2018-10-10T16:23:05+03:00
Происшествия

В Полоцке молодого мужчину подозревают в педофилии

В милицию обратились родители мальчика, которым показалась подозрительной его дружба со взрослым
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Полоцке арестован мужчина, которого подозревают в педофилии.В Полоцке арестован мужчина, которого подозревают в педофилии.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Правоохранительные органы Полоцка задержали мужчину, которого подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика.

В милицию обратилась мама ребенка. Женщине показалось странным, что ее сын-подросток начал общаться со взрослым мужчиной. Подросток познакомился с молодым человеком, когда играл в футбол на стадионе. Совместное увлечение переросло в дружбу, которая длилась почти год. Как выяснили правоохранительные органы, мужчина не только играл с мальчиком в футбол, но и регулярно совершал с ним насильственные действия сексуального характера.

Задержанному 26 лет, ранее он был судим. Он арестован, проводятся следственные действия. Правоохранительные органы предполагают, что мальчик мог быть не единственной его жертвой.

-Случаи, когда родители детей, подвергшихся сексуальному насилию, сами обращаются в милицию, к сожалению, крайне редки, - прокомментировала ситуацию официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. – Так, сейчас правоохранительные органы расследуют дело в отношении жителя Витебска, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении нескольких десятков несовершеннолетних. Никто из родителей пострадавших детей не обратился в милицию! Взрослые должны обращать больше внимания на то, что происходит с их детьми, с кем они общаются, чем занимаются.

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