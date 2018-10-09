Белорусский силач Кирилл Шимко: Прежде чем просить, советую женщинам подумать, что вы можете дать взамен

9 Окт. 22:25 2018-10-09T22:26:27+03:00

Мы узнали у самого сильного мужчины Беларуси о его слабостях, планах на жизнь и отношениях с женщинами. Фото предоставлено героем публикации

В жизни Кирилл Шимко двигает танки, самолеты, поезда, при этом, как сам признается, на улице может начать жалеть даже котенка. Мы узнали у самого сильного мужчины Беларуси о его слабостях, планах на жизнь и отношениях с женщинами

Изменить размер текста: A A

«Одинокая мама не сможет воспитать полноценного мужчину»

- Кирилл, внешне ты человек-стена, идеальный мужчина. Но говорят, сильные с виду люди часто ранимы в душе…

- Не будь я силен духом, не добился бы того, что имею. Упорство и превозмогание - мои постоянные спутники по жизни. С другой стороны, могу быть и ранимым, и чувствительным. Могу и котенка на улице подобрать… Но знают об этом только самые близкие - с ними я максимально настоящий и открытый.

- Может, у тебя и страхи есть?

- Мышей не боюсь, уколов тоже, от фобий не страдаю (смеется). Но не боятся только дураки. Скорее, у меня есть не конкретные страхи, а опасения сродни инстинктам самосохранения. Имею в виду смерть, предательство. Больнее всего, когда предают близкие, которым ты безоговорочно доверял. Этого нельзя понять, но даже с этим можно научиться жить.

Сила, воля, стальные мышцы и характер...Кирилл Шимко ставит рекорд за рекордом. Например, готов протащить за собой на троссах вертолет! Фото: личный архив героя публикации

- Подозреваю, ты в том числе и о разводе…

- Обсуждать развод считаю не очень этичным. Я женился в 20 лет, сегодня у меня уже взрослый 20-летний сын. И я ни о чем не жалею.

- Тем не менее это проблема, которая и тебя не миновала. По статистике, в Беларуси распадается почти каждый второй брак. И зачастую больше всего страдают дети. Как, на твой взгляд, минимизировать для ребенка последствия развода?

- Я в этом плане не очень показательный пример - мы разошлись, когда сын уже был взрослым. Он принимает наш выбор и ценит обоих родителей. С маленькими детьми другая история - они в случае развода страдают в любом случае. И если родители не договорятся, последствия могут быть очень серьезными. Знаю, сейчас многие со мной не согласятся. Уверен: без мужчины женщина не сможет воспитать полноценного мужчину из сына. Думаю, всплеск интереса к сексуальным меньшинствам сегодня и увеличение их числа - в том числе результат угробленных семейных ценностей в нашем обществе. Но, разумеется, каждый волен делать свой выбор. Осуждать кого-то я не вправе…

Да, возможно, та модель института семьи, которую нам прививали наши родители и которую многие из нас сегодня отметают, устарела. Чуть ли не в каждой телепрограмме говорят о свободных отношениях, но мне кажется, для наших реалий это иллюзия. В разговорах со знакомыми слышу: «Зачем мне кто-то - мне и одному (или одной) отлично. Свободные отношения - круто». Но копни глубже - через одного признаются, что несчастны, особенно женщины. То есть кто-то врет? Лично я - за семью.

- Как считаешь, к какому возрасту мужчина объективно готов создавать семью?

- Некоторые и в 50 не готовы, а кто-то и в 20 созрел. Кстати, это дурацкая привычка нашего общества - подгонять всех под какие-то мифические рамки. Каждому свое.

Кирилл Шимко: "Если я сделал массаж, хочу, чтобы и мне потом спинку почесали". Фото предоставлено героем публикации

«Если я сделал массаж, хочу, чтобы и мне потом спинку почесали»

- В чем, на твой взгляд, секрет крепких отношений «мужчина-женщина»?

- Посмотрите, как много вокруг красивых, но одиноких женщин. И сколько мужчин, которые не хотят жениться. Этому есть объяснение. Почему-то все решили, что в семье кто-то кому-то что-то должен. Это огромное заблуждение. Семья - это не когда ты должен, а когда оба дают друг другу, потому что хотят этого. Поэтому, когда у меня спрашивают, кто должен обеспечивать семью, я отвечаю: в союзе двух людей бюджет должны планировать оба. Но приоритет, безусловно, за мужчиной.

Сейчас часто говорят: «Мужчина должен вкладывать деньги в свою женщину». Ну я же не сутенер! Я же не на продажу ее готовлю! Поймите, мужчина будет делать что-то только для той женщины, в которую не должен что-то вкладывать, а хочет что-то вкладывать, потому что чувствует отдачу, тепло и многое другое. Такая же тема и с «носить на руках». Да не хочу я всех носить на руках! Но если буду любить и ценить женщину и если ей по кайфу, когда ее носят на руках, возьму и понесу! Совет женщинам: прежде чем просить что-то, подумайте, что вы можете дать взамен.

- То есть вопрос, кто в семье главный, для тебя тоже не актуален?

- Вопрос не о главенстве, а о доминировании. Мужчина - доминанта. В этом плане мне близка восточная философия. Там, если женщина ушла из семьи, отец этой женщины будет опозорен. Но я не за крайности. Я за то, чтобы союз мужчины и женщины был максимально взаимным.

«Секс на первом свидании? А что в этом плохого?»

- Кирилл, поддерживать семейный очаг - удел женщины?

- Семья - союз двух людей. Кто и что будет делать - обоюдное решение. Да, приятно, когда дома тебя ждет теплый вкусный ужин, но если женщина устала и элементарно не в силах этот ужин готовить, пусть не готовит. Приготовлю сам, трагедию из этого делать не буду. К тому же я не прихотлив в еде. Мое основное меню - рыба, птица, мясо, каши, овощи. Кстати, уборку в своей квартире тоже делаю сам. Нормально, живой.

- А на улице с девушками знакомишься?

- Знаю, к чему клонишь. Да, заметил, что мужчины почти не знакомятся на улице. Слабаки! Лучше подойти к девушке и попытать счастья, чем потом жалеть о несделанном. Лично я только так и знакомлюсь, никаких соцсетей. Мне важно видеть и чувствовать. Нужны эмоции, энергетика, химия, если хотите! Не буду здесь рассказывать сказки о том, что для меня в первую очередь в женщине важен ум, духовность и все такое... Меня, как и всех мужиков, в первую очередь цепляют яркие сексуальные девушки. Сначала я влюбляюсь глазами, а уже потом… рассматриваю начинку. Все серьезное начинается с несерьезного. Кстати, позиция женщин «я не такая, я жду трамвая» - полная чушь. Не хочу никого обидеть. Но когда женщины принципиально откладывают важные моменты на третье-четвертое свидание - это глупо. Неужели находятся нормальные мужчины, которые будут ждать того самого несколько месяцев? А если вы потом еще и не подойдете друг другу?

Факт Кириллу по плечу любая ноша ( на фото со всемирно известным бойцом К1 Бобом Саппом. При этом носить на руках он готов не каждую. Фото: личный архив героя публикации

- То есть секс на первом свидании - это хорошо?

- А почему нет? Особенно если люди друг другу понравились, если их друг к другу бешено тянет. Да, больше их встреча может и не состояться. Зато и он, и она будут еще долго вспоминать прекрасные моменты. Нет времени думать, удобно это или нет. Жизнь слишком скоротечна. Живите здесь и сейчас. Поверьте, нормальный мужик никогда не подумает плохо о девушке, с которой у него был отличный секс на первом свидании. Если произошла другая история, проблема в мужчине.

- Признайся: ты, как и многие мужчины, считаешь, что современные женщины ведутся на статус и деньги?

- Да. Но это не удивляет. Общество буквально пропитано мыслями: «Деньги, деньги, деньги…» Как мужчина, могу сказать: когда женщине от тебя нужны только деньги, это моментально считывается.

- А жениться еще планируешь?

- Если встречу ту самую женщину, почему бы нет? Те, кто говорит, что «любовь живет три года», а потом хочется нового мяса, опять же слабаки и лентяи. Рецепт настоящей семьи - это когда оба кайфуют друг от друга. В таком случае и уходить не захочется. В моей жизни были отношения, когда я безумно влюблялся. Даже тренироваться не мог, потому что мысли были только о ней. Но надо признать: отношения - это еще и большая работа над собой.

- И какую «ту самую» ты ждешь? Что для тебя идеал женщины?

- Этого не объяснишь. Здесь нет прописных стандартов, и циркулем здесь ничего не измеришь. Просто где-то там должно щелкнуть: «Это моя женщина».

ДОСЬЕ

Кирилл Шимко, 40 лет, белорусский стронгмен и пауэрлифтер. Рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса», один из самых сильных людей Беларуси, шоумен, ведущий, актер, бизнесмен, организатор и основатель международного фестиваля «Шимко собирает друзей». Может сдвигать с места и катить самолеты, машины, поезда, подъемные краны… В 2009 году установил свой самый знаменитый рекорд, который и попал в «Книгу рекордов Гиннесса»: вместе с Павлом Сорокой сдвинул танк Т-34 весом 30 тонн 900 кг на 5 и 10 м. Холост.