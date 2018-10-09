Конкурс kp.by ко Дню матери: выиграй два билета в центральный партер на «Золотой граммофон»!

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-09T16:32:03+03:00

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9 декабря в 23-й раз состоится церемония вручения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон». В Минске – в третий раз. Пройдет гала-концерт на большой площадке, в «Минск-Арене».

- Обещает повториться прошлогодний аншлаг, половина зала уже раскуплена, - предупреждают организаторы.

«Комсомолка» вместе с организаторами концерта объявляет конкурс. Мы подарим два билета в центральный партер вашей маме – самой лучшей! Как подать заявку?

Шаг 1. Пришлите удачное фото вашей мамы на адрес konkurs@phkp.by с пометкой #МамаИдетНаЗолотойГраммофон.

Шаг 2. Напишите несколько предложений о ней: какое ваше самое первое воспоминание о ней? Что самого необычного она для вас делала? Чему самому важному и чему самому полезному научила? За что вы больше всего благодарны своей маме?

Шаг 3. Ждите. Мы будем принимать письма с 9 по 12 октября 2018 года. 12 октября мы загрузим 10 лучших историй на сайт и назовем имя победительницы.

Желаем всем удачи!

Фото: организаторы.

ГДЕ? «Минск-Арена» (пр. Победителей, 111)

КОГДА? 9 декабря 2018 года в 19:00

ЦЕНА ВОПРОСА: от 63,30 рублей. Справки по телефонам: 8 (029) 332-17-17, 8 (033) 332-17-17.