«Почему самое дорогое в жировке - вода? Такое впечатление, что мы живем в пустыне!»

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-10T17:14:53+03:00

Разбираемся, как формируется цена на воду и ее доставку в наши дома и можно ли на этом сэкономить

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- Мы никогда не будем платить 100% за коммуналку, потому что рост цен для населения не успевает за ростом расходов на услуги ЖКХ. Например, расходы на водоснабжение в 2018 году выросли почему-то на 11%. Какие для этого основания? Цена на электроэнергию и топливо практически не возросла, зарплаты тоже. Такое впечатление, что мы живем в пустыне! - недоумевает пенсионер Владимир Альфер из Вилейки, приславший письмо в редакцию «Комсомолки».

«Если дорожает нефть, то это напрямую скажется на стоимости воды»

Воды в Беларуси действительно хватает. По данным Национального доклада о состоянии окружающей среды, в Беларуси на каждого жителя в год приходится 6,1 тысячи кубометров воды. В Украине, например, 4,1 тысячи кубометров, в Польше - 1,7 тысячи. Если воды так много, почему она так дорого нам обходится?

- Дело не в том, что у нас много озер и рек, и потому вода должна быть дешевая. Люди ведь хотят, чтобы вода из крана была чистая. А чистая вода - артезианская, которую добывают из-под земли, - разъясняет Геннадий Каленов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси. - Чтобы ее добыть, нужно определенное оборудование. А также большое количество электроэнергии, чтобы эту воду выкачать, доставить по магистральным трубопроводам в многоквартирные жилые дома, поднять с помощью насосов в высотки. А стоимость электроэнергии, в свою очередь, напрямую зависит от стоимости энергоресурсов - газа, нефти, мазута. Поэтому, если из-за роста цен на основные энергоносители дорожает электричество, это тут же ударит и по себестоимости воды.

Более того, эксперты считают, что вода у нас очень даже дешевая (см. «А КАК У НИХ?»). Просто это мы мало зарабатываем…

- Проблема не в том, что у нас дорогие коммунальные услуги, а в том, что доходы населения невысокие. Могу привести пример Грузии. Там в квитанциях всего три строчки - вода, электроэнергия и вывоз мусора. И стоимость этих трех позиций равна 120% пенсии! Разве возможно представить, чтобы у нас за воду, электричество и вывоз мусора приходилось платить 400 рублей? - говорит Геннадий Каленов. - И во всех сопредельных странах население тоже оплачивает полную стоимость коммунальных услуг, в том числе воды. А еще мы делаем это постфактум: лили воду весь октябрь - платить за нее будем в конце ноября. Например, в Китае в счетчик нужно вставлять специальную депозитную карточку, на которой есть деньги. Включил воду - деньги с карты списались, нет денег - и воды тоже не будет. У нас люди не умеют ответственно пользоваться ресурсами, потому что не отдают себе отчет в том, сколько они на самом деле стоят.

«Если не закрывать воду, пока чистишь зубы, в никуда выльется 30 литров воды»

Что ж, будем учиться ответственно пользоваться ресурсами.

- Первое, что нужно сделать, - это установить на все краны экономичные аэраторы, - рекомендует Антон Гахович, специалист по ресурсо- и энергосбережению Центра экологических решений. - Аэратор - это насадка на кран, из которой, собственно, и льется вода. Но в экономичном аэраторе в струю добавляется воздух, за счет чего напор остается таким же, но воды расходуется значительно меньше. Экономия может составить до 50%. Многие переживают, что после установки такого аэратора посуда, к примеру, будет не такой чистой. Но на самом деле главное - не количество воды, а ее напор, а он сохраняется. Такие же насадки существуют и для душа, но в продаже в Беларуси я их никогда не видел.

Впрочем, в обычных магазинах экономичные аэраторы на кран тоже можно найти не всегда. Лучше всего заказать их в интернете, одна насадка стоит от 12 до 16 рублей. Так что поначалу придется вложиться, но потом начнется чистая экономия.

Следующий совет тем, кто хочет уменьшить расход воды, - принимать быстрый душ, а не ванну.

- Душ всегда будет выгоднее ванны, но при условии, что вы принимаете его не дольше 10 минут. Расчет простой: в среднем обычная, не экономичная, душевая лейка дает 15 литров в минуту. За 10 минут выльется 150 литров, а это почти объем ванны, - подсчитывает Антон Гахович. - А когда вы чистите зубы, лучше набрать воду в стаканчик и выключить кран. Если вода льется, пока вы чистите зубы, за 1,5 - 2 минуты в никуда вытечет около 30 литров воды. За месяц может набежать пару кубов, особенно если так делает вся семья.

И наконец, еще одна затратная с точки зрения расхода воды статья - это мытье посуды. Здесь тоже можно сэкономить.

- Правильнее и экономичнее всего набирать воду в раковину, в ней мыть посуду с мылом, а под проточной - только обмывать, - говорит Антон Гахович. - Мыть посуду в посудомоечной машине тоже экономнее, чем под проточной водой. За обычный цикл посудомойка расходует 30 - 40 л воды, а за экономный (он подойдет, если загрязнение несильное) - меньше 10. Но с точки зрения экологии я посудомоечные машины не люблю. Во время производства одной машины из-за технологии тратится бешеный объем воды - 20 тонн!

КСТАТИ

Почему минчане платят за воду меньше, чем жители других регионов?

Для минчан субсидируемый тариф (140 литров в сутки на человека. - Ред.) на воду равен 1,3451 руб. за кубометр, для жителей остальных областей, в том числе Минской, - 1,4244 руб.

При этом в Минске за воду по полной нужно платить 1,3512 руб. за кубометр. А, например, в Гомельской области (там вода самая дорогая) - 1,6887 руб.

- В Минске достаточно высокая плотность населения на квадратный километр - выше, чем в Москве, Варшаве и многих других крупных городах, - говорит Геннадий Каленов. - В регионах плотность населения значительно ниже. Поэтому в столице меньше коммуникаций, а значит, меньше расходов на их обслуживание. Также в регионах трубопроводы значительно более отдалены от подземных источников, поэтому доставка воды потребителям стоит дороже.

А КАК У НИХ?

Самая дешевая вода в Киеве, самая дорогая - в Варшаве

Чтобы сравнить стоимость воды у нас и у соседей, мы решили посчитать ее стоимость в месяц для семьи из двух человек, которая немного не укладывается в лимит и тратит по 150 литров на каждого в день. Итого за месяц наберется 9 кубометров, за которые придется заплатить 12 руб. 11 коп. (расчет для Минска).

- В Москве те же 9 кубов за месяц обошлись бы нашей семье почти в 545 российских рублей (почти 18 белорусских). Один кубометр в российской столице стоит 60,5 рубля (чуть меньше 2 белорусских).

- В Киеве за этот объем воды пришлось бы заплатить 150,5 гривны (11 руб. 58 коп.). Кубометр стоит 16,71 гривны (1 руб. 28 коп.). Если вы живете в частном доме с центральным водоснабжением, заплатите чуть меньше.

- В Вильнюсе за 9 кубов пришлось бы отдать 12,24 евро (30 руб. 42 коп.). Один кубометр, соответственно, стоит 1,36 евро (3 руб. 38 коп.).

- В Риге тот же объем воды стоит 14,31 евро (35 руб. 57 коп.), один кубометр - 1,59 евро (3 руб. 95 коп.).

- В Варшаве 9 кубометров воды обошлись бы в 88,65 злотого (51 руб. 10 коп.). Соответственно, один кубометр стоит 9,85 злотого (5 руб. 67 коп.).

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