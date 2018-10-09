Змитер Вайтюшкевич: «Бородулин спросил, почему я не использовал белорусские переводы, а я не знал, что они есть!»

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-09T16:40:18+03:00

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– Когда вышел мой первый альбом на стихи Маяковского в 2005 году, Бородулин меня спросил, почему я не использовал нигде белорусские переводы. А я просто как-то даже не думал, что они есть! – рассказывает Змитер Вайтюшкевич. – И вот на этот раз вспомнил, сделал – очень такой проникновенный и светлый текст, который захотелось дополнить соответствующей музыкой.

Фото: Алекс Жерносек

Презентация нового альбома «Люблю» состоится через месяц. У концерта будет две части: первая - новый альбом, вторая – лучшие песни с прошлых дисков Войтюшкевича. Вместе со Змитером на сцену выйдут Apple Tea, Александр Шувалов и другие музыканты.

Новую песню «Паслухайце» можно послушать уже сегодня.

Змитер Вайтюшкевич - Паслухайце!.

Слова песни - белорусский перевод стихов Владимира Маяковского Рыгором Бородулиным. Это не единственная белорусскоязычная песня на альбоме: будет еще «Размова з фінінспектарам аб паэзіі», автор перевода – Виталий Рыжков.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Зал «ОК16» (ул. Октябрьская, 16)

КОГДА? 2 ноября 2018 года в 19:00.

ЦЕНА ВОПРОСА: 24 - 33 рубля. Справки по телефону 8 (033) 661-14-32.