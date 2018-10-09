Виртуальные секонд-хенды могут запретить?

СЕГОДНЯ 17:32 2018-10-09T17:33:02+03:00

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Запретить продавать бэушную одежду и обувь в интернет-магазинах предложил концерн «Беллегпром». Возможные ограничения коснутся только юрлиц и ипэшников. Физлица по-прежнему смогут продавать личные вещи, бывшие в употреблении. Главный аргумент концерна - защита покупателей от некачественных товаров.

- При реализации таких товаров, в том числе через интернет-магазины, у покупателей нет возможности в полном объеме получить информацию о состоянии товаров и имеющихся у них недостатках по их фотографиям или описаниям, размещенным на сайте, - говорится в обосновании, опубликованном на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли. - При этом покупатели, приобретая такие товары в интернет-магазине и осуществляя предварительную дистанционную оплату до момента доставки товаров, лишаются в дальнейшем возможности возврата таких товаров, так как в соответствии с п. 2 ст. 28 Закона (о защите прав потребителей. - Ред.) бывшие в употреблении товары обмену и возврату не подлежат. Кроме того, данная мера позволит снизить количество нарушений при продаже товаров, бывших в употреблении.

О каких нарушениях может идти речь? «Беллегпром» приводит пример: проверка показала, что в некоторых интернет-магазинах продавалось бэушное белье, хотя закон это запрещает.

Сейчас проект постановления Совмина, который включает в себя эту поправку, вынесен на общественное обсуждение. Его можно почитать на сайте МАРТ (www.mart.gov.by), а свои предложения и замечания до 15 октября присылать на электронный адрес i.shpak@mart.gov.by.