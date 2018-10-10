Эксперт - об улучшении прогноза МВФ: «Важны не столько цифры, сколько доверие к нашей экономической политике»

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-10T17:14:10+03:00

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Еще в апреле эксперты МВФ считали, что экономика страны в этом году подрастет только на 2,8%, но в свежем октябрьском докладе фонда значится уже 4%. Примерно столько же по итогам первого полугодия прогнозировало белорусское правительство - 4,1%.

В следующем году, по подсчетам МВФ, наша экономика прирастет на 3,1%. Наши чиновники делают ставку все на те же 4,1%.

Эксперты фонда пересмотрели в лучшую сторону еще и прогноз по инфляции. Раньше она оценивалась в 6%, теперь - в 5,5%, причем как на этот год, так и на следующий. Здесь МВФ оказался даже оптимистичнее белорусских чиновников, которые ожидают, что рост цен к концу года не превысит 6%.

Почему эксперты решили пересмотреть прогнозы? Неужели ситуация в белорусской экономике настолько улучшилась?

- Международные организации в своих прогнозах бывают страшно консервативны, - говорит Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ. - Откуда взялись те 2,8%, что были изначально? 2% - это цифра, к которой не придерешься: не скажешь, что слишком много, но вроде и не слишком мало. Почему эти прогнозы корректируются? Например, в прошлом году тот же МВФ настойчиво прогнозировал нам маленький рост, хотя из трендов было видно, что он окажется гораздо больше. И когда международные эксперты видят, что экономика работает не так, как казалось изначально, и по итогам года выйдет другая цифра, они свой прогноз меняют. Пересмотреть прогноз еще и на следующий год могли по разным причинам. Возможно, эксперты проанализировали нашу макроэкономическую политику, и она им понравилась. Возможно, была серия переговоров с правительством, на которой представители МВФ увидели, что какие-то проблемы будут решаться. Возможно, рост прогноза на этот год по инерции дал рост и на следующий. Но, на мой взгляд, здесь важны не столько сами цифры, сколько изменение оценки ситуации. Если МВФ повышает прогнозы по такой стране, как наша, это означает, что он начинает доверять проводимой здесь экономической политике. Если бы этого доверия не было, то не было бы и пересмотра прогнозов. Это очень важный посыл.