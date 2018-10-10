Октябрь в Листопадах. Посмотрите на деревню, где живет самый старый человек в Беларуси - 114 лет

СЕГОДНЯ 12:53 2018-10-10T12:53:51+03:00

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В самом сердце Беларуси, ровно на полпути из Минска до Вильнюса, есть две прекрасные деревни: Переходы и Листопады.

Деревни находятся в 85 км от Минска по трассе на ВильнюсФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По сути, между ними даже нет границы - одна деревня плавно переходит в другую. Причем, даже без дорожного знака с названием населенного пункта. Понять, что Переходы окончились и начались Листопады, можно разве что по придорожному кресту. Интересно, что перед Переходами стоит католический крест, а перед Листопадами - православный.

Дорога в Листопады идет через красивый лесокФото: Павел МИЦКЕВИЧ

НА МЕСТНОМ ПОЛЕ ПОСТОЯННО РАСТУТ КАМНИ

Но оказывается, находятся деревни по разные стороны границы Минской и Гродненской областей. Листопады - в Воложинском районе, а через пару минут ходьбы - Переходы, которые уже в Сморгонском районе Гродненщины.

Соседние деревни находятся в разных областях. Фото: Яндекс.Карты

Больше километра граница областей идет вдоль главной улицы Листопадов - старинной мощеной дороги. Вообще, все местные «трассы» здесь без асфальта - или брукованка или простая гравийка.

Примечательно, что почти все хаты окрашены здесь яркими цветами по одному принципу - одновременно зеленым, синим и желтымФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кстати, камни здесь везде, из них делают даже столбики для заборов. А за деревней есть поле, на котором постоянно «растут камни».

- Сколько ни собирали их, чтобы не мешали пахать, все равно из земли появляются! - рассказывают местные.

Камни на полях - распространенная проблема для северо-запада Беларуси. Такую память оставил о себе последний ледник, который отступал примерно 14 тыс. лет назад. Камни в почве обозначают границу Поозерского оледенения.

От колхоза остался только заржавевший заросший знак - советский символ колосаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Если идти от Переходов до Листопадов через поле, то возле дороги находится новое кладбище. Наверное - одно из самых маленьких в мире. Оно и понятно - кому здесь умирать, если жить уже некому?

Наверняка это одно из самых маленьких кладбищ в миреФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кстати, людей на лице почти не встречаем. Полная тишина, заросли кустов и деревьев… 85 километров от Минска по прямой трассе, еще пару километров в сторону от магистрали через лесок и поляны - и оказываешься в почти диких местах. Нравятся они и многим минчанам - все дома в деревне выкуплены, заброшенных хат нету. Вот замечаем, как на телеге с трассы подвозят двух девушек гламурной внешности, которые приехали на природу из столицы.

- Кошмар, сколько неудобств, - недовольно говорят минчаки после того как спрыгивают с телеги и отрясают с себя солому.

Огромные поля - одна из визиток этого краяФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Примечательно, что почти все хаты окрашены здесь яркими цветами по одному принципу - одновременно зеленым, синим и желтым:

- Так повелось. Кто-то один когда-то покрасил теми красками, которые были, другим понравилось, вот и все так начали делать, - озвучивают свою версию сельчане.

Такие бурты для хранения картошки - почти в каждом двореФото: Павел МИЦКЕВИЧ

САМАЯ СТАРШАЯ ЖЕНЩИНА БЕЛАРУСИ ЖИВЕТ ОДНА И РАБОТАЕТ В ОГОРОДЕ

Вообще, целью нашей «экспедиции» в Листопады была встреча с самой старшей женщиной Беларуси - 114-летней Марией Кононович. Недавно американский портал aPlace forMom проанализировал интервью сотни долгожителей в разных странах мира и составил топ советов - как прожить длинную жизнь. В список, который был опубликовал в массовой британской газете Daily Mail, попала и цитата самой старшей жительницы Беларуси:

- Быть доброй к другим, любить каждого, не иметь врагов.

А здесь живет 114-летняя белорусская долгожительницаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По документам, Мария Викентьевна родилась в деревне в Сморгонском районе Гродненской области 27 мая 1904 года. Работала полеводом в колхозе. В последнее время бабушка похоронила и мужа, и двоих своих сыновей, и всех сестер и братьев. А внуков у женщины не было. Остались у нее только дальние родственники, поэтому ухаживает за Марией Викентьевной соцработник.

- Бог меня держит. Сама удивляюсь... Может, потому что я люблю всех и, сколько жила, не имела врагов? - говорит долгожительница. И добавляет: - Надо постоянно двигаться!

114-летнюю Марию Кононович мы встретили снова на кладбищеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На самом краю деревни, у железной дороги, находим дом долгожительницы: такой же старый, как и хозяйка. Символично - у забора растет молодой дуб. В небольшом огороде замечаем легендарную бабушку - в платке и телогрейке. Она умывает лицо, видно, после работы. Как только узнает, что мы из газеты, практически гонит со двора.

- Ідзіце з Богам сваёй дарогай, дайце мне спакой! Я нічога ня ведаю! Не дурыце мне галаву, а то ўсё забудуся, што мне трэба!

А до того, как выяснилось, что к ней снова «корреспонденты приехали», Мария Викентьевна немного рассказала о своей нынешней жизни. Радостного мало:

- Траву ля двара ніхто ня можа пакасіць. Адно што суседзі прыйшлі з двума сваімі машынкамі, усё пакасілі. Яны з Мінску, тут дом купілі. А мне заплаціць няма чым, дык яны кажуць ня трэба, давай проста некалі па чарцы з табой вып'ем! А то за адну латачку пяцёрку трэба даваць. А дзе мне той рубель узяць?

Так вот откуда берутся тыквы на хеллоуин :)Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Бабушка говорит, что ее звали переселиться куда-то к родственникам, но «ад сваіх могілкаў не хочацца далёка ехаць».

На вопрос о том, как живется, Мария Викентьевна отвечает только: «Не дай Бог маладым гаварыць!» Здоровье, конечно, уже не то и хлопот по хозяйству хватает, но «трэба ж неяк дажываць»…

По словам долгожительницы, ее нередко посещают гости:

- Начальства мора, і участковыя - усяго хватае. Але не хочацца, каб я каму ваняла. Куды я ўжо, стары чалавек? Ні ты да цэрквы, ні да людзей, ні да каго…

Мужики трясут яблоню и нас угощаютФото: Павел МИЦКЕВИЧ

После того, как фотографироваться бабушка очень решительно отказалась и настоятельно попросила «ісці сваёй дарогай», мы и пошли, но потом вдруг снова встретили Марию Викентьевну - на старом кладбище, которое расположено прямо в деревне по центральной улице. Там, среди памятников, как папарацци, мы успели издалека сфотографировать белорусскую долгожительницу. Как только она нас заметила, сразу отвернулась и запрыгнула в машину. Оказалось, что молодой парень, далекий родственник, подвозил бабушку на кладбище.

В бабье лето сельчанка собирает одноименную травуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На обратном пути мы встретили всего троих жителей деревни. Женщина собирала полевые цветы «Бабье лето», чтобы посадить в своем палисаднике, а двое мужчин колотили яблоню. На дорожку угостили и нас яблоками - потрясающе вкусными, налитыми кисло-сладким соком. Одно яблоко и сейчас лежит перед компьютером - чтобы будить воспоминание о прекрасных Листопадах.