыта, знаний, конструкций, которые эксплуатируются. Если понадобится, внесем изменения в техзадание и продолжим процедуру выбора поставщика оборудования.